Mesterkokken: Slik lager jeg tidsklemme-favoritten selv

Børek får meg til å tenke på dårlig tid og smarte løsninger. Den tyrkiske godbiten er nemlig min «go-to snack» i tidsklemma. Med sin sprø, fete, salte innpakning og sitt smaksrike fyll er børeken rett og slett veldig praktisk håndmat idet jeg stresser fra gjøremål til gjøremål.

Min favorittbørek er fylt med spinat og feta – litt fordi jeg vokste opp med Skipper'n på TV og fortsatt tror jeg får store muskler av spinat.

Tidligere har jeg aldri tenkt tanken å lage børek hjemme til middag eller helgekos, men det kjenner jeg at det skal bli en endring på nå. For ikke bare er denne retten morsom å lage, gjerne sammen med barna, men også ypperlig for å få brukt opp matrester.

Her kan du nemlig fylle med alt mulig. Du kan for eksempel bruke litt hakket, stekt sopp eller tacorestene fra fredagen. Eller bare masse forskjellige grønnsaker blandet med ulike oster du måtte ha liggende.

Alt handler om å ha det magiske produktet filodeig liggende i fryseren. Disse arkene med tynne, nesten transparente ark av deig brukes også til vårruller. Vi kan i tillegg lage desserter med dem, for eksempel baklava der man legger arkene lagvis med nøtteblanding og honning før baking.

FRISKER OPP: Sitrus må til for å friske opp fyllet.

Hummus er populært hjemme hos meg, og veldig godt til børek. Når du først er i gang, bør du lage masse av denne gode dippen.

Den kremete, fløyelsmyke pureen av kikerter, hvitløk og sesampasta er perfekt til retter fra Midtøsten, som børek eller friterte auberginer. Men utover det er den også helt fantastisk som dipp til rå grønnsaker og potetgull. Hummus er også et deilig garnityr til middagsretter – til alt fra vegetariske retter til stekt hvit fisk og kylling, svin og storfe. Så skaff deg et stort norgesglass eller lignende, og start hummusproduksjon hjemme i stor skala!

---

Børek med grønnkål, feta og hummusdipp

Ingredienser (2 personer)

8 ark filodeig

70 g fetaost

2 store never grønnkål

0,5 rød chili

1 egg

1 boks kikerter

1 fedd hvitløk

6 ss olivenolje

5 ss tahini (sesampasta)

1 ss meierismør

1 sitron

salt

kajennepepper

solsikkeolje

---

SMØR PÅ: Fyllet smøres på filodeig-arkene.

Framgangsmåte

Rens og vask grønnkål, og kutt den litt grovt opp. Sett en kjele på medium varme, og tilsett kålen sammen med finhakket rød chili, smør og noen dråper med vann. La dette få surre og svette i 2–3 minutter til væsken er borte og kålen har kollapset helt. Ta kålen opp og avkjøl den før du kutter den opp fint med en god kniv.

Bland inn fetaost i kålblandingen, og smak til med salt og sitronsaft.

Legg filoark på kjøkkenbenken eller skjærefjøla, og spre fyllet utover. Pensle med pisket egg, og rull sammen til tynne sigarer. Fold inn eller klem sammen endene.

Skyll kikertene godt i kaldt vann, og legg dem over i en egnet beholder sammen med finhakket hvitløk, olivenolje og tahini. Kjør hummusen helt glatt, luftig og kremet med en stavmikser. Smak til med salt og kajennepepper.

Ved servering stekes børekene i en stekepanne med rause mengder solsikkeolje. Se til at de blir gylne rundt det hele. La børene få renne av seg overflødig fett på et kjøkkenpapir før du serverer dem med hummus som dipp.





Ukens vin: Finn deg en tåspissdanser

Av Knut-Espen Misje / NTB

Tungvektsboksere klarer ikke matchen denne uka.

VIN: Calcarius Ca 40.08 Rosso, kr 259,90.

Tross sitt sprøstekte ytre framstår børek med fyll av grønnkål, chili og feta alt i alt som en relativt lett rett. Den passer derfor best med tilsvarende lette drikketyper som har moderat alkoholprosent og ungdommelig frukt. Med det mener jeg drikker som ligner mer på ballettdansere og turnere enn kroppsbyggere og tungvektsboksere.

Gode valg er pils eller lettere IPA, eplesider, lette pét nat og friske hvitviner som Loureiro, Muscadet eller tidlig høstet Chenin Blanc. Riesling med litt sødme passer også fint, spesielt hvis chilien i maten er litt sterk.

En rødvin kan også fungere godt her, så lenge den har moderat alkoholprosent, sursøt fruktighet og moderate tanniner. Vinen trenger litt frukt eller sødme for å matche den magre grønnkålen og chilien, og moderate tanniner er godt sammen med feta og fritert filodeig. Møtet med proteinene i fetaosten gjør at frukten i rødvinen fremheves.

Knut-Espen Misje er vinkelner, kursholder og medforfatter på flere kokebøker.

Jeg har valgt ut den naturlige rødvinen Calcarius Ca 40.08 Rosso (varenr. 11941701, bestillingsutvalget, kr 259,90) signert stjerneskuddet Valentina Passalaqua fra den italienske regionen Puglia. Hun lager tidsriktige naturviner som kjennetegnes av høy kvalitet og god valuta for pengene.

Vår utvalgte vin har en lys rødfarge og er laget av druene Nero di Troja og Negroamaro. Til børeken bør den serveres ved 12 til 14 grader for at matchen skal bli best mulig.

Vinens duft av kirsebær og urter innsmigrer seg knirkefritt hos hummus, grønnkål og feta. Og når tanninene i vinen møter smaksrikdommen i dippen og osten, kommer vinens flotte fruktighet ekstra godt fram. Kryddertonene i vin og hummus utfyller hverandre dessuten perfekt, slik at vi får en tostemt tone som gir ekstra liv og lengde til smakene. Her blir 1+1 mye mer enn 2.

