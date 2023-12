100 julenøtter for hele familien

Svarene står under spørsmålene i hver kategori.

Jul

1. Ifølge tradisjonen skal de sju slagene julekaker inkludere kaker stekt etter tre ulike metoder, hvilke?

2. Hva heter skomakeren vi møter både i «Jul i Skomakergata» (TV-serie, 1979) og «Den første julen i Skomakergata» (spillefilm, 2023)?

3. Hvis vi ser bort fra plastjuletrær, som ifølge enkelte undersøkelser er mer populært enn ekte trær – hva heter vårt tradisjonelle favoritt-juletreslag på engelsk?

4. Hvilken bartrefamilie tilhører grana?

5. Det første juletreet vi har skriftlig belegg for, ble plassert på et torg i 1510, der det ble pyntet og brent. I hvilken by skjedde dette?

6. Hvilken norsk lov, som gjaldt fra 900-tallet (eller før) og fram til 1267, påbød bønder å brygge øl før jul?

7. Hvor arrangeres Julenissens Vinterleker (The Santa Claus Winter Games of Norway) hvert år i januar?

8. Ifølge gammel engelsk tradisjon, som fant sin form lenge før «me too» ble et begrep, er det lov for en mann å kysse en hvilken som helst kvinne han treffer på under en viss plante i jula. Hvilken plante?

9. Den romerske midtvinterfesten, som fortsatt ble feiret på 700-tallet, varte fra 17. til 23. desember. Hva ble den kalt, og hvilken gud var den oppkalt etter?

10. I gamle dager skulle man på tjuende dag jul gå fra rom til rom og jage ut jula med et redskap, hvilket?

Pepperkaker kan inngå, men én tradisjon legger mest vekt på at småkakene til jul er laget etter tre ulike stekemetoder – hvilke? (Shutterstock /NTB Tema)

Svar

1. Jernsteking, smultkoking og ovnsbaking

2. Jens Petrus Andersen

3. Norway Spruce

4. Furufamilien

5. Riga i Latvia

6. Gulatingsloven

7. På Savalen i Innlandet

8. Misteltein

9. Festen het Saturnalia, oppkalt etter guden Saturn.

10. Bjørkeris

Litteratur og kunst

1. Hver person bærer minst én bok i sitt hjerte, ifølge et islandsk ordspråk. Også Islands statsminister, Katrín Jakobsdóttir, har skrevet bok – i sjangeren krim. Hva er tittelen?

2. Hvilken norsk forfatter er aktuell med romanen «Øvre port, nedre port»?

3. Hvilken betegnelse brukes ofte – men i hermetegn – om den typen sosiolekt man møter i Oliver Lovrenskis roman «Da vi var yngre»?

4. Hva heter forfatteren bak fantasy-trilogien «Vardari», der to av tre bøker er utgitt foreløpig?

5. Hvilken roman debuterte Karl Ove Knausgård med i 1998?

6. Kunstneriske fellestrekk er ofte påpekt mellom Edvard Munch og en nederlandsk kunstner som døde i 1890, hvem?

7. Hvilken norsk kunstner malte «Blått interiør», vist for første gang i 1883?

8. Hva het Gustav Vigelands yngre bror, som var billedkunstner og blant annet skapte sitt eget mausoleum i Oslo?

9. Hvilken kjent amerikansk kunster fikk sitt museumsdebut i 1962 med et maleri av en boks hermetisert suppe?

10. Hvilken norsk forfatter og kunstmaler, født i 1973, har også publisert under pseudonymet Abo Rasul?

Islands statsminister, Katrín Jakobsdóttir, har skrevet bok. Hva heter den? (Roman Koksarov/AP)

Svar

1. «Reykjavik»

2. Geir Gulliksen

3. «Kebabnorsk»

4. Siri Pettersen

5. «Ute av verden»

