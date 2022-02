Stjernekokkens tolkning av mexicansk quesedilla – vintips: Riesling

Stjernekokken Even Ramsvik deler hver uke sine matoppskrifter i Dagsavisen.

I Mexico serveres gjerne en mexicansk quesedilla til frokost. Den består av minimum to ting – ost og maistortilla. Osten er ofte av typen «oaxaca» som i smeltet tilstand blir til fantastiske, lange, smaksrike tråder av ost. Selve tortillaen skal være laget på ekte maisdeig, kalt «masa».

Ut over dette er quesedilla-variantene mange. Noen inkluderer kjøtt, mens andre har bønner. Men serveringen er nesten alltid enkel, med to typer dipp. Den ene dippen er en rød tomatisert salsa, den andre er grønn og består av urter og grønne frukter.

Stjernekokken Even Ramsvik (38) har vært innehaver av en Michelin-stjerne med restauranten Ylajali og har høstet mange gullmedaljer både alene og sammen med Kokkelandslaget.

Shortribs av storfe

Quesedillaen i ukas oppskrift er temmelig langt unna den autentiske varianten, jeg bruker ikke engang en ordentlig tortilla. I stedet har jeg fulgt lystprinsippet og laget akkurat det jeg fikk lyst på – men med quesedillaen som et slags forbilde.

Jeg valgte å bruke shortribs av storfe. Dette er kjøtt fra den mer beinholdige delen av dyrets side. Shortribsene er sagd over på tvers, til smale ribbestykker. Den lignende stykningsdelen fra svin kalles spareribs, men storfe-shortribs er vesentlig mer kjøttfulle.

Først bakt, så kokt. Og dermed er shortribsene så møre at de blir til storfe-versjonen av «pulled pork». (Ole Berg-Rusten/NTB)

Så mørt at det kollapser når du presser på det

Dette kjøttet gnir jeg inn med en god del kraftige krydder, baker det nesten svart i ovnen og koker det mørt i rik kraft. Kjøttet skal være så mørt at det kollapser idet man presser litt på det. Da kan man enkelt løfte ut beina og røre sammen sausen og kjøttet til en pulled pork-variant. En slik smaksrik kjøttrøre egner seg til veldig mange ulike retter, ikke bare ukas quesedilla-fantasi.

Avokado i godt selskap. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Et annet fristil-element denne uka er pekingpannekakene, som brukes i stedet for tortillaer. Disse pannekakene kommer rett fra fryseren, en fordel når livet skal være enkelt. Jeg lar dem få selskap av kjøttrøren og en god ost – gjerne cheddar eller fast geitost – og steker dem sprø i stekepannen før jeg spiser dem umiddelbart, raskt og i betydelige volumer.

---

Quesedilla av pekingpannekaker





Ingredienser (2 personer)

600 g storfe-shortribs

100 g engelsk cheddar

1 ss korianderfrø

1 ss svart pepper

1 ss paprikapulver

1 ts. kanel

1 ts. spisskumin

1 ts. røykt chili

0,5 ts. kajennepulver

1 liter kylling-, storfe- eller grønnsakkraft

1 dl soyasaus

1 boks hermetiske tomater

60 gram hoisinsaus

10 tørkede aprikoser

30 g smør

6 pekingpannekaker (kjøpes i asiatiske butikker)

2 vårløk

1 bunt koriander

1 avokado

4 ss rørosrømme

0,5 rød chili

1 fedd hvitløk

1 lime

en kvart agurk

salt





Framgangsmåte

Start med å knuse korianderfrø og svart pepper i en morter, og bland inn de andre tørkede krydderpulverne. Skyll og tørk kjøttstykkene godt, salt dem godt med vanlig finsalt, og krydre med de kraftige krydderne så det dekker rundt hele kjøttet. Plasser kjøttet i en ildfast form, og bak det på 180–200 grader til det er nesten svart. Det skal bli ordentlig karamellisert og brunet før du tar det ut og over i en kjele.

Tilsett så soya, hoisinsaus, tomater og kraft. Tilsett også vann om væsken ikke dekker kjøttet. La det småputre på lav varme, tilsett mer vann underveis om nødvendig. Når kjøttet er helt mørt, kan du koke inn sausen videre til den begynner å tykne lett. Så løfter du ut beina og eventuelle fett- og bruskbiter, og knuser kjøttet inn sammen med sausen.

Pekingpannekaker tas fra fryseren og stekes kjapt i panne. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Del avokadoen i to. Skrap ut innmaten med en skje og legg den over i en blandebolle. Tilsett finhakket hvitløk, chili i tynne skiver, rømme og saften fra en lime. Bland godt, smak til med salt, og vend inn grovhakket koriander og agurk i terninger.

Legg litt kjøtt på ene halvdelen av hver pannekake, riv over ost, og fold dem sammen til halvmåner. Stek pannekakene sprø i teflonpanne, cirka 2 minutter på hver side.

Server med dippen og litt ekstra finhakket vårløk og koriander på toppen.

---





Sursøt sjanse

Mange skyr restsødme som pesten – og går glipp av svært gode matviner.

Av Knut-Espen Misje, vinkelner, kursholder og medforfatter på flere kokebøker/NTB

Shortribs tilberedt med asiatiske smaker er sødmefulle greier. Når kjøttet får følge av umamirik cheddar, feit avokado, frisk agurk og syrlig rømme må det tenkes litt rundt drikkevalget.

Det beste valget

Rødvin kan gå fint, bare pass på at den ikke har for høy alkohol og for mye tannin. En belgisk ale med maltsødme og høy friskhet er også godt. Men det beste valget, etter mitt syn, er en ung og sursøt riesling fra Mosel.

Sødmenivået varierer i denne vintypen, og både halbtrocken, kabinett og spätlese kan funke godt. Det som utpreger riesling fra Mosel, er uansett en spicy karakter. Kombinert med den høye syren og smaken av epler, sitrus og friske tropefrukter er disse vinene usedvanlig gode til umamirikt kjøtt.

Fritz Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2018 (varenr. 6337601, bestillingsutvalget, kr 288) er meget aromatisk, med aroma av fersk sopp, epler, ananas og grønne krydderurter. Denne profilen passer både kjøttet, de asiatiske smakene i sausen og de friske, grønne tilbehørene.

Fritz Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese 2018, kr 288. Foto: Produsenten (NTB Tema)

Nydelig som ung, men kan lagres lenge

I munnen er kombinasjonen av retten og vinen en skikkelig fest. Selv om vinen har relativt høyt innhold av sødme, balanseres den av frisk syre selv i en varm årgang som 2018. Dette gir en interessant palett i møtet med det bakte kjøttet. Når vinens tekstur i tillegg nærmest smelter sammen med den fyldige avokadoen og den sticky sausen, er det ikke vanskelig å leve fullt og helt i øyeblikket. Den friske syren, som løfter fram smaken av agurk og renser opp etter den feite rømmen, gjør lykken komplett.

Vinen er nydelig nå som ung, men er samtidig ekstremt holdbar. Flere tiår i en kjølig kjeller er ikke noe problem for denne vintypen.

