Kaffe med melk kan dempe betennelser

Melk i kaffen skal visst være et gunstig valg.

Ifølge en studie fra Universitetet i København kan en miks av protein og antioksidanter øke immuncellenes aktivitet, skriver Forskning.no.

Studien deres viser at det som kalles polyfenoler – som er antioksidanter i kaffe, binder seg til proteinene i melk, skriver forskningsavisen.

Studien er imidlertid ikke testet ut på mennesker eller dyr ennå, bare på celler i et laboratoriet.

Antioksidanter som polyfenoler reduserer stress som igjen skaper betennelse i kroppen. Ifølge den nye studien så blir immuncellene dobbelt så effektive på å hemme betennelse når stoffene i kaffe og melk kombineres.

[ Prisen på espresso sto ikke på oppslagstavla – kaffebar ble bøtelagt ]

Dette kan være gode nyheter for nordmenn som allerede drikker mye kaffe. I mange år har Norge vært det landet der det drikkes nest mest kaffe i verden. En studie fra 2018 fra Universitetet i Tromsø viste også at det ikke engang er helseskadelig å drikke så mye som sju kopper kaffe om dagen. Studien fant også ut at kaffe har en liten reduserende effekt på hudkreft.

Imidlertid svarte 75 prosent av de spurte i Kaffeundersøkelsen 2022 at de drikker kaffen svart. Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos for Norsk kaffeinformasjon.

Det er også geografiske forskjeller: 80 prosent i Midt-Norge foretrekker svart kaffe, mot 70 prosent i Oslo.

Flest menn foretrekker kaffen som den er. 85 prosent svarer at de foretrekker å drikke den svart, mot 64 prosent av kvinnene. I aldersgruppen under 30 år er andelen som foretrekker svart kaffe 63 prosent.

[ Anti-abortaktivister i USA vil forby abortpillen ]

[ Økt puls i tre minutter kan forlenge livet ]