6. Vincent van Gogh

7. Harriet Backer

8. Emanuel Vigeland

9. Andy Warhol

10. Matias Faldbakken

Geografi

1. Hva heter havet mellom Sverige og Finland?

2. Hvilken asiatisk fjellkjede har et navn som betyr «snøens hjem»?

3. Den største øya i Lofoten er Austvågøya, men hvilken er den nest største?

4. I hvilket land ligger byen Poltava?

5. Nilen er verdens lengste elv, men hvilken er nest lengst?

6. Canada har verdens lengste kyst, hvilket land har den nest lengste?

7. Hva heter det nordligste norske havet, og hva heter det sørligste?

8. Hva heter øya som i 1963 ble dannet utenfor sørkysten av Island?

9. Hvilken verdensdel er arealmessig den fjerde største?

10. I hvilket land finner vi fjellregionen Massif Central?

En øy ble dannet utenfor Island i 1963. (NTB)

Svar

1. Østersjøen

2. Himalaya

3. Vestvågøya

4. Ukraina

5. Amazonas

6. Norge

7. Barentshavet, Skagerrak

8. Surtsey

9. Sør-Amerika

10. Frankrike

Historie

1. Hva stemte nordmenn nei til i 1994, med 52,2 prosent mot 47,8 prosent av stemmene?

2. I 1895 ble det undertegnet et testamente i Paris som ga opphav til en rekke priser. Hvem var testatoren?

3. Et apemenneskeskjelett, som senere skulle få sin egen Beatles-låt, ble funnet i 1974. Hvilket navn fikk skjelettet?

4. «En dato som vil bli husket som en skjenselens dag» sa president Franklin D. Roosevelt om 7. desember 1941. Hvilken hendelse tenkte han på?

5. Når ble den dansk-norske slavehandelen ble forbudt ved lov?

6. Når og hvor skjedde historiens største menneskeskapte eksplosjon før atomprøvesprengningene?

7. Hva kalles storflommen som i 1287 veltet inn fra Nordsjøen over Nederland og deler av Tyskland, og trolig tok 50.000 til 80.000 menneskeliv?

8. Hammeren i Sovjetunionens flagg symboliserte landets industriarbeidere. Men hva symboliserte sigden?

9. Hvorfor ble alle bensinstasjoner i Norge helgestengt, pluss stengt fra klokken 19 på hverdager, i 1973?

10. I hvilket land var Anwar Sadat president fra 1971 til han ble drept i et attentat i 1981?

Franklin D. Roosevelt, her fra februar 1941. (Henry Griffin/AP)

Svar

1. Medlemskap i EU

2. Alfred Nobel

3. Lucy

4. Japanernes overfall på Pearl Harbor, amerikanernes marinebase på Hawaii

5. I 1803

6. I 1917 i Halifax i Canada (da et skip lastet med eksplosiver ble antent)

7. Luciaflommen

8. Landbruksarbeiderne

9. På grunn av oljekrisen

10. Egypt

Politikk og samfunn

1. Hvilken partileder og tidligere minister har skrevet mastergradsoppgave i nordisk om dialektbruken i TV-programmet «Team Antonsen»?

2. Verdensutstillingen ble første gang avholdt i London i 1851. Nå for tiden avholdes den hvert femte år. Hvilken by skal være vertskap i 2025?

3. Hvilke sju industriland er medlemmer av G7?

4. Hvilket syndrom er verdens rikeste mann, Elon Musk, diagnostisert med?

5. Pave Frans tok navnet «Frans» etter Frans av Assisi. Hvor mange tidligere paver har hatt dette navnet?

6. Hvilken mektig tysk politiker brukte dekknavnet Rose Ladson da hun studerte økonomi i London?

7. Hva heter USAs utenriksminister?

8. Partiet Rødt ble stiftet med Rød Valgallianse og AKP som grunnlag. Hvilket år skjedde det?

9. Jens Stoltenbergs første periode som statsminister var i 2000–2001. Den neste perioden startet i 2005, men hvilket år gikk han av?

