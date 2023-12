Snart feirer du deg inn i 2024. Men ikke alle lever i samme år som deg

Vi nærmer oss slutten på 2023. Eller faktisk er det år 1445. Nei vent, det er 5784!

Det er verken tidsreise eller oppspinn. For selv om vi nærmest kjenner på kroppen at det nå blir 2024, er det bare et tall. Vår tidsregning er etter hvert blitt utbredt globalt, men slik har det ikke alltid vært og slik er det fortsatt ikke overalt.

---

Kalendere (årets årstall i parentes)

Den gregorianske (2023)

Den jødiske (5784)

Den kinesiske (kaninens år)

Den islamske (1445)

Den persiske (1402)

Den indiske (2080)

---

De feiret kanskje ikke det nye året med glitter, champagne og fyrverkeri, men de første nyttårsfestlighetene vi kjenner til kan dateres tilbake rundt 4000 år til det gamle Babylon. Ruinene av det gamle Babylon ligger litt sør for det som i dag er Iraks hovedstad Bagdad.

Nyttårsforsett antas også å ha startet hos babylonerne, som ga løfter for å tjene gudenes gunst og starte året på rett fot.

Sivilisasjoner har gjennom tiden utviklet stadig mer sofistikerte kalendere, typisk festet til en begivenhet relatert til jordbruk eller astronomi. I Egypt begynte året for eksempel med den årlige oversvømmelsen av Nilen, og det skjedde samtidig som oppstigningen til stjernen Sirius.

Ifølge U.S. Naval Observatory er det rundt 40 kalendere i bruk i verden i dag og flere som har blitt forlatt.

Paven droppet ti dager

Du har trolig fått med deg at vi lever etter den gregorianske kalenderen, som ble innført i Norge i 1700. Men før den ble finpusset til dagens kalender, ble den diskutert i nesten 500 år.

Den første romerske kalenderen besto av bare 304 dager og vårjevndøgnet signaliserte nyåret. Denne ble ifølge tradisjonen skapt av grunnleggeren av Roma, Romulus, i det 18. århundre før vår tidsregning (fvt.). Fvt angir det samme som f.Kr.

Gjennom århundrene falt kalenderen ut av synkronisering med solen. Julius Cæsar konsulterte astronomer og matematikere for å løse dette, og introduserte da den julianske kalenderen. Her ble 1. januar også innstiftet som årets første dag. Den romerske guden for begynnelsen het Janus, og romerne feiret ofte denne guden med ofringer, gaver, dekorasjoner og fester.

Pope Gregory XIII statue Pave Gregor XIII-statue på kong Enzo-palasset ved hovedtorget i Bologna. (uatp2/Getty Images)

Men i det 13. århundre innså man at den julianske kalenderen og vårjevndøgn ikke var synkronisert. Og fordi man beregner påske etter vårjevndøgn, diskuterte forskere i 400 år det riktige tidspunktet for feiring av påske.

Pave Gregor XIII, som har vært så heldig å gi navn til dagens kalender, fikk visst nok. Ikke bare slettet han ti dager fra kalenderen, slik at 4. oktober 1582 ble etterfulgt av 15. oktober. Han gjenopprettet også 1. januar som nyttårsdag det samme året.

I middelalderen var datoene 25. desember, 1. mars og 25. mars nemlig populære nyttårsdatoer. Dette skaper fortsatt problemer for historikere, fordi 28. februar 998 et sted der året begynte 1. mars, er samme dag som 28. februar 999 et sted der året begynte 1. januar.

---

Solkalendere (for eksempel den gregorianske) opprettholder nøyaktig synkronisering med det astronomiske året uten forsøk på å synkronisere månedene med månefasesyklussen.

Månekalendere (for eksempel den islamske) synkroniserer da med månefasene og luni-solkalendere (den jødiske, kinesiske og noen kristne kirkelige) forsøker å synkronisere med begge.

Kilde: Explanatory Supplements to the Astronomical Almanac

---

Og så kan vi snakke litt om tallet 2023. Den kristne kalenders epoke blir vanligvis tatt for å være Kristi fødsel. Men i det 6. århundre utarbeidet en romersk munk en tabell over datoer for påsken.

Det var allerede en tabell, som ble regnet fra den romerske keiserens Diokletians regjeringstid. Denne tabellen videreførte munken og brukte ikke en presis dato for Kristi fødsel. Lærde tror også at den historiske Jesus eksisterte før vårt år 0.

En mytisk keiser

Den kinesiske kalenderens opprinnelse kan spores så langt tilbake til et sted mellom 3000 og 2600 fvt.

