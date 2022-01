Lobster roll nesten som i Maine

Stjernekokken Even Ramsvik deler hver uke sine matoppskrifter. Han fikk en Michelin-stjerne med restauranten Ylajali, har høstet mange gullmedaljer og er i dag daglig leder for kokkekollektivet Lava Oslo.

I New England, nærmere bestemt Maine, er hummerfiske en viktig næringsvei. Der kan du finne utallige små kneiper som serverer klassikeren «lobster roll» på enkleste vis: Nykokt hummer, renset og fortsatt lun, er plassert i et slags pølsebrød. Ved siden av får man ofte noen sitronbåter, kanskje en skål med majones – og en skål med varmt, smeltet smør som man kan dyppe hele stasen i før hver bit. Tabascosaus er gjerne også tilgjengelig.

En moderne klassiker

Lobster roll er virkelig en moderne klassiker, og befinner man seg i Maine-traktene, burde det nærmest være ulovlig å ikke få med seg denne opplevelsen. Den eneste gode unnskyldningen jeg kan tenke meg, må være en hissig skalldyrallergi.

Regulert fiske, korte sesonger og skyhøye priser er nok forklaringen på at vi ikke har lobster roll på menyen i gatekjøkkener her til lands. Men tenk så fantastisk det hadde vært! Vi kunne sluttet å la oss by løvtynne burgere av importkjøtt, med grillkrydder, en ubestemmelig dressing og to triste halvdeler søtt burgerbrød som har skremmende lang holdbarhetstid. I stedet kunne vi kost oss med myke, varme, nybakte brød fylt med lekkert hummerkjøtt, slik man gjør med den største selvfølgelighet i Maine.

sjøkrepsrøre/lobster steambun roll Når brødene stekes ordentlig sprø og gylne, blir kontrasten til den myke sjøkrepsrøren perfekt. (Heiko Junge/NTB Tema)

Sjøkreps, reker eller krabbe

Det er like morsomt å lage slike enkle retter som å spise dem, og man trenger ikke kjenne seg bundet av originalvarianten. Jeg bruker sjøkreps, mitt desiderte favorittskalldyr. Og siden skalldyrkjøttet skal inngå en i røre, kan man eventuelt bare bruke klokjøttet og heller spare den mer luksuriøse halen til en annen rett.

Har du ikke sjøkreps, kan du fint bruke reker eller krabbe. Og om du vil la deg inspirere av serveringsmåten, men heller lage en vegetarisk versjon, kan jeg anbefale å fylle brødet med en god avokadomos toppet med soyasyltet shiitakesopp.

sjøkrepsrøre/lobster steambun roll Det brunede smøret med smak av skalldyr er prikken over i-en når Even Ramsvik lager lobster roll. (Heiko Junge/NTB Tema)

---

Sjøkrepsrøre med skalldyrsmør i sprø steambun





Ingredienser (2 personer)

2 sjøkreps (levende om mulig)

100 g meierismør

2 ss majones

1 sitron

1 liten bunt gressløk

kajenne

salt

0,25 pose tørrgjær

0,5 ts. sukker

1 ss lunket vann

160 gram hvetemel

1,5 ts. sukker

0,5 ts. bakepulver

en klype natron

0,5 ts. salt

ca. 2 dl yoghurt





Framgangsmåte

Rør først sammen tørrgjær med sukker og lunkent vann i en liten bolle, la det stå i 5 minutter.

Rør så sammen mel, sukker, bakepulver, natron og salt, og elt så inn gjærblandingen og yoghurt. Kna deigen godt for hånd eller med eltekrok i en kjøkkenmaskin på medium hastighet i 5 minutter. Dekk til bollen med plastfolie, og la deigen få heve seg i 30 minutter.

Slå deigen sammen og del den i seks like deler. Trill dem til boller som legges på brett med bakepapir. Dekk til med plast eller klede, og la bollene heve seg i ytterligere 30 minutter.

Gni litt olje på arbeidsbenken, og rull bollene til avlange pølser. Sett dem så tilbake på bakepapiret igjen, og hev 30 minutter enda en gang. Pass fortsatt på at de er dekket med plast eller klede.

Damp bollene i en bambussteamer eller på en damprist i kjele, eventuelt i ovn med dampfunksjon hvis du har det. Etter cirka 4 minutter med damping kan bollene settes på en rist til avkjøling.

Forvell sjøkreps i kokende, godt saltet vann i 1,5 minutt. Legg så krepsen umiddelbart over i isbad for å stanse kokeprosessen. Knekk klørne, og rens hodet og halen for kjøtt, og legg kjøttet over i en bolle så lenge. Knus eller hakk opp skallet, og ha det i en kjele sammen med smøret og to hvitløksfedd. La det få frese til smøret er karamellisert og får fin rødfarge og aroma fra skallet. Sil av smøret, og hold det varmt fram mot servering.

Stek sjøkrepskjøttet i en stekepanne med litt av skalldyrsmøret til det er karamellisert og gyllent. Avkjøl det på tallerken i kjøleskap. Hakk det så grovt opp, bland det med majones og gressløk, og smak til med salt, sitron og kajennepepper.

Ved servering stekes brødene på medium varme i skalldyrsmøret til de er sprø og gylne rundt hele. Skjær en åpning på langs, fylle i sjøkrepsrøren, og topp med litt ekstra smør.

---

Bli kjent med Godello

Den sjeldne druen Godello leverer på både pris og kvalitet.

Av Knut-Espen Misje, vinkelner, kursholder og medforfatter på flere kokebøker/NTB

Det mangler ikke på gode drikkealternativer til ukas rett med sjøkrepsrøre og skalldyrsmør. Man kan gå for sitrus, fedme og smørpreg som i en klassisk chardonnay eller i stedet velge et sursøtt, lett og fruktig smaksbilde som man finner blant annet hos riesling.

Profilert vinmaker i Spania

Sjøkreps har en flott sødme og en elegant smak. Vinen bør derfor ha god konsentrasjon og fruktsødme i smaksbildet. Den bør også ha høy nok syre til å friske opp og rense ganen. Diskret eik vil dessuten passe fint, men det er ikke en nødvendighet.

Jeg har valgt ut en kul vin fra det ukjente vindistriktet Valdeorras i Nordvest-Spania. Vinen er laget av den profilerte vinmakeren Rafael Palacio, som kommer fra en familie som har laget vin i generasjoner.

Rafael Palacios Louro 2020, kr 239,90. Foto: Produsenten (NTB Tema)

Lagres på eikefat

Rafael Palacios Louro 2020 (varenr. 5292401, bestillingsutvalget, kr 239,90) er laget på Godello fra alle de ulike vinmarkene på eiendommen. De klimatiske forholdene 600–750 meter over havet i Bibei-dalen, og det sand- og granittholdige jordsmonnet, får denne sjeldne druen til å vise seg fra sin beste side.

Druene håndplukkes, presses forsiktig og gjæres med stedegen gjær i store eikefat. Vinen ligger så ytterligere fire måneder på fat uten at eiken får et dominerende tak på smaksbildet. Det som er deilig med eikelagringen, er at den tilfører kryddertoner og smørpreg, noe som passer veldig godt til ukas rett.

Vinen er velbalansert med smak av sitron og grapefrukt, og den har nok sødme i frukten til å matche sjøkrepsene uten problemer. Den bør ikke lagres veldig lenge, men tåler lett tre til fem år. Et godt kjøp!

