Slik kan du bruke nærmiljøet til trening

Nordmenn er friluftsfolk, men vi er også tidvis et folk som strever med tidsklemma.

Mye tyder på at det likevel er lurt å prioritere noen aktive halvtimer utendørs i løpet av uka. Frisk luft og fysisk aktivitet har nemlig en positiv effekt på både mental og fysisk helse. Og om det ikke er like lett å pakke bilen og kjøre til skogs for fysisk fostring, så finnes det andre, sentrumsnære muligheter.

Dette gjør uteaktivitet for kroppen din

Synet har godt av dagslys, og noen timer utendørs hver dag kan forebygge nærsynthet.

Trening og frisk luft har god effekt mot hodepine. Regelmessig fysisk aktivitet har også positiv effekt på fordøyelsen.

Sollys er den viktigste kilden til D-vitamin, som forebygger en rekke sykdommer. For lite D-vitamin kan gjøre en slapp og sliten, og gi benskjørhet, smerter i skjelettet og svak muskulatur.

Tur i skog og mark på både grus og gress er bra for musklene, balanse og koordinasjon. Variasjon i steg og muskelbruk kan bidra til å styrke leddbånd og gi færre belastningsskader.

Kilde: Norsk friluftsliv

Trening og lek i friluft

Rundt om i landet popper det stadig opp offentlige aktivitetsparker, med forenklede treningsapparater som byr opp til trening. Bare i Fredrikstad finnes det minst 20 slike, og flere av dem har elementer som også er veldig barnevennlige, som lekeapparater og hinderløyper.

– Parker som det her er gull for familien. Det er lekepark, klatrestativer, og det er lett å være i bevegelse. For barna er det jo lek, sier Charlotte Akselsen.

Hun er personlig trener, og har kunder fra hele Østfold. Ofte har hun også utetrening, noen ganger i aktivitetsparker. Det er et godt alternativ til andre aktiviteter hun også anbefaler for kvalitetstid med familien, som turer i skog og mark.

Og mens barna leker uten tanke på trening, kan foreldre benytte tiden til å få inn en treningsøkt.

– Jeg tror utetrening har gjort terskelen lavere for folk som ikke er så glad i å gå på et senter. Du får frisk luft, og det er sosialt.

Å flytte den fysiske aktiviteten utendørs er kanskje noe man tenker er forbeholdt dager med finvær, men Akselsen ser absolutt hva trening utendørs i all slags vær gjør for motivasjonen.

– Det er noe sjarmerende med vær òg! Vi er jo vanntette, det handler bare om å ta på seg klær tilpassa været. På mine treninger blir vi bløte uansett. Det er om å gjøre å bli bløtest og mest møkkete hvis det er dårlig vær. Da gjør vi en bedre innsats for å holde varmen. Det blir litt lek og, sier hun.

Dette gjør uteaktivitet for hodet ditt

Når vi går ute i naturen bekymrer vi oss mindre, og får mer trivsel. Friluftsliv kan motvirke angst og depresjon.

Frisk luft og fysiske aktivitet gir bedre søvn.

Med lange og mørke vintre er frisk luft og sollys ekstra viktig for å forebygge vinterdepresjon.

Man lærer bedre og får økt konsentrasjon.

Kilde: Norsk friluftsliv

Lite som skal til

Akselsen er også opptatt av at hverdagsaktivitet er nettopp det, til hverdags. Det er mye vi kan gjøre som ikke krever verken mye tid eller planlegging. Det går an å få inn litt trening både her og der.

– Hverdagsaktiviteten er viktigere enn det folk kanskje tror. Da er det viktig at man kan finne ting som ikke er så vanskelig. Gå istedenfor å ta bilen, bruke disse parkene. Ta på headsettet og gå en liten tur mens du har en jobbsamtale. Ta trappa istedenfor heisen, sier hun, og fortsetter:

– Det er så små grep som skal til, og du føler deg alltid bedre etterpå. Det er en investering i kropp og hode.

Her er Charlottes tips til øvelser du kan gjøre i aktivitetsparkene

Ved å holde deg fast i stanga som på dette bildet, samtidig som du hever og senker deg ned, trener du bakside arm. Har du beina strekt ut, blir øvelsen tyngre. Har du bøyde bein, blir den enklere. (Ylva Lie Bjerke)

Denne benken kan brukes til å gjøre litt tyngre sit-ups, som trener magen. Ønsker du å gjøre øvelsen enklere, kan du ligge flatt. (Ylva Lie Bjerke)

I tillegg til apparatene i aktivitetsparkene kan man også bruke huska på lekeparken. Denne øvelsen trener kjernemuskulaturen og skuldrene. Jo dypere ned du kommer, jo hardere blir øvelsen. (Ylva Lie Bjerke)

En opphøyd push-up gjør øvelsen enklere. Jo høyere stang du bruker, jo mer hjelp får du. Ønsker du å gjøre øvelsen tyngre, kan du ta strake push-ups på bakken, eventuelt sette beina på stangen for å gjøre den enda tyngre. Her trener du bryst og bakside av arm. (Ylva Lie Bjerke)

Med denne øvelsen trener du mye på en gang: setet, bakside og fremside av lår, samt støttemuskulatur og balanse. Øvelsen kan gjøres enklere ved å sette beinet som er på på stangen i bakken i stedet. (Ylva Lie Bjerke)

Dette er et enklere alternativ til pull-ups, der man henger etter armene i en stang, og løfter haka til over stanga. Denne øvelsen kan også differensieres ved å strekke ut eller bøye beina, der førstnevnte vil gjøre det tyngre. Her trener du rygg og fremside av armene. (Ylva Lie Bjerke)