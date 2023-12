Julas hovedperson – fra profet til avatar

I den kristne tradisjonen er det ingen tvil: Jesus er hovedpersonen, både i jula og ellers. Men hvilken rolle har egentlig kristendommens viktigste skikkelse i andre religioner?

Kristendommen startet som en jødisk sekt, og i flere århundrer utviklet kristendommen og jødedommen seg side om side. I denne tiden ble jødenes viktigste tekstsamling, Talmud, til.

Hilde Brekke Møller ved MF vitenskapelig høyskole har forsket på hvordan noen fortellinger i Talmud har likhetstrekk med jesusfortellinger fra evangeliene. Mye tyder på at Jesus er skjult i fortellinger om andre.

Hilde Brekke Møller har forsket på jesusfortellinger i jødedommen. (MF Vitenskapelig høyskole/NTB Tema)

– Flere deler av disse historiene er påfallende like, men i Talmud er de knyttet til en annen person enn Jesus, sier hun.

Langt fra noen frelser

Gunnar Haaland, professor i KRLE ved NLA Høgskolen, understreker at Jesus i utgangspunktet ikke spiller noen som helst rolle i jødedommen, men at han likevel har fått en symbolsk rolle. Og da er Jesus svært langt fra noen frelser eller noe forbilde.

Gunnar Haaland ser tre forskjellige roller for Jesus i jødedommen. (Cappelen Damm/NTB Tema)

– Den Jesus som da står fram, er et symbol på alt det forferdelige kristne har påført jødene, i forbindelse med blant annet korstogene, svartedauden, utdrivelsen av jøder fra Spania på 1400-tallet, pogromene i Ukraina på 1600-tallet og helt fram til kirkenes unnfallenhet og delaktighet i holocaust, som skjedde midt i et kristent Europa, sier han.

Peter Paul Rubens-maleriet fra 1600-tallet. (Wikimedia Commons/NTB Tema)

Men det finnes også et tredje perspektiv på Jesus i jødedommen, der Jesus' jødiskhet fremheves.

– Noen jødiske historikere, tenkere og kunstnere har så å si hentet Jesus tilbake til jødedommen. Jesus hvilte på sabbat, ikke på søndag. Han feiret hannuka, ikke jul, og han ble drept av imperiets menn, slik millioner av jøder har blitt, påpeker Haaland.

Sentral i Koranen

I islam, derimot, spiller Jesus en mer eksplisitt og vesentlig rolle.

– Jesusskikkelsen er sentral i Koranen, som en profet i en profetrekke som starter med Adam og kulminerer med Muhammed, forteller Nora Eggen, førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Nora Sunniva Eggen er førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. (Marie Ringsby Midtlid/NTB Tema)

I Koranen omtales Jesus vekselvis som Isa eller Isa ibn Maryam, som betyr Maryams sønn, og al-Massih, altså Messias.

– Historien om ham rammes inn av en mirakuløs fødsel og en mirakuløs oppstigning til himmelen, sier Eggen.

Han blir født uten far, og snakker allerede fra krybben. Ikke helt ulikt kristendommens beretning blir han utsatt for en form for urettmessig, fysisk forfølgelse. Men i motsetning til i kristendommen dør han ikke, og gjenoppstår ergo heller ikke. Derimot blir han hentet levende opp til himmelen av Allah.

– Koranen kan leses som en samlet argumentasjon om at det bare finnes én Gud, og at menneskets oppgave er å tilbe og adlyde den ene Gud. Jesu budskap som profet i Koranen er det samme, og han omtales derfor i Koranen som en muslim – en som hengir seg til Gud. Koranteksten argumenterer mot at Jesus skal ha noe guddommelig ved seg, forteller Eggen.

Dette bildet av Maryam og Isa (Maria og Jesus) skal stamme fra illustrerte persiske tekster på 1550-1600-tallet. Det skal være produsert i India, og er bevart av Wereldmuseum i Rotterdam. (Wikimedia Commons/NTB Tema)

Verdt å merke seg er likevel den nyere Ahmadiyya-retningens spesielle oppfatning av Jesus.