10. Hvilket år okkuperte Israel hele Jerusalem, i strid med FNs delingsplan for byen fra 1948?

Jens Stoltenberg, her fra 2001. (Morten Holm/NTB)

Svar

1. Guri Melby

2. Osaka i Japan

3. Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia, Canada, USA, Japan

4. Asperger syndrom

5. Ingen

6. Ursula von der Leyen

7. Antony Blinken

8. I 2007

9. I 2013

10. I 1967

Natur og klima

1. Gjennomsnittstemperaturen på jorda stiger. Hvor mye høyere har den blitt siden slutten av 1800-tallet?

2. Hvor store arealer matjord, omregnet til antall fotballbaner per dag, har forsvunnet fra 2005 til 2022?

3. Hvilket firbeint rovdyr dreper flest beitedyr i Norge?

4. Hvor mange arter sel finnes det i norske farvann? (Det er lov å ramse opp navnene!)

5. Bruskfisk deles inn i tre hovedgrupper – nemlig haier, skater og …?

6. Hva vil Regjeringen åpne for å lete etter på havbunnen, selv om Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet fraråder det?

7. Hvilken fugleart er observert høyest oppe i luften?

8. Hvilken fiskeart er observert dypest i havet?

9. Hva er det norske navnet på bæret Aronia melanocarpa?

10. Hvilket av verdens land har de desidert største klimautslippene?

Illustrasjonsbilde av klimautslipp. (Getty Images/iStockphoto)

Svar

1. 1,2 grader

2. Fire fotballbaner daglig

3. Jerv

4. Sju (hvalross, steinkobbe, ringsel, grønlandssel, storkobbe, havert, klappmyss)

5. Havmus

6. Mineraler

7. Skjellgribb

8. Sneglefisk

9. Svartsurbær

10. Kina

Sport

1. Hvilke tre søsken skrev en aviskronikk som i høst utløste en politietterforskning av en kjent norsk trener?

2. Sommer-OL 2024 arrangeres i Paris, men hvilken by skal være OL-vertskap i juli 2028?

3. Hvilken nasjonalitet har FC Københavns 18 år gamle supertalent Roony Bardghji, som flyttet fra Kuwait som 12-åring?

4. I oktober ble Gullballen tildelt til Lionel Messi. Hvor mange ganger har han fått den?

5. Hva brakk ishockey- landslagsspiller Michael Haga i november?

6. Hva er VAR innenfor fotball, og konkret hva er de tre bokstavene en forkortelse for?

7. Hva er kuldegrensen for langrennskonkurranser i verdenscupen?

8. Hvilke tre land skal i fellesskap arrangere Håndball-VM for menn i 2025?

9. Etter å ha vunnet alle basketturneringene i OL fra starten i 1936 til 1972, tapte USAs herrelag for en annen nasjon. Hvilken?

10. Hvilket land vant Spanias fotballkvinner mot i VM, før fotballpresident Luis Rubiales utdelte kysset som skulle koste ham stillingen?

Lionel Messi, her i aksjon for Inter Miami høsten 2023. (Ryan Sun/AP)

Svar

1. Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen

2. Los Angeles

3. Svensk

4. Åtte

5. Tommelen

6. Videodømming, og bokstavene VAR står for Video Assistant Referee

7. Minus 20 grader

8. Norge, Danmark og Kroatia

9. Sovjetunionen

10. England

Film, serier og TV

1. Hvilken TV-serie med Tore Strømøy som programleder ble avpublisert i november?

2. Hvilket 100 år gamle filmselskap forbindes med sangen «When You Wish Upon a Star»?

3. Hvilken sagnkonge og hvilke riddere dreier handlingen seg rundt i den nye TV-serien «The Winter King», satt til 600-tallet?

4. Hvilken 59 år gammel Hollywood-stjerne spiller hovedrollen i den nye filmen «Dream Scenario», regissert av norske Kristoffer Borgli?

5. Hvilke geitebukker dukker opp i en ny kinofilm i romjula?

6. Den nest største «young adult»-filmserien etter «Harry Potter» har spilt inn nesten 3 milliarder dollar siden 2012. Hva heter den?

