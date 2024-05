Ny bok: Er åpne forhold blitt trendy?

«Jeg ville ha seksuelle eventyr, jeg ville ikke forelske meg».

Dette skriver den amerikanske forfatteren Molly Roden Winter (52) i boka «More: A Memoir of Open Marriage». Her forteller hun om sine og ektemannen Stewart Winters erfaringer med å leve ikke-monogamt i et såkalt åpent forhold, og hvordan det har påvirket dem selv og deres 24 år lange ekteskap. Det har fått mange til å spekulere:

– Har åpne forhold blitt mer mainstream? undrer journalist Helen Pidd i en podkast i The Guardian.

Her intervjuer hun Molly Roden Winter og forteller om den britiske journalisten og småbarnsmoren Cassie Werber som også har skrevet bok inspirert av sitt åpne ekteskap, mens terapeuten Andrew G. Marshall sier at ikke-monogame forhold ikke er det tabuet de en gang var, og diskuterer hvilke fallgruver og gleder det kan innebære.

Både britiske og amerikanske medier har mer enn antydet at polyamori først og fremst er noe overklassen har tid til å drive med.

«Polyamori er den herskende klassens nyeste dille. Amerikanerne som høster mest av ekteskapets fordeler, er den samme klassen som får erklære monogami for passé og kjedelig», skriver den amerikanske avisen The Atlantic. Og legger til at fenomenet som begynte som et lite drypp for noen år siden med serier som «Succession» og «Scener fra et ekteskap», nå har tatt fyr på ny i en «skånselsløs beretning om et polyamorøst liv slik det leves av en hvit, velstående, heteroseksuell Brooklyn-boer».

«Elendigheten i et åpent ekteskap: snuskete polyamori-memoarer avslører millionær-kones kvaler når mannen boltrer seg med elskere, mens hun må holde ut dårlig sex på et motell med timebetaling og en mann som «glemmer» å bruke kondom» skriver britiske Daily Mail.

75th Primetime Emmy Awards - Press Room Sarah Snook og Matthew Macfadyen Matthew (til venstre) som Tom Wambsgans og Shiv Roy i paret lever i åpent forhold i TV-serien «Succession». (Ashley Landis/AP)

Lite åpenhet

Nå er ikke polyamorøse forhold verken nytt eller uhørt, men utfordringene ved en slik samlivsform er godt kjent. I 2013 gjorde de norske seksualforskerne Bente Træen og Frode Thuen en studie om samlivsbrudd og fant at det var spesielt to årsaker til at unge ektefeller under 50 år valgte å gå fra hverandre. Mens de over 50 svarte at utroskap og kjærlighet som ebbet ut var de to hyppigste skilsmisseårsakene, hevdet de yngre at mye krangling og dårlig sex var hovedårsakene til brudd. Med andre ord – de gikk lei av tosomheten.

Frode Thuen, psykolog og spaltist i Aftenposten. (Privat)

Psykolog Frode Thuen tror likevel det er få som praktiserer polyamori med stort hell, og han tviler sterkt på at en samlivsform med flere partnere kommer til å bli mainstream her til lands.

– Det er ikke mange som har stått fram og frontet gleden og fordelen med å leve åpent, og vi har heller ikke hatt særlig diskusjoner om dette i Norge. Men vi vet at noen velger å gjøre dette i mer eller mindre løse swingernettverk og nettsteder som polynorge.no, sier han.

Som terapeut treffer Thuen ofte folk som har gitt han et godt innblikk i de største samlivsutfordringene.

– Hva tenker du er årsaken til at noen ønsker å leve åpent og ser som fordelen med det?

– Det er forskjellig. Folk uten monogame tilbøyeligheter opplever at det å leve sammen i en livslang tosomhet er vanskelig fordi det blir mye kompromisser og forsakelser som virker begrensende. Så for noen folk blir det en slags ideologi, mens for andre kan det rett og slett være noe så enkelt som en seksuell preferanse, sier Frode Thuen.

