Ekspertens fem tips: Slik unngår du å bli utbrent

54 prosent har vært utbrent eller er redd for å bli utbrent på grunn av høyt arbeidspress. Det viser en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Nito.

– Det at så mange blir utbrent av høyt arbeidspress på jobb, eller er redd for å bli det, er alarmerende. Derfor må vi være mer åpne og snakke høyt om temaet, og ikke minst spre kunnskap om hvordan å forebygge utbrenthet, sier karriereekspert Frida Basma i Nito.

Nito er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad, og teller over 100.000 medlemmer.

Undersøkelsen er utført blant arbeidstakere på tvers av yrkesgrupper.

Mange leser også: Kronisk nyresyk: Da Wenche fikk en ny nyre endret alt seg

Høye og uklare forventninger

Basma peker på høyere tempo som en av de viktigste endringene i arbeidslivet de siste årene.

– Arbeidslivet har endret seg mye på kort tid og er i stadig endring, samtidig som det er et høyt tempo i samfunnet generelt. Det er alltid noe som skal gjøres, men forventningene til hva som skal prioriteres er ikke alltid like klare, sier Basma til Dagsavisen.

Forventninger, fra både seg selv og andre, til at man skal løse en rekke oppgaver og delta på mye også på fritiden, står imidlertid i kø.

– Jobb og fritid henger sammen sånn sett. I totalen blir det mye for mange. For både de med og de uten barn knyttes disse forventningene til blant annet å ta vare på hjemmet, seg selv og sosiale relasjoner – og delta på en rekke ulike fritidsaktiviteter. Så det er viktig å finne en balanse, minner hun om.

Ansatt og nærmeste leder må ha en god, løpende dialog for å unngå overbelastning over tid, mener karriereekspert. (P3472 Frank May/NTB)

Basma mener at en god balanse mellom jobb og fritid handler om å håndtere kravene fra arbeidslivet uten at det går på bekostning av fritid og psykisk helse.

– Du skal ha det bra og være produktiv på jobb, samtidig som du har tid til deg selv og de rundt deg. Det høres enkelt ut, men følelsen av ikke å levere godt nok på ulike arenaer i livet, eller å være redd for å bli utbrent, har de fleste kjent på, utdyper hun.

Les også: – Dette er en ekstrem form for mobbing

– Ha en god, løpende dialog med leder

Karriereeksperten ber deg derfor om å ta vare på din psykiske helse, og kommer med noen gode råd. Hun understreker samtidig at vi mennesker tåler belastning:

– Det er selvfølgelig ikke farlig å være stresset eller å ha mange baller i luften i perioder av gangen. Det er når det blir for mye over for lang tid at vi bør stoppe opp og sørge for at vi får hentet oss inn igjen.

– Hvilket ansvar har arbeidsgiver og nærmeste leder for å tilrettelegge, unngå overbelastning og bidra til å skape balanse mellom jobb og fritid?

– Jeg tenker at det er viktig at spesielt nærmeste leder og den ansatte har en god relasjon og kommunikasjon, og at lederen er bevisst på hvilke oppgaver den sender nedover. Men jeg er like opptatt av at den ansatte selv tar ansvar for å opprette og opprettholde en god, løpende dialog med sin leder, og blant annet ber om eller krever å få avklart til en hver tid hva som skal prioriteres før noe annet, sier Basma.

Les også: Her er AFP-grepene som kan sikre pensjonen din

---

Det finnes grep du selv kan ta for å unngå å bli utbrent i takt med høyere tempo og flere krav både i jobb- og privatliv. (Comnet/NTB)

Ekspertens fem tips: Unngå å bli utbrent

Ta et bevisst valg om hvilket liv du vil leve : Bruk tid på å finne ut av hva som er viktig for deg i livet og hva som gir deg glede i hverdagen. Enten det er mer tid til egne hobbyer, mer tid i naturen eller mer kvalitetstid med dem du er glad i.

Bruk tid på å finne ut av hva som er viktig for deg i livet og hva som gir deg glede i hverdagen. Enten det er mer tid til egne hobbyer, mer tid i naturen eller mer kvalitetstid med dem du er glad i. Ta eierskap over tiden din og lær deg å si nei : Vi er voksne mennesker og har lov til å si nei når det er noe vi ikke har lyst til. Innenfor gitte rammer, selvsagt. Vi har arbeidsoppgaver og ansvarsområder vi skal levere på i jobben, men ofte føler vi at alt haster og er viktig. Kanskje du kan bli flinkere til å spørre hva din rolle i møtet er, og om det faktisk er nødvendig å være med på møtet?

Vi er voksne mennesker og har lov til å si nei når det er noe vi ikke har lyst til. Innenfor gitte rammer, selvsagt. Vi har arbeidsoppgaver og ansvarsområder vi skal levere på i jobben, men ofte føler vi at alt haster og er viktig. Kanskje du kan bli flinkere til å spørre hva din rolle i møtet er, og om det faktisk er nødvendig å være med på møtet? Gå i dialog med lederen din : En god leder setter pris på ærlighet og ønsker å tilrettelegge for at sine ansatte skal kunne ha det bra og prestere. Det er viktig å være ærlig om egen kapasitet, slik at man unngår å bli utbrent.

En god leder setter pris på ærlighet og ønsker å tilrettelegge for at sine ansatte skal kunne ha det bra og prestere. Det er viktig å være ærlig om egen kapasitet, slik at man unngår å bli utbrent. Mer tid og rom for fleksibilitet: Eksempelvis en ekstra dag på hjemmekontor eller å få utsatt en tidsfrist på en arbeidsoppgave? Spør også lederen din om hjelp til å prioritere arbeidsoppgaver, spesielt om lederen din stadig vekk kommer med nye arbeidsoppgaver det er forventet at du skal utføre.

Eksempelvis en ekstra dag på hjemmekontor eller å få utsatt en tidsfrist på en arbeidsoppgave? Spør også lederen din om hjelp til å prioritere arbeidsoppgaver, spesielt om lederen din stadig vekk kommer med nye arbeidsoppgaver det er forventet at du skal utføre. Sett av tid til hvile : Noen roligere dager i løpet av en uke bør de fleste få til. Det er lett å glemme viktigheten av å koble helt av. Ofte holder det ikke å slippe gasspedalen, vi må trykke inn bremsen. Finn ut av hva som gjør at du får hvilepuls og legg det inn i kalenderen din på fast basis.

---

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Trond Giske: – Nei, det går jo ikke bra nok (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen