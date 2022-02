Sjokoholikerens drømmedessert

Stjernekokken Even Ramsvik deler hver uke sine matoppskrifter i Dagsavisen.

Hvordan kan en tradisjonsrik kyllingsaus gjenoppstå som dessert? Jo, det er sånt som kan skje på kjøkkener der fantasien får råde.

Mexicansk saus

Til denne ukas dessert har jeg latt meg inspirere av Mexico og en temmelig heftig, tykk saus som kalles «mole». Denne sausen, som først og fremst brukes til kyllingretter, består av enormt mange ingredienser – blant annet hønsekraft, tørket frukt, sesamfrø, masse varme krydder som kanel, muskat og flere typer aromatiske chilivarianter. Snodig nok skal det også være kakaobønner, i form av både pulver og bitter sjokolade, i sausen. Sammen skaper alle disse ingrediensene et sammensurium av dype smaker som fungerer overraskende godt.

Ukas dessert er søt og på ingen måte like snål som en klassisk «mole», men i fjern slekt med den mexicanske sausen likevel. Vi har ikke bare med oss kombinasjonen av sjokolade og chili, men også varmen og den tykke, gode konsistensen. Og siden sjokoladesuppa er varm og tykk, trenger den en kontrast både når det gjelder temperatur og friskhet. Der kommer den kalde kokos-sorbeten inn. Samtidig som den avkjøler, virker den dempende på den sterke chilien.

Popcorn når nye smakshøyder når det karamelliseres. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Popcorn i karamell

Ettersom jeg er veldig glad i sprø elementer, ville jeg ha med popcorn vendt i smeltet karamell. Det er sprøtt og luftig, søtt og salt – og det er dessuten mais i forkledning, altså helt på sin plass i en mexicansk-inspirert rett.

Matlaging er ekstra morsomt når man skaper noe eget. La deg inspirere av tradisjoner og historier, gjør et lite dykk inn i matkulturene, og finn ting som vekker nysgjerrigheten: Hva smaker det? Hvordan kan man kombinere? Prøv deg fram, og regn med å gjøre noen lærerike feil underveis. Selv om sluttresultatet iblant vil bli enda rarere enn planlagt, lover jeg deg at du kommer til å ha det gøy underveis.

---

Varm sjokoladesuppe med kanel, chili, sorbé av kokos og karamellisert popcorn





Ingredienser (2 personer)





Du kan gjerne bruke en sil for å få sjokoladesuppa glatt og fin. (Ole Berg-Rusten/NTB)

4 dl kokosmelk

30 g sukker

0,25 dl fløte

2 ss glukose (fås blant annet på apotek)

1 lime

–

popcorn

sukker

salt

kanel

–

1 rød chili

2 stjerneanis

1 kanelstang

40 g sukker

40 g honning

2 ss vann

1 dl helmelk

1 dl fløte

100 g mørk sjokolade

1 ss kakaopulver

Fremgangsmåte

Varm opp fløten sammen med sukker og glukose til sukkeret har smeltet. Ta fløteblandingen av varmen, tilsett kokosmelk, og smak til med limeskall og saft. Frys dette inn i en ismaskin eller i en egnet beholder, og rør ofte fram til sorbeten er fast og fin.

Smelt sukker til mørk karamell, og vend inn poppet popcorn. Se til at karamellen omslutter kornene godt, og spre så blandingen utover et bakepapir. Bruk to gafler, og prøv å skille popcornene så godt som mulig fra hverandre mens de fortsatt er varme. Strø på litt salt, og la karamellen få stivne før servering.

Smelt sukker og honning i 2 spiseskjeer vann. Tilsett kanelstang, stjerneanis og chili kuttet i grove biter, og la det få boble og koke godt i 4–5 minutter før du tilsetter melk og fløte. La blandingen få småkoke i noen få minutter før du tar den til side og smelter inn sjokoladen og pisker inn kakaopulveret. Sil blandingen og la den få sette seg litt før du serverer den varm.

Server suppa i dype skåler med en kule kokosis på toppen. Avslutt med sprøtt, karamellisert popcorn og et dryss med kanel.

---

Søtt høydepunkt

Hvis kombinasjonen av dessert og dessertvin virkelig sitter, har du en stor smaksopplevelse i vente.

Av Knut-Espen Misje, vinkelner, kursholder og medforfatter på flere kokebøker/NTB

Ukas dessert krever en vin med både høy sødme og frisk syre. Kombinasjonen av sjokolade, kokos og karamell kan være litt vanskelig, siden noen av elementene passer best med røde viner, andre med hvite.

Innskrumpede druer

Men dersom man bruker en sjokolade som ikke er altfor mørk og bitter, vil en vin laget på hvite druer som er kraftig angrepet av edelråte, bli en riktig så god match. Edelråte skapes av muggsoppen Botrytis cinerea. Soppen perforerer drueskallet slik at væsken i druene fordamper, dermed vil druene skrumpe inn mens de fremdeles henger på drueklasene.

De ultimate vinene av denne typen er tyske og østerrikske viner i kvalitetskategorien trockenbeerenauslese – der man bruker utvalgte, tørre druer. Disse druene gir en høykonsentrert most med mye sødme og sylskarp syre. I tillegg får vinen ofte et innslag av honning og karamell i smaken som kler denne retten godt.

Kracher Non Vintage Trockenbeerenauslese, kr 249,90 for 37,5 cl. Foto: Produsenten (NTB Tema)

Østerrike

En av de fremste eksponentene for vinstilen er produsenten Kracher i Østerrike. Kracher Non Vintage Trockenbeerenauslese (varenr. 2903102, bestillingsutvalget, kr 249,90 for 37,5 cl) er laget av druene Welschriesling og Chardonnay pluss litt Traminer. Den ser gyllen og tyktflytende ut og har et aromabilde som passer som hånd i hanske med desserten. Vinens smaker av tørket frukt, karamell, aprikos, sitrus og krydder smelter sammen med både popcorn, kokos og kanel. Vinen er søt nok til å smake søtt også etter møtet med maten, mens syren henger godt med og løfter kombinasjonen på en fin måte.

Denne flasken kan godt lagres, men smaker også nydelig i dag – så er du klar for en storartet dessertopplevelse, er det ingen grunn til å vente.

