Hos Karoline er det påskegult hele året: – Vi hadde til og med gult bryllup

Familien Omlie la sin elsk på gult lenge før det ble en trend.

– I 2012 kjøpte jeg min første leilighet, og da fikk jeg en greie for gult – alle ga gule ting til meg. Så møtte jeg mannen min, som tilfeldigvis alltid hadde hatt gult som yndlingsfarge. Vi hadde til og med gult bryllup, med gule blomster, gule sko, gul tversoversløyfe og gul bil, forteller Karoline Omlie.

I 2016 kjøpte de hus sammen, og begynte å pusse opp – selvfølgelig med innslag av gult.

– Mannen min foreslo at vi skulle male trappa knall gul. Min første reaksjon var «nei, det kan vi vel ikke?». Men det gjorde vi, sier hun.

Trappa er malt med bengalakk for å få den rette, knallgule fargen.

– Det er den samme gulfargen som går igjen i hele huset – skikkelig knæsj påskegul. Vi prøver å begrense det litt, men lar det gule poppe opp her og der, sier hun.

Hos Karoline Omlie er den knallgule trappa husets blikkfang. (KarroOgCarryDesign/NTB Tema)

Inngangsdøra var allerede gul på utsiden da de kjøpte huset, nå er den gul både inn- og utvendig.

– Døra ble bestilt i samme fargekode som trappa. Ellers har vi for eksempel gul søppeldunk, og barna har gule sekker og gule jakker. Vi har gul hytte i Kragerø, og jeg jobber på Ikea og har gul jobbuniform. Nå skal vi pusse opp utvendig, og da har jeg lyst på gule planter og en gul benk ved inngangspartiet, forteller hun.

Da familien Omlie overtok huset, var døra allerede gul på utsiden. Nå lyser den i gult også innvendig. (KarroOgCarryDesign/NTB Tema)

Men hvorfor akkurat gult?

– Gult er en veldig glad farge, sier hun.

Omlie er interiørdesigner, mens mannen er tømrer – en god kombinasjon når man skal pusse opp. Paret deler husprosjektene sine på Instagram-kontoen @karroogcarrydesign.

– Jeg ønsker meg fremdeles gule ting, så det blir nok enda mer gult inne etter hvert også. Det eneste minuset med gult er at det ikke passer til jul. Før jul rydder jeg bort det gule for skape julestemning, sier hun.

Gult nummerskilt

Når Stine G. Skjerveggen skal forklare hvor hun bor, gir beskrivelsen seg selv:

– Jeg pleier å si: «Det er huset med det gule nummeret», sier hun.

For Stine G. Skjerveggen er det lett å forklare hvilket hus hun bor i, med gult nummerskiltet som blikkfang. (Privat)

På husveggen mot veien har familien nemlig et 80 cm høyt, knallgult nummerskilt. Den samme gulfargen går igjen på både inngangsdøra, døra til dukkestua, postkassa, utstikket til et av vinduene og blomsterpottene.

– Det gule «popper» veldig mot det svarte panelet – det ville vært kjedelig om hele huset var svart. Gulfargen gjør at man blir i godt humør når man kommer hjem, og bidrar til at huset skiller seg litt ut i mengden. Jeg har fått mange hyggelige tilbakemeldinger på Instagram om at det har vært et spenstig valg, sier Skjerveggen.

Hun deler bilder av hjemmet sitt på Instagram-kontoen @stinegskjerveggen.

I fjor ble hun også nominert til Bergene Holms eksteriørpris.

– Vi har totalrenovert en enebolig fra 1950, hvor vi blant annet har byttet kledning. For å få fasaden mer spennende, flyttet vi et av vinduene litt ut, nesten som en karnapp, og satte på beslag i gult metall i samme fargekode som på inngangsdøra, forteller hun.

I fjor ble Stine G. Skjerveggen nominert til Bergene Holms eksteriørpris. Huset fra 1950 er nylig renovert med nytt panel og gule detaljer. (Privat)

Også innvendig har Skjerveggen elementer i gult.

– Jeg har nylig malt en lysegul bue på deler av en vegg – buer er jo litt in for tiden. Jeg ble veldig fornøyd, gult er en skikkelig vårfarge, særlig den lysegule, sier hun.

Stine G. Skjerveggen har nylig dekorert deler av en vegg med en lysegul bue. (Privat)

En vase har også fått samme farge som veggen. I tillegg har familien gult på andre interiørelementer som sengetøy og plakater.