Ifølge legendene var det den mytiske keiseren Huangdi og hans minister som utviklet den første kalenderen, ganzhi, som betyr «himmelske stammer og jordlige grener» og referer til kombinasjonen av et ti og tolv-tallsystem som til sammen gir en 60-års syklus. Årene i kalenderen telles altså ikke i en uendelig rekkefølge. Under keisertiden fulgte årstall og datoer de ulike dynastiene.

Asia Lunar New Year Photo Gallery En malaysisk etnisk kineser ber den første dagen av månenyttåret ved et tempel i Kuala Lumpur, Malaysia, søndag 22. januar 2023. Det kinesiske månenyttåret begynte 22. januar, og markerte starten på kaninens år , ifølge den kinesiske dyrekretsen. (Vincent Thian/AP)

– I begynnelsen var tidsberegning en spesialistkunnskap for keiserne og hoffet, astrologer og forskjellige tenkere. Det var altså ikke allmennkunnskap, forklarer Minh Khai Mai-Thi, stipendiat i Kina-studier på Universitetet i Oslo.

Etter hvert fikk kalenderen populær utbredelse og tolv dyr ble tillagt hvert år i 60-års syklusen. Det er nå kaninens år, men den 10. februar 2024 vår tidsregning blir det dragens år.

Mingh Khai Mai-Thi. (Universitetet i Oslo)

– I Øst-Asia vet folk som regel hvilken dyretegnkombinasjons de er født i. Hvis det er et år der kombinasjonen er veldig gunstig og det antas at personen vil kunne få et lett liv, kan det slå ut i at flere folk prøver å bli gravide det året, forteller hun.

I 2007 rapporterte NPR at Kina forberedte seg på en babyboom, fordi det skulle bli «gullgriseår»

Det ble faktisk advart om å prøve å unngå å bli gravide det året. Det var fordi disse «smågrisene» ville konkurrere om sykehussenger og fortsette å konkurrere gjennom hele livet om for eksempel skoleplasser.

Årstider og identitetskrise

Tidsregning handlet i begynnelsen mye om å forstå årstidene, noe som var avgjørende i et jordbrukssamfunn, sier Minh Khai Mai-Thi.

– Både keisere og statsadministrasjon hadde behov for å systematisere kosmiske prosesser, slik at man best mulig kunne sikre gode avlinger og trygghet for befolkningen. Å sikre et godt liv på jorden handlet om å gjøre de riktige ritualene til rett tid.

Chinatown Lunar New York Feiring av kinesisk nyttår i Manhattans Chinatown søndag 12. februar 2023 i New York. (John Minchillo/AP)

Kina motsto den gregorianske kalenderen fram til 1912, men den ble ikke mye brukt over hele landet før 1949. Denne omfattende endringen skjedde 1. oktober 1949, da Mao Zedong, som ledet Folkerepublikken Kina, beordret at året skulle være i samsvar med den gregorianske kalenderen.

Keiserrikets kollaps førte til en slags identitetskrise. Det var en kraftig reaksjon der man ville kvitte seg med «det gamle», da man hadde opplevd ydmykelse fra kolonimakten i mange år, forklarer Minh Khai Mai-Thi.

– Gammel filosofi ble assosiert med gamle systemer, altså keiser- og føydalsystemet. Men holdningene har endret seg de siste 20 årene, og Kina har blitt mer interessert i sine gamle tradisjoner. Økt interesse for egen historie og kulturelle særpreg har også medført økt interesse for de tradisjonelle tidsberegningene.

Nyttår forholder alle seg til

Minh Khai Mai-Thi forklarer at nyåret starter når våren kommer og blomstene springer ut.

– Generelt er det vel en sammenblanding i dag. Den tradisjonelle månekalenderen og måter å beregne på, er fortsatt veldig til stede i Kina og Vietnam, men det er i varierende hvor mye det betyr. Men asiatisk nyttår, derimot, forholder alle seg til.

Det berømte lanterneshowet i Shanghais Yuyuan-hage er en fast bestanddel i byens kinesiske nyttårsfeiring. ​ (BERTRAND GUAY/AFP)

Asiatisk nyttår er den største høytiden og ferien i løpet av året, der det er flest tradisjoner, litt som julefeiring i Norge. Både kinesere og vietnamesere definerer nyttår primært etter den kinesiske kalenderen, ifølge Minh Khai Mai-Thi. Mange store og viktige livshendelser som bryllup og begravelser vil også fastsettes ut ifra månekalenderen. Likevel er det flere som også har en liten feiring i forbindelse med det vestlige nyåret.

– Det er jo litt fint. Hvis det ene året kommer litt dårlig ut, så har du mulighet til å gjenstarte.