– De tror at Jesus døde en naturlig død i sin tid. Jesu annet komme er et uttrykk både innenfor kristendommen og islam. I Ahmadiyya-teologien knyttes dette uttrykket til retningens grunnlegger, indiskfødte Mirza Ghulam Ahmad, som på 1800-tallet hevdet å være den nye Messias. Dette blir kontroversielt i forhold til det store flertallet av islamske retninger, forklarer Eggen.

Inkarnasjon av hinduistisk gud

Buddhismen og hinduismen oppsto lenge før kristendommen, og har ikke den samme typen hellige tekster eller Jesus-referanser. Jesus kan likevel ha en rolle blant de som praktiserer, bekrefter Silje Lyngar Einarsen, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved MF og ekspert på hinduisme.

Silje Lyngar Einarsen er religionshistoriker og ekspert på indiske religioner. (MF Vitenskapelig høyskole/NTB Tema)

Hun forklarer Jesus' rolle i hinduismen med hinduismens inkluderende syn på andre religioner og adoptering av andre religiøse figurer. Med kolonistyre og økt kristen misjon i India på begynnelsen av 1800-tallet, fikk Jesus en større plass i det indiske samfunnet.

– I hinduismen forstås Jesus ofte som en guru, en guddommelig lærer, eller som en yogisk mester, forteller hun.

Den hinduistiske guden Vishnu, omgitt av sine avatarer, malt av den indiske maleren Raja Ravi Varma. Jesus anses av noen som å være en av avatarene. (NTB Tema)

Parallelt forstås han også gjerne som en boddhisatva i buddhismen: En person som har nådd oppvåkning og vil hjelpe andre til å oppnå det samme.

Jesus som avatar

I tillegg regnes Jesus av noen hinduer for å være inkarnasjonen av guden Vishnu.

– I hinduismen har man et konsept om avatara: nedstigninger av Gud. Vishnu er kjent for å ha ti eller flere avatarer, som stiger ned til jorden for å opprettholde Dharma, den sosiale og kosmiske orden. Avatarene kan opptre som lærere, og spre kunnskap om rett og galt. Her passer Jesus inn. Han anses slik som en nedstigning fra Gud for å frelse menneskene, sier Einarsen.

---

De store verdensreligionene

Kristendom: Har 2,3 milliarder tilhengere verden over, og er dominerende i Europa og Amerika. Kristendom, jødedom og islam er alle monoteistiske religioner, og regner seg alle som etterkommere av Abraham. Kristendommen skiller seg ut fra de andre religionene ved troen på at Jesus er Guds sønn og verdens frelser.

Har 2,3 milliarder tilhengere verden over, og er dominerende i Europa og Amerika. Kristendom, jødedom og islam er alle monoteistiske religioner, og regner seg alle som etterkommere av Abraham. Kristendommen skiller seg ut fra de andre religionene ved troen på at Jesus er Guds sønn og verdens frelser. Islam: Har omtrent 1,7 milliarder tilhengere. Troen på Koranen som Guds ord, og Muhammad som Guds største og siste profet, er grunnleggende. Det islamske fellesskapet (umma) kan deles i to hovedgrupper: sunniislam og sjiaislam. Sunnimuslimene utgjør flertallet, omkring 85 prosent. De resterende 15 prosentene er fordelt på flere sjiamuslimske grupper. Ahmadiyya-bevegelsen har omtrent 10 millioner tilhengere, men er kontroversiell blant mange muslimer. I Pakistan tillates ikke ahmadiyya-tilhengere å kalle seg muslimer.

