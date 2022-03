Den ultimate kosematen

Stjernekokken Even Ramsvik deler hver uke sine matoppskrifter i Dagsavisen.

Det er svært tilfredsstillende å lage sine egne nudler. Selv om framgangsmåten ikke er så ulik den vi bruker til italiensk pasta, kjennes det hakket mer eksotisk å trylle fram nudler på benken hjemme.

Hjemmelagde nudler er dessuten mye bedre enn kjøpenudler, fordi den rustikke, håndlagde kvaliteten gir teksturforskjeller og ujevnheter, som igjen fører til en appetittvekkende variasjon i tyggemotstanden. I industriversjonen er alt like langt og like tykt. Det blir omtrent som forskjellen på en maskinstrikket og en håndstrikket genser eller en Ikea-bokhylle og snekkerbygd interiør.

Ha maisenna både på kjevlen og benken, så unngår du at nudeldeigen klistrer seg fast. (Ole Berg-Rusten/NTB )

Suger til seg sausen

En annen fordel ved hjemmelagde nudler er at de lettere absorberer sausen de ligger i. Vanlige kjøpenudler får en glatt hinne omkring seg når de kokes, mens de håndlagde – spesielt om du ruller dem i litt maismel eller potetmel – får et klebrig ytterlag som suger til seg sausen på en helt utmerket måte.

Jeg tror ikke man trenger flere grunner enn dette til å prøve seg på genuine, håndlagde udon-nudler. Men om du fortsatt sitter på gjerdet, så vil jeg nevne at det er både rimeligere og sunnere enn kjøpenudler – og slett ikke vanskelig.

Hiv de ferdigkuttede nudlene rundt i litt ekstra maisenna før koking. (Ole Berg-Rusten/NTB )

Asiatisk bolognese

Hjemme kaller vi ukas rett for «asiatisk bolognese». Til nudlene lager vi en kjøttbasert saus som varierer litt ut fra hva som finnes i kjøleskapet – den kan for eksempel inneholde rotgrønnsaker, stangselleri, tomater eller østerssopp. Kjøttet kan også være av ulik type. Det enkleste er å bruke kjøttdeig av enten storfe, svin eller kylling. Rester av helstekt kylling eller svineribbe funker også fint. I oppskriften jeg presenterer her, bruker vi bibringe – altså bryststykke av storfe – som kokes lenge, helt til kjøttet er så mørt at det faller fra hverandre.

Med asiatiske basissauser på lur, kan du alltid sette masse smak på gryteretter og nudelsauser. (Ole Berg-Rusten/NTB )

For øvrig gir asiatiske basissauser god smak til retten. Selv har jeg alltid østerssaus, xo-saus og crispy chilisaus på lur i spiskammerset. Sliter du med å få tak i disse, kan du lage en tomatisert versjon med hermetiske tomater og smake til med soyasaus. Husk – glade hjemmekokker prøver seg fram med de har i skapet!

Grønnsakene er stekt og kjøttet kokt, og her kommer de siste sausene på plass. (Ole Berg-Rusten/NTB /NTB Tema)

Håndlagde nudler med langtidskokt oksebryst

Ingredienser (2 personer)

200 g mel

100 g vann

1/2 ts. salt

200 g bibringe/oksebryst med bein

1 tomat

8 fedd hvitløk

1 rød chili

1 tommel ingefær

1 ss korianderfrø

1 kepaløk

70 g østerssopp

2 ss xo-saus

2 ss crispy chilisaus

4 ss østerssaus (oystersauce)

Ev. litt vårløk / sesamfrø / furikake

Framgangsmåte

Stek kjøttet i solsikkeolje i en varm panne. Krydre med salt og stek helt til kjøttstykket er ordentlig mørkt og karamellisert rundt hele. Legg det over i en kjele, og tilsett en grovhakket tomat, fire hvitløksfedd, korianderfrø og halvparten av ingefæren og chilien. Slå på vann så det dekker, og la kjelen småkoke i cirka tre timer til kjøttet slipper beinet og er skikkelig mørt.

Ta kjøttet ut, og kok inn kraften til en tykk saus som du blander inn i kjøttet. Denne basen er fin å fryse inn i mindre porsjoner til senere bruk også.

Bland mel, vann og salt godt sammen til en jevn nudeldeig. Pakk den tett i plastfolie, og la den ligge i minimum fem timer i kjøleskap. Kjevle den deretter ut med litt maisenna på benken og kjevla, så deigen ikke kleber seg fast. Kjevle ut en tynn, rektangulær flate som du ruller sammen til en pølse og kutter med kniv til tynne strimler. Kast disse rundt sammen med litt ekstra maisenna. Kok nudlene i godt saltet vann i maks to minutter.

Finkutt en løk, grovhakk østerssopp og finkutt hvitløk og resten av chilien og ingefæren. Stek dette raskt i en spiseskje smør til det er blankt. Tilsett kjøttet og sausene, varm det godt opp, smak til med salt. og vend inn i nudlene.

Topp gjerne med litt finsnittet vårløk, pluss sesamfrø eller den japanske krydderblandingen furikake.

Druestilk-trikset

Nye, deilige pinoter finner stadig veien til Vinmonopolets hyller. Vil du kaste deg på trenden, er New Zealand en spennende leverandør.

Av Knut-Espen Misje, vinkelner, kursholder og medforfatter på flere kokebøker/NTB

Asiatisk vri på bolognese passer godt sammen med en ungdommelig rødvin som takler rikelig med umami. Det kunne også ha smakt med en belgisk ale eller en velvalgt hvitvin – som en moden riesling fra Alsace eller en vellagret Grüner Veltliner fra Wachau eller Kamptal i Østerrike.

Mer turner enn tungvektsbokser

Går vi for rødvin, er mulighetene mange. Det som er viktig, er at vinen ikke blir for tung i sessen. Se etter en vin som ligner mer på en veltrimmet turner enn en tungvektsbokser. Det innebærer blant annet middels til lav alkoholprosent, og et sursøtt og umamirikt fruktbilde framfor overmoden, syltet frukt. Det er ikke bruk for mye tannin eller eikepreg her, men høy syre er en fordel.

Umami er en viktig del av denne retten. Både sopp, xo-saus og østerssaus er utpregede umamikilder, og en vellykket vin til må reflektere dette. Pinot noir har ofte egenskapene vi trenger. Selv i ung alder har disse vinene gjerne en karakter som minner om sol på fuktig underskog i august – noe som er perfekt sammen med umami.

Pyramid Valley Central Otago Pinot Noir 2019, kr 299. Foto: Produsenten (NTB Tema)

Laget med hele drueklaser

Pyramid Valley Central Otago Pinot Noir 2019 (varenr. 12943701 basisutvalget, kr 299) har høy syre og finslipte tanniner. Disse behagelige tanninene skaper et fint strukturelt rammeverk for retten, og syren både renser opp og løfter fram matens smaksnyanser.

Produsentens vinmarker er dyrket etter biodynamiske prinsipper, og vinen er gjæret med 20 prosent hele klaser. Druestilkene i de hele klasene bidrar med en nydelig aroma av timian som kler retten godt. Kombinasjonen smelter nydelig sammen, ikke minst fordi det møre oksekjøttet møter vinen i fullstendig harmoni. En opplevelse man bør unne seg!

