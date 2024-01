Livet på vannet

Gynger det? Bader dere ofte? Det er de to spørsmålene Helena og Michael Hedlund oftest får når de forteller at de bor i en flytende villa.

– Det er ingen fare for sjøsyke, sier Michael Hedlund.

Og bading – ja, det driver de med selv om vinteren.

Hvem ville vel ikke likt å ha en badestige fra verandaen og rett ned i sjøen? Familien Hedlund har to trinn til morgendukkerten.

14 nabohus

– Nærheten til vannet er spesiell. Alle årstider har sin sjarm, sier Helena Hedlund, som bor i villaen sammen med mannen Michael og deres to døtre på 19 og 23 år.

Michael og Helena Hedlund har selv planlagt kjøkkenet. Inntrykket er minimalistisk, med glatte dører og skjulte beslag. (Claudio Bresciani/TT/NTB Tema)

Området de bor i, har fått navnet Marinstaden og ligger i Nacka, øst for Stockholm. Boligen ligger fortøyd i en bred pongtongbrygge sammen med 14 andre flytende hus. Dette kunne vært som et hvilket som helst nabolag, hvis det ikke var for at gressplenene er erstattet av klukkende bølger.

– Det passer oss godt. Vi får alle husets fordeler med tanke på boareal og uteplasser, samtidig som vi slipper å klippe gress og vedlikeholde en hage, sier Helena Hedlund, som jobber i klesbutikk.

Stilrent

De 232 kvadratmeterne er fordelt på tre etasjer. Bygningen hviler på en flytende, usynkbar «caisson», eller synkekasse.

– Det gynger ikke i det hele tatt. Men noen ganger kan man kjenne en ørliten vibrasjon når Finland-fergene passerer, sier Michael Hedlund.

De flytende husene er forankret til en stabil pongtongbrygge. Fasadene ser ut til å være av tre, men er faktisk laget av kompositt, som tåler fukt. (Claudio Bresciani/TT/NTB Tema)

Den mellomste etasjen er husets hjerte. Her er planløsningen åpen mellom gang, kjøkken og stue. Utsikten fra de mange, store vinduene er fantastisk og danner en flott kontrast til den varme og luksuriøse følelsen inne.

– Jeg er veldig interessert i interiør. For meg er det en måte å gi utløp for kreativiteten min på. Jeg liker at hjemmet er stilrent og har litt hotellpreg, sier Helena Hedlund.

I tredje etasje har Helena og Michel soverommet sitt. Spilevegger av ribbet valnøtt er en detalj som går igjen i flere av rommene. (Claudio Bresciani/TT/NTB Tema)

Hun finner inspirasjon overalt – i avisreportasjer, TV-programmer og sosiale medier. Det enhetlige, myke fargeskalaen i beige og grått er en rolig base som fremhever møbler, malerier og dekorative gjenstander. En fin detalj som går igjen i flere av rommene, er spileveggene av valnøtt. Treverket forsterker følelsen av å være om bord på en luksusyacht.

Kjøkkenet munner ut i en romslig spiseplass. — Vi setter pris på at man både kan lage mat og sosialisere, sier Michael Hedlund. (Claudio Bresciani/TT/NTB Tema)

Kjøkkenet er plassbygd, og alle skap har glatte fronter med skjulte beslag. Helena og Michael Hedlund kjøpte huset før det var ferdig bygget, noe som gjorde at de kunne påvirke mye av finishen.

– Jeg er faktisk superfornøyd med planløsningen. Alt ble slik vi ønsket det. Vi har tidligere bodd i flere forskjellige hus – og til og med bygget et selv. De erfaringene har jeg hatt bruk for, sier Helena.

Helena Hedlund har full kontroll på farger, materialer og dekorgjenstander. (Claudio Bresciani/TT/NTB Tema)

Michael, som er veileder i et byggefirma og har en fortid som snekker, legger til:

– Helena vet ofte nøyaktig hvordan hun vil ha det. Og jeg kan bygge og realisere ideene hennes.

I første etasje ligger døtrenes rom og et fellesrom der de kan henge med vennene sine. (Claudio Bresciani/TT/NTB Tema)

Overfor kjøkkenet, på den andre siden av rommet, er det gode sosiale soner. Her er det plass til middagsbord for seks personer, peis og sofagruppe for kos og TV-titting.

– Vi setter stor pris på at vi har plass til både å lage mat, spise og omgås uten at det kjennes trangt, sier Michael.

Flyttbart

Rahel Belatchew er sjefarkitekt og grunnlegger av Belatchew Arkitekter. I tillegg til tradisjonelle arkitektoppdrag jobber byrået hennes også med eksperimentelle fremtidsvisjoner. Hun mener at flytende boliger kan være et godt supplement til landfaste bygninger.

– I byrået har vi utforsket vannflater som mulig areal for nybygging og har tegnet et forslag til flyttbare, flytende studentboliger. Med store årskull ville det vært mulig å oppfylle behovet for flere boliger på kort tid, for så å flytte boligene når behovene endrer seg. Da kan de for eksempel bli fritidsboliger i et annet område, sier hun.

Rahel Belatchew, administrerende direktør og grunnlegger av Belatchew Arkitekter. (Jenny Öhman/NTB Tema)

Utfordringene ligger i det praktiske.

– Alt fra søppeltømming til kommunikasjonsmidler må tas i betraktning. Strandsonevern og andre juridiske problemstillinger kommer også inn. For eksempel må man ikke forstyrre båttrafikken ved å bygge for nær en farled, sier Rahel Belatchew.

Slik sett ligger familien Hedlunds hus ideelt til. Området som sto ferdig i 2022, er anlagt ved en gammel havn og har kort vei til busser og butikker.

– Ti minutters gange unna ligger Nacka-stranden med restauranter og båtforbindelser til Stockholm sentrum, sier Helena.

Men å bli hjemme er ofte det aller beste valget.

– Å nyte solnedgangen fra takterrassen en sommerkveld er uslåelig.

Om sommeren kommer husets terrasse og uteplass til sin rett. (Kevin Lavoie/NTB Tema)

Pluss og minus

Helena og Michael Hedlund lister opp noen fordeler og ulemper ved den flytende boligen.

Pluss:

Vannet: Man blir aldri lei av å se på utsikten, bade, dra ut med SUP-brettet (stand up paddling, red.anm.) – eller å snøre på seg skøytene om vinteren.

Kombinasjonen: Man får det beste av to verdener. Man bor naturnært, men storbypulsen er ikke langt unna.

Samholdet: Naboene føler fellesskap og hjelper hverandre med stort og smått.

Energisparingen: Husene er velbygde og varmes opp med sjøvarme – det holder elkostnadene nede. Sjøvarme utvinnes etter samme prinsipp som bergvarme, men slangen legges på sjøbunnen framfor å føres ned i grunnen.

Minus:

Ingen hage: Vil man dyrke, må kan bruke krukker og paller.

Ikke småbarnsvennlig: Beliggenheten på vannet krever kontinuerlig oppsyn med mindre barn.

