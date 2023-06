Skrev boka han selv hadde trengt som 12-åring

Natt til lørdag 25. juni 2022 smalt det utenfor utestedene London pub og Per på hjørnet i Oslo. Zaniar Matapour drepte to mennesker og skadet 23. Mange sitter igjen med traumer etter masseskytingen denne varme sommerkvelden da hovedstaden feiret Oslo Pride.

Tilfeldighetene gjorde at psykolog Benjamin Baarli Silseth (32) ikke var på London Pub denne kvelden. Men hendelsen ble en vekker - den skeive kampen er fortsatt ikke over. Det ble igjen tydelig i år, da Reddd Barna på grunn av trusler så seg nødt til å avlyse sin planlagte pride-festival for barn, og arrangementet ble flyttet innendørs.

Nå har Silseth skrevet boka «Stolt» - en bok han selv skulle ønske fantes da han var en ung og usikker 12-åring. Den gangen hadde han aldri trodd at han skulle gifte seg med en mann.

- Da jeg var 12, virket det umulig. Jeg visste ikke helt hvem jeg var, jeg trodde jeg var alene om å føle det jeg følte, og jeg trodde det var meg det var noe galt med. Det var jo ingen andre som meg. Og så viste det seg at det ikke stemte, forklarer Silseth.

I dag bor han sammen med ektemannen Niklas Silseth Baarli og en hund kalt Bjarne i en byleilighet med hage.

Redsel og mot

Silseth tror fjorårets terrorhandling satte en støkk i flere, men kanskje spesielt skeive personer i skapet. Samtidig mener han det er helt naturlig at man blir redd.

- Plutselig blir den du er, angrepet. Da skal man skal få lov til å være redd. Det kan sitte i i noen uker, måneder eller år. Apropos redsel må jeg påpeke at det ikke var politiet som overmannet skytteren. Det var folk som var uredde - eller om ikke uredde, folk som valgte å kjempe. Heldigvis vant kjærligheten over hatet, og vi tok raskt gatene tilbake, sier han.

Boka håper han skal appellere til unge som holder på å finne seg selv. Den skal være en trygg arena med pålitelige svar - svar som det kan være vanskelige å navigere seg fram til på det store internettet.

- Dette er en bok om følelser, tanker og kjønnsidentitet. Boka er like mye for venner og familie rundt den skeive, og jeg håper den kan representere mye av allsidigheten i samfunnet på en barnevennlig måte. Det er kanskje et hårete mål, men man må jo ha hårete mål også.

Likestilling

I manges øyne har vi kommet langt i Norge når det gjelder skeives rettigheter. Her til lands var homoforkjemperen Kim Friele en viktig del av kampen. Silseth trekker også fram de allierte, altså de heterofile, som en viktig årsak til at pride-bevegelsen har vunnet terreng. Men han understreker at vi langt fra er i mål.

- Jeg tenker særlig på skeives rettigheter, men også på likestilling mellom kjønn og likeverdig behandling innenfor helsevesenet. Det er mye som skranter, men som vi later som vi flinke på. I dag er det en stor debatt om transpersoner i det hele tatt skal inkluderes i den skeive kampen. Det synes jeg er helt hårreisende, og det handler nok om at skeive er redde for å be om for mye.

I og for seg synes han det er rart, siden det var nettopp transpersoner som stod fremst i Stonewall-opprøret i 1969, som igjen førte til den første Pride-paraden i 1970.

Hatkriminaliet

Dessverre er det fortsatt slik i Norge at skeive blir utsatt for hatkriminalitet. En undersøkelse gjort av politiet i 2022, viser at rundt 40 prosent av Norges skeive befolkning har opplevd hatkriminaliet, og at rundt 30 prosent av skeive har liten tillit til politiet.

- Nettopp derfor er pride fortsatt viktig å markere. Ser vi til land som Russland, Polen og Ungarn, går det bakover. Og mens rettighetene innskrenkes i Florida, er vi i Norge så naive at vi tror det ikke kan skje her. Pride handler om mer enn bar overkropp og lærtanga, det handler om frihet og retten til å være den man er. Så får det heller være litt seksualisert i paraden, mener Silseth.

Psykisk helse

Det står dårlig til med den psykiske helsen til den skeive befolkningen i Norge. Én av tre skeive oppgir at de er lite tilfreds med egen psykisk helse (rapporten "Livskvalitet i Norge", SSB).

Benjamin tror mye handler om aksept og tilhørighet.

- Mange kjenner seg nok igjen i dette med å ikke høre til noe sted. Det kan være ganske vondt, og derfor er det ikke rart at den psykiske helsen til skeive ikke er der den burde være. Men det betyr ikke at alt håp er ute. Mennesker må lære seg å jobbe mot sine egne fordommer, tørre å utforske og utfordre dem. Skeiv eller ei, sier Silseth.

Juni er den offisielle pride-måneden i verden. Igjen skal gatene fylles med fargespill – og Benjamin Baarli Silseth skal fortsette kampen for et mer likestilt Norge.

(UNDERSAK 1) Skjønnlitteratur om skeiv ungdom

Mens Benjamin Baarli Silseth har skrevet en sakprosabok om å være ung og skeiv, er det også mange ungdomsromaner som tar for seg temaet. Disse anbefales av Skeiv kunnskap:

* Bare du (2017), Anna Ahlund

* Nærmere kommer vi ikke (2016), Monika Steinholm

* Narren (2016), Daria Wilkes

* Hver dag (2016), David Levithan

* En Annen Dag (2016), David Levithan

* Simon og Homosapiens Agenda (2016), Becky Albertalli

* Kunsten å være normal (2017), Lisa Williamson

* Profetien (2018), Maggie Stiefvater

* Drømmetyvene (2018), Maggie Stiefvater

* Mellom speilene (2019), Maggie Stiefvater

* Som ild (2016), Sara Lövestam (svensk)

(Kilde: Skeivkunnskap.no - et kompetansehevingsprogram om normer, kjønns- og seksualitetsmangfold)

(UNDERSAK 2) Fordommer? Tenk på dette:

Benjamin Baarli Silseth er opptatt av et mer åpent og mangfoldig samfunn. Derfor synes han det er viktig at vi utfordrer fordommene våre. Han har laget en liste med tips over hva man kan tenke på.

* Ha et åpent sinn: Ved å være åpen for nye tanker - og å stoppe opp og vurdere hva vi egentlig tenker - kan vi få helt nye erfaringer.

* Vær uredd: Ikke vær redd for folk som er annerledes enn deg. Annerledeshet er ikke farlig, og det kan være spennende med nye inntrykk.

* Bli kjent med ulike mennesker: Da får du færre fordommer og negative tanker om andre. Vær nysgjerrig og lyttende.

* Vær bevisst :Tenk over hvordan du snakker om andre mennesker. Selv om vi er forskjellige på noen måter, er det mye som er likt med oss også.

(Kilde: Boka «Stolt» av Benjamin Baarli Silseth)