Sjalusi

Frode Thuen mener det er helt vesentlig at folk er enige dersom en ønsker å åpne forholdet for flere partnere og få det til å fungere.

– Det ene er at begge to virkelig vil det, men det er ikke alltid tilfellet. Ofte er det slik at den ene er enig og vil mer enn den andre, mens den andre kanskje ikke vil men prøver å strekke seg. Derfor varer sjelden disse parforholdene veldig lenge, selv om det kan fungere bra i en periode, sier Frode Thuen.

Å innføre flere partnere gjør også at det dukker opp nye problemer som kan være vel så vanskelige å håndtere, som sjalusi.

– Sjalusi er en del av vårt følelsesapparat som har utviklet seg for å beskytte oss mot utroskap, så den har en funksjon for oss. Det andre som kan være vanskelig er å balansere erotikk og begjær og forelskelse. Selv om du kanskje kan tåle at partneren ligger med en annen, så vil det være vanskeligere å tåle at partneren er forelsket i en annen. Men god og spennende erotikk setter lett andre krefter i spill. Så uansett hvordan du snur og vender på det, så er det utfordringer knyttet til polyamori. Skal du lykkes i et åpent forhold, så må du i hvert fall vite at du har kontroll over disse utfordringene, og det kan være vanskelig å vite i utgangspunktet, sier Frode Thuen.

Å innføre flere partnere kan føre til sjalusi. Illustrasjonsfoto. (Jacob Wackerhausen/Getty Images)

Ekstra komplisert blir det dersom det er barn med i bildet.

– Barn blir ofte bli engstelige, urolige og føler seg beklemt hvis de vet at mor eller far eller begge har andre partnere. Det kommer også tydelig fram i boka til Molly Roden Winter, sier Thuen.

Sjokkerer og forarger

I USA har Molly Roden Winters bok truffet en nerve fordi hennes familie og ekteskap så konvensjonelt ut fra utsiden. Da hun giftet seg med den 5 år eldre Stewart Winter hadde han oppfordret henne til å ligge med andre, og sagt at han til og med syns det var litt spennende, men at grensen gikk ved forelskelse. Det skulle være kun sex.

Etter hvert utartet forholdet seg til at ektemannen ønsket å se på mens hun hadde sex med andre, og at han selv også valgte å ha flere seksualpartnere. Memoarene er blitt en umiddelbar bestselger, og handler om en kontinuerlig jakt etter nye partnere på datingsider og sex med fremmede på utradisjonelle, ofte offentlige, steder.

Boka har utløst mye kritikk av folk som er forarget og sjokkerte.

Molly Roden Winter tror mye av kritikken skyldes at vi sjelden hører historier om mødre som lever i forhold med mer enn én person.

– Jeg følte meg alene og at det ikke fantes noen historier om det i mainstream. Det er som om mødre ikke skal være seksuelle vesener, sier hun i et intervju med New York Times.

Selvinnsikt

Winter forklarer hva hun lærte om seg selv og parforhold av sitt åpne ekteskap. Og hvordan hun oppdaget at moren hennes også hadde hatt et åpent forhold, men holdt det skjult.

– De holdt det hemmelig for oss. Jeg visste det ikke før jeg var voksen. Som jente på 1980- og 90-tallet ble sex generelt sett på som noe man måtte frykte: at man kunne bli syk, gravid eller voldtatt. Jeg hadde ingen samtaler med moren min om hvordan sex kunne være en glede eller et bindeledd, en vei til selvtillit eller selvinnsikt. I voksen alder åpnet den dialogen seg langsomt. Jeg er ikke sikker på om jeg hadde fortsatt med mitt åpne ekteskap uten henne, sier hun til New York Times.

– Men begge foreldrene mine beholdt vennskap med tidligere elskere. Jeg ser hva det betyr for dem begge. Hun angret ikke, sier Molly Roden Winter.

