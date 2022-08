Deilige nebbioloviner

Barbacan blir drevet av Angelo Sega og hans sønner Luca og Matteo. De dyrker og høster nebbiolo, eller chiavennesca som de lokale kaller druen her, fra deres seks hektar med vinmarker i San Giacomo di Teglio i Valtellina nord i Lombardia, på grensen til Sveits i de italienske alpene.

Flere av Barbacan er å få på polets bestillingsutvalg, blant annet Barbacàn Sol Valtellina Superiore Valgella 2019 som aller mest minner om en god og litt myk barbaresco. Barbacan Rosso Alpi Retiche 2020 er en litt lettere utgave av denne, og også dette er en vin som anbefales på det varmeste. Firmaets toppvin er Barbacan Sforzato di Valtellina 2018. Dette er en raritet som det kun er laget 1500 flasker av. Druene er tørket i 80 dager før vinen spontangjæres og modnes to år på brukte fat. Resultatet er en vin med 15 prosent alkohol og enorm konsentrasjon uten at det blir for mye av det gode.

På tampen tar vi også med Assyrtiko by Gaia Wild Ferment 2020 som er en nydelig og mineralsk hvitvin fra Santorini. Også vinene Thalassitis og fatfermenterte Nychteri, fra samme produsent, er verdt å få med seg.

14370301 Barbacan Rosso Alpi Retiche 2020 (Lombardia, Italia) kr 329,90 (89 poeng) (BU)

Har nokså lys rødbrunlilla farge. Lukter av syrlig kirsebærfrukt sammen med blomst, urter og krydder. Har ganske bra fylde og smaker av syrlige bær sammen med urter og mineraler. Avslutter med en god dose tannin og herlig syre.

12342901 Barbacàn Sol Valtellina Superiore Valgella 2019 (Lombardia, Italia) kr 399,90 (91 poeng) (BU)

Har nokså lys rødbrunlilla farge og lukter av forsiktig utviklet kirsebærfrukt sammen med lakris, tre og mineraler. Har bra konsentrasjon og smaker av syrlige kirsebærfukt sammen med en god del mineraler. Avslutter med en god del tannin og herlig syre.

14404401 Barbacan Sforzato di Valtellina 2018 (Lombardia, Italia) kr 699,90 (92 poeng) (BU)

Middels kraftig rødbrun farge. Lukter av tørket og forsiktig utviklet frukt sammen med sedertre og mineraler. Har meget bra konsentrasjon og smaker av mørk og syrligsøt bærfrukt og mineraler før den avslutter med en god dose tanniner og nokså heftig syre.

9869201 Assyrtiko by Gaia Wild Ferment 2020 (Santorini, Hellas) kr 299,90 (90 poeng) (BU)

Har middels kraftig gulfarge og forsiktige bobler når den skjenkes i glasset. Lukter av sitrus sammen med urter, blomst og mineraler. Har middels fylde og smaker av sitrus sammen med urter og nydelig mineralpreg før den avslutter med herlig syre.

Ukens anbefaling:

2041101 Domdechant Werner Hochheim Riesling Classic 2021 (Rheingau, Tyskland) kr 152,90 (84 poeng) (BA)

Denne vinen er laget slik at den har ti gram sukker per liter vin, slik at den har relativt forsiktig restsødme. Har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus, lyse blomster og tropisk frukt. Er lett i smaken der det går i sitrus, honningmelon og tropisk frukt. Avslutter med nokså forsiktig sødme som balanseres av bra syre og er super vin til sushi og asiatiske retter av fisk og lyst kjøtt.

