Spar plass til denne sjokoladekaka

Stjernekokken Even Ramsvik deler hver uke sine matoppskrifter i Dagsavisen.

En søt avslutning på en god middag er gjerne prikken over i-en. Denne desserten er forresten ikke bare prikken, den kan nok fort være spiker’n i kista også. Den er tung, feit og søt – og både lun og kjølig. Så her gjelder det å spare litt plass i magen. Selv om du er blant dem som vanligvis har dessertmage.

Minneverdig god

I tillegg til å være minneverdig god er desserten snill mot dem som har cøliaki eller intoleranse mot gluten. Men selv om den er glutenfri, er den ikke på noen måte et kompromiss, i motsetning til en del av maten man finner i butikkenes uten-hyller. Nei, her er det vinn-vinn, og fraværet av hvetemel er selve hemmeligheten bak den fantastiske, kremete konsistensen og den umiddelbare sjokoladesmaken.

Om du er av den strukturerte typen som planlegger deilige kakemåltider fram i tid, så er dette en oppskrift som egner seg helt ypperlig når du vil ha noe på lur i fryseboksen. Kutt gjerne kaken i mindre stykker når den er kald, og pakk den tett i plastfilm eller lufttette bokser før du fryser den inn. Ved servering lar du den bare stå på kjøkkenbenken i en times tid, så er den helt perfekt.

Mange mulige tilbehør

Tilbehør er ofte såre enkelt når man har en kake som dette som utgangspunkt. Du kan for eksempel bruke iskrem, sorbé, pisket krem eller søtet yoghurt. Krokan av nøtter, eller bare litt friske bær, er også veldig godt til.

Jeg liker ofte å rendyrke tyngden i retter. Derfor dekker jeg kaken med en søt og lett saltet karamellsaus. Litt marengskrønsj blir en god kontrast på toppen. Vaniljeis, enten hjemmelaget eller fra en god produsent, utgjør også en form for kontrast til den lune kaken. Isen er i utgangspunktet ikke et friskt element, siden den stort sett består av eggeplommer og fløte, men det er likevel noe med det iskalde som gir en friskhet og skaper balanse i desserten.

Glutenfri sjokoladekake med is, karamellsaus og marengs

Ingredienser (2 personer)

Kakerøre:

5 egg

80 g sukker

5 g salt

2 ss vann

140 g sjokolade (60-70%)

140 g smør

40 g kakaopulver

Topping og tilbehør:

vaniljeis

4 pikekyss

1 dl sukker

4 ss meierismør

1 dl fløte

0,5 vaniljestang

Framgangsmåte

Forvarm ovnen til 180 grader. Smelt sjokolade og smør i vannbad.

Bland egg, sukker, salt og litt vann i en blandebolle til det er homogent og luftig. La sjokoladeblandingen få kjøle seg litt ned før du tilsetter den luftige eggedosisen. Når dette er jevnt blandet, vender du forsiktig inn kakaopulveret.

Smør en springform eller en ildfast form, og tilsett kakerøren. Bak kaken på 180 grader i 12 minutter, avhengig av hvor tykk den er. La kaken avkjøles noe før du kutter den i serveringsstykker

Smelt 1 dl sukker til en mørk karamell, tilsett en halv vaniljestang, smør og fløte. La dette først få koke ut eventuelle klumper som danner seg. La det så stå på lav temperatur og tykne lett. Avkjøl karamellsausen i kjøleskap, og bruk den når den er romtemperert.

Knus pikekyss, som legges på tallerken sammen med kakestykket. Server med sausen oppå, og legg en kule med vaniljeis – eller annen is om du skulle ønske det – ved siden av.

En venn av sjokolade

Når det står sjokolade på menyen, vet jeg hvilken italiensk spesialitet jeg skal ta fram.

Av Knut-Espen Misje, vinkelner, kursholder og medforfatter på flere kokebøker/NTB

Sjokoladekake er selvfølgelig godt alene – eller med en god kopp kaffe. Men vil du gjøre ekstra stas på kaken, kan du spare kaffen til etterpå, og heller servere den med et glass god vin.

Mørk sjokolade passer best med søte viner laget av røde druer. Det er ikke så mange av disse. Portvin er den vanligste, men selv har jeg en annen favoritt, en spesialitet fra Veneto.

Samme druer som Amarone

Distriktet Valpolicella byr nemlig på en søtvin av tørkede druer som er en perfekt sjokoladepartner. Den lages av de samme druene som vanlig Valpolicella og Amarone.

Metoden innebærer at hele drueklaser høstes og legges til tørking. Under tørketiden skrumper druene inn, slik at smaken konsentreres. Så presses druene, og vinen gjærer til den er akkurat passe søt. Resultatet blir en vin med middels sødme, moderat innhold av tannin og en kompleks smak av tørket frukt, sjokolade, nøtter og urter.

Domìni Veneti Vigneti di Moron Recioto della Valpolicella 2016 (varenr. 3355402, bestillingsutvalget, kr 249,90 for 50 cl) er laget av det velrenommerte kooperativet Domini Veneti. De har sine vinmarker i landsbyen Moren, i hjertet av den beste delen av regionen.

VIN: Domìni Veneti Vigneti di Moron Recioto della Valpolicella 201, kr 249,90 for 50 cl. Foto: Shutterstock (NTB Tema)

Harmonerer nydelig

Vinen består av 70 prosent Corvina, 15 prosent Molinara og 15 prosent Rondinella og er relativt konsentrert og søt. Vi kan fastslå at den er søt nok til å matche både iskremen og karamellen, dermed er mye på plass. Videre harmonerer smakene nydelig med kaken, og tanninene mykner i møtet med sjokoladen. Vinens aroma av tørket frukt, søte kirsebær, sjokolade og nøtter smelter fint sammen med alle elementene i desserten.

Det som er så deilig når mat og vin matches med hell, er at summen av de to er enda bedre enn elementene hver for seg. Hvis du prøver denne kombinasjonen, oppdager du nok det samme regnestykket.

