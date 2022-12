Søtt og godt til jul

Seks år på fat er det vanlige for en såkalt late bottled vintage (LBV). Varianten til Smith Woodhouse, som er et av de beste kjøpene på polet, har bare fått fire års lagring og minner veldig mye om en vintage som har fått to års fatlagring. Resultatet er en mørk og kraftig vin som minner om en vintage, samtidig som den er tilgjengelig nå. Vinen er perfekt tilbehør til sjokolade og blåmuggoster.

Maynard’s 20 Year Old Tawny Port er utviklet i stilen med preg av tørket frukt, tre og nøtt – perfekt til nøtter og julekaker.

Blant ukens viner er også Heiwa Shuzō Suppai Umeshu. Dette er en plommesake der det er brukt betydelige mengder nankoplommer som ligger i saken over lang tid, og som gir et intenst og søtt plommepreg samtidig som syren også er til stede. Prøv til multekrem eller riskrem med en saus som matcher plommesmaken.

På tampen tar vi også med oss Muga Prado Enea Gran Reserva 2015. Dette er en av de virkelig store, tradisjonelle Rioja-vinene. Drikk til kraftige viltretter eller legg den under juletreet til noen som vil sette pris på den. Dette er en vin som kan lagres lenge.

---

Foto: Vinmonopolet (Foto: Vinmonopolet)

1109301 Smith Woodhouse Late Bottled Vintage 2010 (Portugal) kr 289,90 (90 poeng) (BA)

Har svært kraftig rødlilla farge. Lukter av mørke og søte bær sammen med noe fat, sjokolade og rosin. Har meget bra fylde og smaker av mørk og søt bærfrukt sammen med sjokolade, krydder og fat. Runder av med noe tannin og en del syre.

---

---

Foto: Vinmonopolet (Foto: Vinmonopolet)

11186002 Maynard’s 20 Year Old Tawny Port (Portugal) kr 259,90 for 0,5 liter (88 poeng) (BA)

Har mahognibrun farge og lukter av tre, nøtt og rosin sammen med hint av gammel maling. Har bra fylde og smaker av rosin og utviklet frukt med noe salthet sammen med tre. Avslutter med en god del sødme som balanseres med fin syre.

---

---

Foto: Vinmonopolet (Foto: Vinmonopolet)

13830301 Heiwa Shuzō Suppai Umeshu (Japan) kr 299,90 (89 poeng) (BA)

Har oransje, forsiktig uklar farge. Har ganske intens lukt av mandler, plommekjerner og hint av ris. Er svært søt i smaken og der går det i mandler plommekjerner sammen med hint av sake før den runder av nydelig balanserende syre.

---

---

Foto: Vinmonopolet (Foto: Vinmonopolet)

3149101 Prado Enea Gran Reserva 2015 (Rioja, Spania) kr 819,90 (95 poeng) (BU)

Har nokså mørk rødbrun lilla farge. Lukter av forsiktig utviklet sammen med sedertre og krydder. Har stor konsentrasjon og smaker av mørk og moden bærfrukt, velhengt kjøtt og integrert eik. Har en god del tannin og herlig syre i avslutningen.

---

---

Foto: Vinmonopolet (Foto: Vinmonopolet)

Ukens anbefaling:

10106901 Niepoort Drink Me Nat Cool Tinto 2021 (Bairada, Portugal) kr 182,90 for én liter (87 poeng (BA)

Dirk Niepoorts Drink Me Nat Cool Tinto er inne på polets basisutvalg og er veldig mye vin for pengene. Har lys rødfarge og lukter av røde bær sammen med krydder og urter. Er nokså lett i smaken og smaker av syrlig rips- og jordbærfrukt sammen med urter, før den runder av med meget bra syrlighet. Best er den servert litt avkjølt og drikk til ribbe, kalkun og torsk.

---