År 1402

Solar hijri-kalenderen har vært Irans offisielle kalender siden 1925. I Afghanistan ble den introdusert i 1957.

De tidligste formene for iransk tidsregning dateres tilbake så langt som til det andre årtusen fvt. En rekke forskjellige kalendersystemer ble brukt i Persia gjennom århundrene, inkludert den såkalte zoroastriske kalenderen og den islamske kalenderen. Den første versjonen av den moderne solar hijri-kalenderen, jalali-kalenderen, ble utviklet på 1000-tallet av en gruppe astronomer.

Året begynner ved midnatt nærmest vårjevndøgn. Den første dagen i det nye året heter nowruz, og den feires over hele verden av iranere.

Samad Josef Alavi (Olaf Christensen)

– Nowruz starter på begynnelsen av våren. I vesten feirer vi nyttår ved midnatt, så uansett hvor du er i verden, vil du feire når det blir midnatt i ditt område. Men vi vet ned til sekundet når lyset skifter, og det iranske nyåret er det samme over hele verden. Det kan være klokken 15 i Norge, forteller Samad Josef Alavi.

Alavi er universitetslektor i Midtøsten-studier på Universitetet i Oslo.

– Jeg synes det er mye mer logisk enn en vilkårlig dag i januar. Det er også målbart, fordi vi vet nøyaktig når dagene blir lengre enn natten og dette er våren.

Iran Ancient Feast I en park i Teheran avholdes den årlige piknikdag, Sizdeh Bedar, som er den 13. og siste dagen av Nowruz-ferien, (Vahid Salemi/AP)

– På vinterens siste tirsdagskveld før nowruz er det også en feiring, og folk lager tradisjonelt bål utendørs og hopper over det. Tradisjonelt sier du til ilden «Gi meg ditt lys nå», sier Alavi.

Det er også tradisjon for piknik, forteller han. Nowruz går tilbake til førislamsk tid og er den største høytiden i året bortsett fra religiøse høytider. Alt er også stengt i feiringsdagene.

Nøyaktig

Å knytte solar hijri-kalenderen så tett til de astronomiske årstidene gjør den mye mer nøyaktig enn den gregorianske kalenderen, som selv i sin moderne form avviker fra solåret med én dag i 3236 år.

Solar hijri-årstellingen starter med den islamske profeten Mohammeds migrasjon til Medina i 622 evt. (etter vår tidsregning, oftere kalt e.Kr). Selv om solar hijri-kalenderen deler denne startdatoen med den islamske hijri-kalenderen, er ikke kalendersystemene relatert ellers.

Afghanistan Nowruz Daily Life Kabul, Afghanistan: En jente kjøper en ballong under feiringen av Nowruz. Nowruz feires på vårens første dag i land inkludert Afghanistan, Tadsjikistan og Iran. (Ebrahim Noroozi/AP)

Hijri-kalenderen er en månekalender. På grunn av dette avviker årstallene mellom solar hijri-kalenderen og hijri-kalenderen betydelig. For eksempel falt 1. januar 2023 i år 1401 i solar hijri-kalenderen, som tilsvarer år 1444 i hijri-kalenderen.

– Den islamske kalenderen er en månekalender og helligdager kommer i forskjellige årstider i forskjellige år. Hvis du tenker «hva gjorde jeg under ramadan for 15 år siden», kan det ha vært om vinteren eller om sommeren. Det må påvirke måten folk oppfatter tid og spesielt hvordan de husker fortiden, sier Alavi.

– Naturlig å huske

I Iran følger staten tre kalendere – den iranske kalenderen, den islamske kalenderen og den gregorianske kalenderen.

Alavi forklarer at i mange muslimske land vil religiøse mennesker ha en følelse av tid basert på den islamske kalenderen, knyttet til når ramadan var og når den store eid var.

Haft sin, a traditional Persian New Year symbol to celebrate Nowruz Nowruz feires også ved å arrangere et bord kalt Haft-Sin. Det består av de syv hovedelementene i natur og sivilisasjon. (FarzadFrames/Getty Images/iStockphoto)

I tillegg påvirker det også måten du husker ting på.

– Hvis du spør meg hva jeg gjorde i 1997, har jeg en klar idé i hodet mitt, men hvis du spør meg om 1335, må jeg konvertere det til et tidspunkt. Jeg opplever at for iranere er det naturlig å huske basert på den iranske kalenderen, selv om de er klar over forskjellige kalendere.

Men det er ifølge professoren ikke noe som folk med andre kalendere nødvendigvis har overveid før.

– Jeg har opplevd at noen elever får bakoversveis av at verden følger forskjellige kalendere – «Så det er et annet år?!»