Har omtrent 1,7 milliarder tilhengere. Troen på Koranen som Guds ord, og Muhammad som Guds største og siste profet, er grunnleggende. Det islamske fellesskapet (umma) kan deles i to hovedgrupper: sunniislam og sjiaislam. Sunnimuslimene utgjør flertallet, omkring 85 prosent. De resterende 15 prosentene er fordelt på flere sjiamuslimske grupper. Ahmadiyya-bevegelsen har omtrent 10 millioner tilhengere, men er kontroversiell blant mange muslimer. I Pakistan tillates ikke ahmadiyya-tilhengere å kalle seg muslimer. Hinduisme: Omfatter en rekke religiøse tradisjoner, ideer og praksiser som har oppstått på det indiske subkontinentet over flere tusen år. Er dominerende i India og Nepal, utbredt også på Sri Lanka og i Bangladesh. Mange av retningene deler forestillinger om gjenfødsel og karma, og at det endelige målet for det religiøse livet er å frigjøre seg fra den evige rundgangen med å bli født på nytt. I 2020 omfatter hinduismen rundt 1,2 milliarder mennesker.

Omfatter en rekke religiøse tradisjoner, ideer og praksiser som har oppstått på det indiske subkontinentet over flere tusen år. Er dominerende i India og Nepal, utbredt også på Sri Lanka og i Bangladesh. Mange av retningene deler forestillinger om gjenfødsel og karma, og at det endelige målet for det religiøse livet er å frigjøre seg fra den evige rundgangen med å bli født på nytt. I 2020 omfatter hinduismen rundt 1,2 milliarder mennesker. Buddhisme: stiftet av Buddha i Nord-India på 400-tallet fvt. Buddha og hans lære (dharma) står sentralt, og målet er å bli fri fra gjenfødelse (oppnå nirvana). Omtrent 500 millioner mennesker bekjenner seg til buddhismen, primært i Sør- og Sørøst-Asia, Himalaya, Tibet og Mongolia. Buddhismen er i dag delt i to hovedtradisjoner: theravada og mahayana .

stiftet av Buddha i Nord-India på 400-tallet fvt. Buddha og hans lære (dharma) står sentralt, og målet er å bli fri fra gjenfødelse (oppnå nirvana). Omtrent 500 millioner mennesker bekjenner seg til buddhismen, primært i Sør- og Sørøst-Asia, Himalaya, Tibet og Mongolia. Buddhismen er i dag delt i to hovedtradisjoner: og . Jødedom: Troen på én Gud, og forholdet mellom Gud og det jødiske folket, står sentralt. Folkets lover og leveregler ble ifølge Mosebøkenes tekster åpenbart til Moses på Sinai. Det er svært vanskelig å fastslå det nøyaktige antall jøder i verden, men anslagsvis 15 millioner mennesker i dag har en tilknytning til jødisk religion og/eller kultur.

Kilde: Store norske leksikon

---

---

Ordforklaringer: Hannuka, sabbat og avatarer

Hanukka er en jødisk lysfest som feires i åtte dager til minne om gjeninnvielsen av tempelet i Jerusalem 165 eller 164 fvt. Tradisjonen har stor kulturell betydning for jøder over hele verden. I 2023 begynner Hanukka ved solnedgang 7. desember, i 2024 begynner den 25. desember.

er en jødisk lysfest som feires i åtte dager til minne om gjeninnvielsen av tempelet i Jerusalem 165 eller 164 fvt. Tradisjonen har stor kulturell betydning for jøder over hele verden. I 2023 begynner Hanukka ved solnedgang 7. desember, i 2024 begynner den 25. desember. Sabbat er i jødisk tradisjon den siste av ukens dager, forbeholdt hvile og gudstjeneste. Den varer fra fredag ettermiddag til lørdag kveld.

er i jødisk tradisjon den siste av ukens dager, forbeholdt hvile og gudstjeneste. Den varer fra fredag ettermiddag til lørdag kveld. Avatara innebærer i hinduisk mytologi at gudene frivillig stiger ned til jorden og antar kroppslige skikkelser (inkarnasjon) for å redde verden eller samfunnet fra en tilstand av kaos eller ødeleggelse.

Kilde: Store norske leksikon

---