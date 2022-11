Advent: – Ungene våre er mye mer opptatt av rampenissen enn pakkekalenderen

Å våkne opp om morgenen og finne ut hva rampenissen har gjort i løpet av natta, er blitt et ritual for mange barn i adventstida.

– Ungene våre er mye mer opptatt av rampenissen enn pakkekalenderen, kan Tine Olsen Linnerud fortelle.

Rampenissen har sitt utspring i den amerikanske boka «Elf on the shelf» fra 2005 og kom for alvor inn i norske hjem rundt 2016. Fenomenet har spredt seg som ild i tørt gress siden. Og selv om rampenissefiguren oppsto i USA, er den beslektet med den norske fjøsnissen som kunne gjøre pek dersom dyra eller vettene ikke ble behandlet ordentlig.

Sju rampete år

Tine Olsen Linnerud inviterte rampenissen inn allerede da familiens tvillinger var to år gamle.

– Vi regner med at han flytter inn i år også. Det blir den sjuende gangen, forteller hun.

Rampenissen er en luring som finner på tull og tøys hver dag i desember fram til julaften. (Shutterstock /NTB Tema)

Linnerud snublet over rampenissen på Facebook og synes konseptet virket morsomt.

– Hos oss er han usynlig. Men det hender han glemmer igjen skoene sine, skiene sine eller sparken sin. Det skaper magiske morgenstunder, latterkuler og forundring, forteller hun.

I denne familien benyttes en gammel nissefigur som rampenisse. (Hanna Meland/Privat)

Hun legger til at barna også har vært veldig opptatt av å hjelpe rampenissen med å rydde opp etter seg.

– Noen ganger synes de faktisk at han roter litt for mye!

[ Saken er ribbe! ]

Utspekulert type

At rampenissen tegner bart på mammaen i huset om natta, er en slager hvert år. En gang satte han alle bamsene i trappa med sokker på hodet, det var også veldig populært.

– Noen ideer detter bare ned i hodet ned i hodet på meg, og noe plukker jeg opp andre steder. Det er ikke få ganger jeg har sovnet på sofaen eller glemt hele rampenissen om kvelden, slik at jeg må improvisere i det skjulte om morgenen mens ungene leter, ler Linnerud, som har det like morsomt som de små.

Pølsefest: Rampenissen inviterer. (Tine Olsen Linnerud/Privat)

Hennes beste råd er å bruke det man har for å rigge rampestrekene. Man må absolutt ikke kjøpe selve rampenisse-alven, man kan like gjerne bruke en annen liten nisse- eller julemusfigur eller lignende, tipser hun.

Fra nisse til kylling

Også Hanna Meland og Lars Henrik Egeberg er blant dem som har fått besøk av rampenissen i flere år.

– Mannen min og jeg har virkelig lagt hodene i bløt for å komme opp med morsomme ideer, forteller Meland.

Det kan fort bli texas på kjøkkenet når rampenissen flytter inn. (Hanna Meland/Privat)

De startet med rampenissen etter å ha hørt om en barnehage som hadde dette allerede i 2014. Reportasjer om foreldre som lot som om barnas leker våknet til liv om natta, var også en inspirasjonskilde.

– Vi kjørte i gang uten en plan for alle dagene. De fleste ideene er generert i desperasjon før leggetid, selv om noen er bedre planlagt enn andre. Ungene synes det har vært veldig moro, faktisk så moro at vi har hatt rampekylling i påsken, forteller hun.

[ Det begynte med at en kollega viste fram bilder av stua si på mobilen ]

Tuller med pappa

De mest populære påfunnene har vært dem som har gått ut over Lars Henrik Egeberg, pappaen i huset. Han har for eksempel våknet opp med lakkerte tånegler, sminke eller rødmalt skjegg.

Rampenissen har skrelt seg en ny venn. (Hanna Meland /Privat)

Etter hvert som barna ble større og skjønte at rampenissen hadde fått litt hjelp, bidro de også med egne ideer. Rampenissen hos Meland og Egeberg ble inspirerte også venner og bekjente, og fikk mye oppmerksomhet på Instagram. Han fornyet seg konstant, men alt har en ende.

– Vi får enda spørsmål om han kan komme tilbake, men etter fem år med kun nye ideer har han pensjonert seg. Dessverre, kan man kanskje si, for det har vært morsomt for hele familien, sier Meland.

For alle som skal ha rampenissen som husgjest i adventstida, finnes det mengder med tips på Instagram, Pinterest og Facebook. Den norske facebookgruppa Rampenissen, med over 84.000 medlemmer, har nærmest uendelig med forslag om man er opprådd en kveld i desember.

[ Alt er dritt. Men julaften består. ]

---

24 rampestreker

Her er noen tips til hva du kan gjøre for å skape rampenisse-magi mens barna sover og aner fred og ingen fare: Ha sjokoladepulver eller konditorfarge i melken. Tegne bart på mor eller far om natten. Tegne på nesa til ungene mens de sover. Ha godteri i vitaminboksen. Ta på kaviar som tannkrem på tannbørstene. Pakke inn matboksen i julepapir. Ha eggeskall i barnas sko. Dekke på til frokost under bordet. Legge lapp i matboksen med en vits på. La rampenissen drikke av en klementin med et sugerør. Tegne på bananer og klementiner. La rampenissen lage snøengler i melet. La rampenissen ha teselskap med bamser. Ha Non Stop i frokostblandingen. Sette sokker som luer på bamser og dukker. Lage hytte av stoler og pledd, og servere frokost der. Fylle dusjen eller badekaret med ballonger. La nissen ha grøten klar til familien. La nissen ta seg en fisketur i vasken eller do (ev. med en polkastang). Pynte et eget minijuletre. La rampenissen rulle ned trappa i en dorull. Bygge nissen inne i et legofengsel og la andre leker stå vakt. Bytte ut vanlige egg med Kinderegg. Pynte juletreet med truser og annet undertøy.

---

Nissefakta

Dagens julenisse er en sammenblanding av ulike fortellinger: helgenfiguren St. Nikolas, nissen som vette i norsk kulturhistorie og den amerikanske varianten Santa Claus.

– Nissen som gaveleverandør og oppdrager kommer mest sannsynlig fra helgenfortellingen om St. Nikolas, forteller Katja Nicolaysen, konservator ved Museene i Akershus (MiA).

St. Nikolas var biskop i Lykia (i nåværende Tyrkia) i det 4. århundre.

Den amerikanske nisseversjonen, Santa Claus, har aner tilbake til 1600-tallet, og ble superkjendis 1900-tallet med reklamekampanjer for «Coca-Cola»-nissen.

– Både den norske og den amerikanske nissen ble videreutviklet av tegnere og forfattere på 1900-tallet og fikk befestet sin posisjon i julefeiringen, forklarer Nicolaysen.

Den norske nissen – med opphav i en vette fra norrøn tid – finnes det mange ulike fortellinger om. Han passet på at alt var på stell på gården. Nissen måtte behandles pent, hvis ikke kunne det bli avstraffelser.

Rampenissen har amerikansk opphav, men minner om den norske nissen nettopp på grunn av de rampete egenskapene, bekrefter Ane Ohrvik, professor i kulturhistorie.

– Å være uforutsigbar, rampete og humoristisk, til dels også kanskje usynlig, og opptre i den hjemlige sfæren, er veldig karakteristisk for den klassiske norske tomtenissen, understreker hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!