Kåret til årets farge

De siste ti årene har Fargerike kåret årets farge. For 2022 falt valget på gul, nærmere bestemt en varm gultone med navnet «Stråleblink».

– Nordmenn bruker stadig mer farge i interiøret. Årets farge er mer vågal enn på lenge, sier kreativ leder i Fargerike, Tale Henningsen.

Fargerike omtaler gult som en farge som tilfører varme til alt den berører, ved å gjøre det hvite mindre hardt, og det svarte varmere og lunere.

– Gult symboliserer glede og nye begynnelser. Det trenger vi nå, sier Henningsen.

Fargerike har kåret fargen "Stråleblink" til årets farge for 2022. En varm gulfarge som skal være både klassisk og moderne. (Per Erik Jæger/NTB Tema)

Hun forteller at det å kåre årets farge er en omfattende prosess, der man både ser på trender lenger fram i tid, og på hvilke farger folk faktisk tar med seg hjem fra butikken.

– Vi følger med på statistikk, søkeord, hva folk kjøper av tekstiler, og hvilke fargeprøver de tar med seg hjem. Vi ser at folk i stadig større grad velger gult, også på veggen, sier hun.

I noen av Fargerikes butikker er gult nå blant de ti mest kjøpte malingsfargene.

– I tillegg følger vi med på messer og trendseminarer, kjøper rapporter fra trendforskere og jobber med utvalgte designere, legger Henningsen til.

Hun mener gult er en farge som passer godt for norske forhold.

– Vi vet at mennesker trives i varme miljøer, særlig her i Norge, sier hun.

Under pandemien har nordmenn tilbrakt mer tid hjemme, noe som har bidratt til et oppsving for de varme tonene.

Start med lyse toner

Vil du prøve deg på gult i ditt eget hjem, anbefaler Henningsen å starte med en nyanse som ikke gjør altfor mye ut av seg.

– Knall gul kan bli litt voldsomt å begynne med, velg heller litt roligere toner. Varme, lyse gultoner er enkle å bo i, tipser hun.

Hun påpeker at gult kommer i veldig mange nyanser, fra mørke okerfarger til de helt lyse gultonene.

Gult har vært i trendbildet tidligere – Henningsen forteller at gult blant annet var populært på 1920-tallet.

– På 1970-tallet var det mye guloransje toner, mens 1980-tallet hadde pastellgult, forklarer hun.

I forbindelse med årets farge har Fargerike utviklet et fargekart med flere ulike gule nyanser. Henningsen trekker fram tre som kan være et godt sted å starte for dem som skal male med gult for første gang:

– «Solgangsbris» er den gulfargen som selger best nå. Det er en sart og dus farge, en lys sandfarge med gultone i, sier hun.

Hun anbefaler også «Vinterhåp», en kjølig og blek farge, og «Vårtegn», en søt og rolig gulfarge.

– Du kan også satse på tekstiler med litt gult i seg, det står til de fleste farger, sier hun.

---

Gule fakta

Gult blir tradisjonelt knyttet til påsken, selv om gult ikke har noen bestemt betydning i kristen liturgi i dag. Fargen finnes imidlertid på påskeliljer, kyllinger, egg og andre typer påskepynt, i tillegg til at det er solas farge.

Gult er den lyseste kulørte fargen, og den fargen menneskeøyet ser best og oppfatter raskest. Det er en av grunnene til at blant annet ambulanser ofte er gule, og at gult brukes til å markere fare.

Gult ligger i fargespekteret mellom grønt og rød, og omfatter fargenyanser fra grønngult til rødgult.

Den største fargekontrasten noe kan ha, er gult kombinert med svart, da gult er den lyseste av de kulørte fargene og svart er den mørkeste av de ikke-kulørte fargene.

Historisk sett er oker det mest brukte pigmentet på hus i Norge, fordi fargen var rimelig å fremstille.

Gul farge blir også ofte brukt som erstatning for gull, blant annet i våpenskjold.

Ordet gult kommer av norrønt gulr , og er beslektet med norrønt gull , som betyr «å skinne» eller «å glimre».

, og er beslektet med norrønt , som betyr «å skinne» eller «å glimre». Gult kan assosieres med flere ulike ting, blant annet sol, varme, energi, fare og sykdom.

Kilde: Store norske leksikon, Wikipedia

---

