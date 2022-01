Lenge siden du har ryddet i medisinskapet? Disse medisinene bør du ikke bruke etter utløpsdato

Mange av oss kjøper kanskje en pakke Paracet eller en nesespray og legger den i medisinskapet til en regnværsdag. Men hva gjør man hvis man sårt trenger smertestillende, men den har gått ut på dato? Gjelder prinsippet «best før, men også god etter» også i medisinskuffen?

– Det korte og kjedelige svaret er at ingenting kan brukes etter det har gått ut på dato, sier Urd Andestad, leder i Norges Farmaceutiske Forening.

Hun forklarer at medisinen er testet for en gitt periode, og etter denne perioden vet du ikke hvor mye av preparatet du får i deg.

– Vet ikke hva du får i deg

Ifølge Helsenorge, som leverer tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge, bør du jevnlig rydde i medisinene dine. Hvis medisinene har gått ut på dato kan du risikere at den ikke virker som den skal, eller at du kan få flere eller nye bivirkninger. Dette er fordi virkestoffene i medisinen blir brutt ned over tid, til andre type stoffer. Disse kan ha andre type effekter og bivirkninger.

– Er det noen medisiner som er farligere enn andre å bruke etter utløpsdato?

– Ikke som jeg kommer på nå, men jeg ville uansett ikke anbefalt å bruke noe etter utløpsdato. Du vet rett og slett ikke hva du får i deg.

– Kan man se på medisinen om den har blitt dårlig, selv om den ikke har gått over datoen?

– Hvis preparatet har endret utseende, for eksempel blitt misfarget ville jeg ikke brukt det. Selv om holdbarheten ikke er utløpt. Preparatet kan ha blitt utsatt for temperatur, fukt eller annet det ikke har tålt.

- Det kjedelige svaret er at ingenting kan brukes etter utløpsdato, sier Urd Andestad, leder av Norges Farmaceutiske Forening

Sjekk datomerking på kosttilskuddet

Andestad påpeker også at utløpsdato også gjelder kosttilskudd og helsekostprodukter.

– Jeg ville ikke brukt det etter utløpsdato. Etter denne datoen vet du for eksempel ikke hvor mye D-vitamin det er i hver tablett. De fleste tar kosttilskudd for en grunn, og da er det greit å vite hvor mye man får i seg. I tillegg kan kosttilskudd med mye oljer harskne og det smaker ikke så veldig godt.

Ubrukte legemidler skal leveres tilbake til apoteket

Legemidler som går i søpla blir ikke fanget opp av renseprosedyrene og fører til uønskede utslipp i naturen. De skilles rett ut i vannet og påvirker organismene i vannet. Ifølge Helsenorge er det bare 1 av 2 nordmenn som returnerer ubrukte medisiner til apoteket.

– Når du skal levere medisiner tar du bare en pose for retur som finnes på apotekene, putter medisinene oppi og leverer i kassen. Dette gjelder også Paracet, brukte p-ringer og kosttilskudd. Det er bra for miljøet og det er gratis, sier Andestad.

