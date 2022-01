Hva om jeg er smittet idet jeg tar dose tre?

Godt over to millioner nordmenn – 41 prosent av hele befolkningen – har tatt en tredje vaksinedose mot korona, ifølge Folkehelseinstituttets ukesrapport som ble publisert onsdag. Samtidig sprer omikron-varianten seg i ekspressfart, og det settes stadig nye smitterekorder.

Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har nylig uttalt at det skal mye til for å unngå å bli smittet i løpet av vinteren. Med dette bakteppet; hvordan skal de som skal ta dose tre, men ennå ikke har fått satt den, manøvrere i tida framover? Hva om man for eksempel er blitt smittet, uten å vite det, idet man setter oppfriskningsdosen?

– Alle blir spurt før de får en vaksine om man har symptomer på covid. Dersom man har det, skal man vente med vaksinen og gå og teste seg. Dersom man ikke har symptomer er det ingen fare med å ta vaksinen selv om man er smittet uten å vite det. Det er ingen grunn til bekymring, skriver Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet, i en e-post til Dagsavisen.

[ Er du under 45 år og lurer på om du skal ta dose tre eller ikke? Dette bør du gjøre ]

Koronainfeksjon sidestilles ikke med boosterdose

Hva om man blir smittet før man rekker å ta en oppfriskningsdose? Hvor lenge må man vente før man kan ta dose tre?

– Dersom man blir smittet før man tar en oppfriskningsdose, vil dette virke som en booster, og man trenger i utgangspunktet ikke en oppfriskningsdose. Dersom man likevel ønsker det, eller har behov for det i forbindelse med koronapass og reise, kan man ta vaksinen etter at det har gått minst tre uker og man bør helst vente 3 måneder.

EU besluttet nylig å gjennomføre endringer i gyldigheten til koronasertifikater. Personer som har påvist koronainfeksjon etter fullvaksinasjon sidestilles ikke med oppfriskningsdose, opplyste FHI tidligere denne måneden.

Hva betyr det for dem som nå har fått koronainfeksjon før de har tatt dose tre, med tanke på muligheten til å reise?

– Fra 1. februar vil koronasertifikatet basert på vaksine være gyldig i 9 måneder fra dose 2, og man må ta oppfriskingsdose for å få det gyldig etter det. Men gjennomgått koronainfeksjon gir også gyldig koronasertifikat i 6 måneder (180 dager) så sant det er tatt test på en profesjonell teststasjon.

[ Dette gjelder dersom du har tatt tredje dose ]

Hvor raskt får man full effekt av dose tre?

– Man regner med at effekten vil være god etter en uke.

Hva vet vi per i dag om hvor godt oppfriskningsdosen/boosteren virker mot omikron-varianten?

– Vi vet at en oppfriskningsdose gir bedre beskyttelse mot å bli smittet og enda bedre beskyttelse mot å få alvorlig sykdom. Effekten mot å bli smittet og smitte andre ser imidlertid ut til å avta raskt og være lavere enn mot tidligere varianter, skriver Forland.

Tyder på kortvarig god beskyttelse

FHI understreker samtidig at det fortsatt er mye man ikke vet om hvor godt en tredje dose beskytter mot omikron, blant annet hvor lenge man er beskyttet.

– Data fra Storbritannia tyder på at beskyttelsen mot symptomatisk sykdom etter oppfriskningsdosen når en topp etter 2-4 uker før den begynner å gå ned igjen. Den lengste oppfølgingen vi har fra Storbritannia er foreløpig på 10+ uker, så vi vet ikke enda hvordan kurven vil fortsette. Men så langt kan det tyde på at en god beskyttelse mot omikron-smitte kan være kortvarig, skriver Sara Viksmoen Watle, overlege ved FHI, i en epost til Dagsavisen.

Sara Viksmoen Watle, overlege ved FHI. (Trygve Indrelid/NTB)

En egen vaksine rettet mot omikronvarianten av koronaviruset kan være klar til høsten, sier Moderna. Hva er vitsen med en omikron-vaksine når «alle» vel er smittet for lengst når vaksinen er ferdig?

– Det kan hende det er for sent å kunne stoppe smittespredningen når de nye vaksinene kommer fordi mange allerede vil være smittet med omikron. Men vi vet ennå ikke helt hvordan hvordan pandemien vil utvikle seg videre når omikronvarianten dominerer. Derfor er det bra at det også utvikles vaksiner som kan være mer treffsikre mot denne varianten og som kan virke bedre med tanke på å hindre sykdom og smittespredning enn dagens vaksiner gjør, skriver Watle.

– I tillegg er det en del personer som over tid vil kunne bli alvorlig syke dersom de smittes med omikronvarianten selv om de er vaksinert. Mange av disse personene lever fortsatt noe mer isolert enn andre for å unngå smitte. Dette gjelder for eksempel de med alvorlig svekket immunforsvar eller de aller eldste. For disse gruppene vil det være viktig at vi får tilgang til vaksiner som kan øke beskyttelsen igjen hvis det trengs, legger hun til.

---

Vaksinasjon

Per 16. januar er 72 prosent av hele befolkningen, 87 prosent (16 år og eldre) og 88 prosent (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine.

Totalt 82 prosent av 16-17 åringer og 53 prosent av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 36 prosent av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.

Det er 41 prosent av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose. Andelen er 87 prosent for alle 65 år og eldre, 73 prosent for dem over 45 år og 51 prosent for aldersgruppen 18 år og eldre.

Blant risikogruppene har 73 prosent av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp fått oppfriskningsdose, og 62 prosent av dem med moderat risiko. Blant prioritert helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten har henholdsvis 62 prosent og 74 prosent blitt vaksinert med tre doser.

51 prosent av ansatte i skoler og barnehager har fått oppfriskningsdose, 76 prosent i aldersgruppen 45-70 år og 40 prosent i aldersgruppen 18-44 år.

Kilde: FHIs ukesrapport

---









Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen