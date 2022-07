Tores vin: Lager vin rett ved sjøen

Vinhos Baías e Enseadas er resultatet av at Daniel Afonso valgte å plante sine første vinmarker i 2013.

Vinmarkene ligger i Colares-regionen i Portugal, men vinene er likevel klassifisert som regional vin fra Lisboa og ikke den mer berømte DOC Colares.

Vinmarkene ligger mellom tre og fem kilometer fra Atlanterhavet, noe som betyr tåke og vind fra sjøen som igjen gir et kjølig klima som sørger for langsom modning av druene. Det sørger for viner med super syre, men også et forsiktig saltpreg.

Tre av vinene til Afonso er å få på Vinmonopolets bestillingsutvalg. Baías e Enseadas Castelão 2020 er laget av ti prosent pinot noir og resten castelão og er ung og fruktig. Baías e Enseadas Tinto 2017 er laget av 40 prosent castelão og resten en miks av pinot noir og tinta roriz. Resultatet er en rustikk og deilig vin som er litt utviklet. Hvitvinen som er laget av malvasia har ganske bra fedme og nydelig mineralpreg.

På tampen tar vi også med oss australske Plantagenet Three Lions Shiraz 2020. Vinen er en mørk og krydret og er å få på de aller fleste vinmonopolutsalg.

Foto: Vinmonopolet (Foto: Vinmonopolet)

14135001 Baías e Enseadas Tinto 2017 (Lisboa, Portugal) kr 275 (88 poeng) (BU)

Nokså lys rødbrun farge. Lukter av jordbær- og kirsebærfrukt sammen med krydder og nåletre. Har bra konsentrasjon og smaker av forsiktig utviklet bærfrukt sammen med krydder, mineraler og noe tre. Avslutter med en del tannin og herlig syre.

Foto: Vinmonopolet (Foto: Vinmonopolet)

12594001 Baías e Enseadas Castelão 2020 (Lisboa, Portugal) kr 269,90 (88 poeng) (BU)

Har svært lys rødfarge og lukter av røde bær sammen med krydder, noe blomst og hint av lakris. Har middels fylde og smaker av saftig og syrlig bærfrukt sammen med urter og krydder. Har lite og ingenting tanniner, men super syre i avslutningen.

Foto: Vinmonopolet (Foto: Vinmonopolet)

12656301 Baías e Enseadas Malvasia 2020 (Lisboa, Portugal) kr 269,90 (88 poeng) (BU)

Har middels kraftig gulgrønn farge og lukter av gule frukter sammen med innslag av sjø og noe krydder. Har bra konsentrasjon og smaker av sitrus og ingefær sammen med en god dose sjøaktige mineraler før den avslutter syrlig og godt.

Foto: Vinmonopolet (Foto: Vinmonopolet)

14042801 Plantagenet Three Lions Shiraz 2020 (Australia) kr 199,90 (87 poeng) (BA)

Har kraftig rødlilla farge og lukter av mørk krekling- og bjørnebærfrukt sammen med pepper og urter. Har bra fylde og smaker av mørke bær sammen med pepper, krydder og noe fat. Avslutter med noe tannin og fin syre.

Foto: Vinmonopolet (Foto: Vinmonopolet)

Ukens anbefaling:

8366701 Weing. Knewitz Riesling Trocken 2020 (Rheinhessen, Tyskland) kr 169,90 (87 poeng) (BA)

Denne rieslingen fra Knewitz har svært lys gulfarge og lukter av sitrus, tropisk frukt og mineraler. Har middels fylde og smaker av sitrus, syrlig eple og petrolske mineraler før den avslutter med herlig syre. En lett, delikat og mineralsk riesling som er perfekt til sushi, spicy asiatisk mat eller et rekesmørbrød. Er å få på de aller fleste større vinmonopolutsalg.