7. En Netflix-dokumentar lansert i høst, forteller om en mannlig popstjerne som sliter med matmisbruk, angst, nervøsitet, plassangst, dysmorfofobi, paranoia og panikkanfall. Hva heter dokumentaren, som har fått samme navn som popstjernen selv?

8. Hva slags figur skaper skrekk i den norske horrorkomedien «There’s Something in the Barn» fra 2023?

9. Programverten Andrew «Freddie» Flintoff ble skadd i en kollisjon under innspillingen av 34. sesong av et BBC-program, hvilket?

10. Hvem er hovedpersonen i TV-serien «The Crown»?

Cynthia Erivo er en av dem som har sunget «When You Wish Upon a Star» – men for hvilket filmselskap? (Richard Shotwell/NTB Tema)

Svar

1. «Ingen elsker Bamsegutt»

2. Disney

3. Kong Arthur og ridderne av det runde bord

4. Nicolas Cage

5. Bukkene Bruse

6. «The Hunger Games»

7. Robbie Williams

8. Fjøsnissen

9. «Top Gear»

10. Elizabeth 2.

Musikk

1. Hvem var frontfigur i de to bandene Valentinerne og Tourettes?

2. Chris Isaak utga singelen «Wicked Game» i 1989. Den ble en hit i forbindelse med en David Lynch-film i 1990, hvilken?

3. Hvilken hiphop-artist vant årets P3-pris?

4. Hvilken norsk countrymusiker, med en karriere som spenner over nesten seks tiår, begynte i sin fars band «The Skywegians» som barn?

5. Hver gang Taylor Swift gir ut en ny plate, sender hun noe til TV-verten Kelly Clarkson – hva kan det være, og hvorfor?

6. Norges første kommersielle grammofonplate ble spilt inn i to av rommene på Grand Hotel i Kristiania i 1904. Hvem var artisten?

7. Hvilken norsk komponist er internasjonalt berømt blant annet for sin klaverkonsert i a-moll (op. 16) og orkesterverket Peer Gynt-suitene (op. 46 og 55)?

8. Hvilken amerikansk musiker, saksofonist og musikkinstrument-oppfinner komponerte melodien Bird's Lament i 1955, som en tributt til Charlie Parker?

9. Hvem slo igjennom med «Only the Lonely» i 1960?

10. Hvilket år ble popgruppa Abba etablert?

Hva pleier Taylor Swift å sende til TV-verten Kelly Clarkson? (Reuters/NTB Tema)

Svar

1. Joachim «Jokke» Nielsen

2. «Wild at Heart»

3. Arif

4. Claudia Scott

5. Blomster – som takk for tipset om å spille inn musikken sin om igjen og slik sikre seg rettighetene til den

6. Barbereren og revyskuespilleren Adolf Østbye

7. Edvard Grieg

8. Moondog (fødenavn Louis Thomas Hardin) (1916–1999)

9. Roy Orbison

10. I 1972

Ti for barn

1. Hvem skrev bøkene om blant annet Emil, Pippi og Ronja Røverdatter?

2. Hva heter politimesteren i Kardemomme by?

3. Hvilket land har Norge lengst grense til?

4. Hva kalles julenissen på engelsk?

5. Hvor mange luker er det i en julekalender?

6. Hva heter hovedstaden i Italia?

7. Hvilket engelsk lag spiller Erling Braut Haaland for?

8. Det er 365 dager i et vanlig år, men hvor mange dager er det i et skuddår?

9. Bortsett fra hvitt, hva er de fire fargene på et ludobrett?

10. Hva er rosiner laget av?

Innspilling av filmen om Pippi Langstrømpe på Røros i 1968. (Aage Storløkken/NTB)

Svar

1. Astrid Lindgren

2. Politimester Bastian

3. Sverige

4. Santa Claus

5. 24

6. Roma

7. Manchester City

8. 366

9. Rødt, gult, grønt, blått

10. Druer

