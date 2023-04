Slik skal du ikke spise sushi

Siden den første sushirestauranten kom til Oslo i 1985, har den japanske matretten etter hvert blitt svært populær i Norge – og særlig i hovedstaden. Restauranter som serverer sushi i Oslo gir over 90 treff på det brukerstyrte anmeldernettstedet Tripadvisor og matleveringstjenesten Foodora.

En ny undersøkelse om barn og unges forhold til fisk oppgir til og med flere at de spiser fisk til middag én til to ganger i uka i Oslo enn i Nord-Norge der mye norsk fisk fanges. Kommunikasjonsrådgiver i Norges sjømatråd, Christina Neumann, sier til NRK at forskjellen kan skyldes det store sushiforbruket i Oslo.

Kun til smakssrens

Selv om sushi etter hvert er blitt et svært vanlig måltid i Norge, er det ikke sikkert alle kjenner spillereglene som følger med.

Den japanske sushi-legenden Kazunori Nozawa, kjent for blant annet Sugarfish-restaurantene i New York og Los Angeles sier til BBC at man ikke skal legge ingefærskivene som sushien serves med, oppå sushi-biten.

– Ingefæren er ment for å rense smaksløkene mellom rettene, sier han til kanalen.

De mest populære sushi-variantene i Norge er Nigiri, Maki og Sashimi.

Nigiri består av en skive fersk fisk eller skalldyr på toppen av en fast, avlang risball. Fisken er ofte laks, kamskjell, torsk, kveite, kokt scampi eller tunfisk.

Mange har kanskje opplevd å få litt problemer med å spise den i en bit, og tar en bit om gangen. Det skal man ikke gjøre, ifølge Nozawa.

– Nigiri skal spises i én bit, sier han til kanalen.

Egen skål for wasabi-blanding

Sushi serveres tradisjonelt med ingefærskiver, soyasaus og wasabi (en pepperrotkrem).

Kazunori Nozawa sier til BBC at wasabien kan blandes inn i soyasausen, men da skal man i så fall ha en ekstra skål med ren soyasaus.

– Ikke alle retter er best med wasabi, sier han til kanalen.

Og når det gjelder soyasausen, skal man passe seg for mengden. Tetsuya Hanada er grunnlegger av nettstedet sushiuniversity.jp, som publiserer historiske tekster om retten, og tips og triks til hvordan man bør lage og spise sushi.

– Sushiris absorberer soyasaus veldig raskt, så hvis du dypper rissiden i sausen vil den falle fra hverandre. I tillegg bør du unngå å bruke for mye soyasaus, da det ødelegger den delikate smaken av fisken, sier han til BBC.

