Martha Stewart blir eldste kvinne på forsiden av Sports Illustrated

Det amerikanske magasinet Sports Illustrated Swimsuit, som hvert år har en kjent modell, kjendis eller idrettsutøver på forsiden, setter i årets utgave ny aldersrekord.

– Å være på forsiden av magasinet i min alder var en utfordring, sier Martha Stewart til det amerikanske TV-programmet Todays show.

Stewart, kjent fra blant annet The Martha Stewart Show, legger til at hun elsker utfordringer.

– Aldring er kjedelig

Magasinet som norske Vendela Kirsebom var på forsiden av i 1993, har hatt bademote på forsiden siden 1964.

– For meg er det et bevis på et godt liv. Jeg synes vi skal verdsette å leve et godt liv, og ikke tenke så mye på aldring. Hele dette aldring-konseptet er så kjedelig, sier Stewart i programmet.

Forsiden av Sports Illustrated Swimsuit med Martha Stewart. (Screenshot)

Programleder Hoda Kotb påpeker at hun synes Stewart utstråler en selvtillit som ikke er knyttet til utseende.

– Det er noe du bærer med deg, og ikke bare noe du kan plukke opp når som helst, sier Kotb.

– Men du kan lære barn det fra tidlig alder av, svarer Stewart.

– Faren min sa alltid at jeg kunne gjøre hva som helst så lenge jeg bestemte meg for det. Han sa alltid til meg som barn «dra på biblioteket for å lese og lære», sier Stewart, og legger til at modellkarrieren hun hadde fra hun var 15 år, også har bidratt til at hun er komfortabel foran kamera.

Martha Stewart under en gallamiddag i New York i 2021. (Dimitrios Kambouris / AFP / NTB)

Moren til Elon Musk

Årets utgave av Sports Illustrated Swimsuit hadde fire forskjellige forsider. I tillegg til en med Martha Stewart, hadde også skuespillerne Megan Fox, Kim Petras og Brooks Nader hver sin forside.

Selv om Stewart nå holder rekorden som den eldste kvinnen på forsiden av magasinet, er det ikke mange år mellom henne og forrige rekordholder.

I fjor var den sørafrikanske-canadiske modellen Maye Musk, som for øvrig er moren til Elon Musk, på forsiden som 74-åring.

I 2017 var også modell og skuespiller Christie Brinkley på forsiden som 63-åring – etter at hun for første gang var på forsiden i 1975, ifølge magasinet.

De har også en rekke så kalte historiske forsider:

1965: Sports Illustrated Swimsuit var det første magasinet som navnga modellen på trykk.

Ann Peterson, som hadde deltatt i stuping under OL, var den første idrettsutøveren på forsiden av magasinet.

Den amerikanske modellen Tyra Banks var den første svarte kvinnen på forsiden av magasinet.

Den verdenskjente tennisspilleren og olympiske mesteren Serena Williams er på forsiden for første gang, og vender tilbake to ganger.

Den amerikansk-somaliske modellen Halima Aden er den første kvinnen i burkini på forsiden.

Modell og skuespiller Leyna Bloom er den første transpersonen på forsiden.

