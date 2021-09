Monica (46) jobber som småbrukscoach: – Det er mange damer der ute som drømmer om småbruk

– Det er mange damer der ute som drømmer om småbruk. Jeg vil at flere av dem skal gå for drømmen sin, forteller Monica Johansen (46).

Med føttene godt plantet i gummistøvlene viser hun rundt på gården Søndre Hennum i Lier. Her lever hun et liv mange drømmer om, omgitt av husdyr, grønne beitemarker og med gården som både hjem og arbeidsplass.

Johansen har tatt tittelen «småbrukscoach», og hjelper kvinner som vil realisere det gode liv på landet – både gjennom en-til-en-samtaler, kurs og en egen medlemsportal.

– Mange ønsker å bo på småbruk, men vet ikke hvor de skal begynne og hva de skal leve av. Da kan det være fint å ha en sparringpartner, sier hun.

Hovedvekten av kundene er i alderen 35 til 55, og kommer med ulike mål og drømmer.

– Jeg har både dem som bor i byen, men som ønsker å flytte til småbruk, og dem som allerede bor på småbruk, men som ønsker å kunne leve av det. Og så er det de som bare er ute etter å la seg inspirere eller drømme seg litt bort, forteller hun.

Monica forteller at flere med småbruk har satset på alpakka. Selv har hun bare noen for kosens skyld. (Anna Schultz/NTB Tema)

Lag langtidsplan

Når drømmerne kommer til henne, hjelper hun dem med å lage en plan.

– Jeg setter meg gjerne ned med dem og lager en femårsplan. Prosessen med å flytte til småbruk kan ta lang tid, men man er nødt til å komme i gang, ellers skjer det ikke. For mange er det nødvendig å spare opp penger, ta ekstra utdannelse eller prøve å jobbe med de dyrene man ønsker å ha først. Etter fem år har du kanskje både økonomien og kunnskapen på plass. Da er det lettere å lykkes, påpeker hun.

I dag eier kvinner bare en firedel av Norges landbrukseiendommer, ifølge SSB.

Ikke alle som kommer til coaching, ender med å flytte på landet.

– Litt av jobben min er å finne ut av om småbruksdrømmen bare er en drøm, eller om den bør realiseres, sier hun.

Mistrivdes på kontoret

Johansen har ikke alltid bodd på gård, men har holdt på med hest hele livet, og hadde sin første heltidsjobb som stallsjef og rideinstruktør.

– Jeg har også hatt andre jobber, blant i reiselivsbransjen og som hotellsjef. Men jeg mistrivdes veldig med en vanlig 8–16-kontorjobb. Det er viktig for meg å kunne disponere min egen tid, og å kunne få være ute de få timene det er lyst vinterstid. Her på gården er det aldri noe stress om morgenen, jeg kan nyte kaffekoppen uten å tenke på at jeg må rekke inn til byen på jobb, sier hun.

For sju år siden flyttet hun inn på samboerens gård og har skapt sin egen arbeidsplass der, blant annet med opplegg for barn på skolefritidsordningen, yogastudio, ridekurs og gårdsovernatting. I tillegg er hun og samboeren heltids melkebønder.

På gården har hun i tillegg til kuer både gammelnorsk spælsau, vanlig hvit sau, alpakka, ullgris, kaniner, hester, høner, katter og hunder.

– Alt unntatt kuene er mest for kosens skyld, sier hun.

Mange som flytter til småbruk ønsker seg dyr, men Monica minner om at det begrenser muligheten for ferie og fritid. (Kjersti Busterud /NTB Tema)

Mannen vil ikke

Johansen har blant annet utdannet seg som coach og mentaltrener, en bakgrunn hun bruker i jobben som småbrukscoach.

– Utdannelsen som mentaltrener har blant annet vært nyttig for å kunne pushe damene litt. Folk har lett for å komme med unnskyldninger for hvorfor drømmen deres er umulig å gjennomføre, sier hun.

Og legger til at det selvfølgelig kan være mange hindringer før man sitter med eget småbruk, særlig hvis man skal leve av det.

– For en del damer stopper det med at mannen ikke vil. Noen steder kan også prisen være en terskel, her i området gikk det akkurat et småbruk for ti millioner. Mange tror også de har for lite kunnskap og erfaring, og vet ikke hvor de skal hente informasjon, forteller hun.

Det siste punktet var en av grunnene til at hun startet medlemsportalen detgodelivpalandet.no. Portalen er et fellesskap for kvinner som vil leve et mer landlig liv.

– Vi har blant annet uformelle kaffemøter på Zoom to ganger i måneden. Hver måned intervjuer jeg dessuten en dame som har oppfylt småbruksdrømmen, og skriver litt om regelverk og andre ting man bør tenke på om man ønsker å velge samme retning. Nå sist skrev jeg for eksempel om ei som hadde startet hundepensjonat, forteller hun.

Glad for mandager

Johansen påpeker at man ikke nødvendigvis må drive tradisjonelt med sau eller andre dyr hvis man vil leve av et småbruk.

– Jeg har intervjuet damer som har satset på alt fra treningssenter til systue, sier hun.

For noen kan det være best å bare bo på småbruk, men ha jobben et annet sted.

– Å drive en gård eller et småbruk er en livsstil, ikke en jobb. Før man skaffer seg mange dyr, må man tenke gjennom hva man vil bruke helgene sine på, og hvor mye ferie man vil ha, sier hun.

Selv har hun sjelden helt fri.

– Men så er jeg så heldig å ha en jobb jeg ikke føler jeg trenger en pause fra. Da jeg jobbet på kontor, gledet jeg meg til fredag. Nå tenker jeg «yes, det er mandag!», smiler hun.

Monica Johansen mistrivdes med å jobbe på kontor. Løsningen ble å skape en arbeidshverdag med mye uteliv, og hjelpe andre kvinner med det samme. (Kjersti Busterud / NTB/NTB Tema)

Vil flere flytte på landet?

«Småbruk» var det mest brukte søkeordet på Finn Eiendom i 2021. Men selv om Finn.no tiltrekker seg mange småbruksdrømmere, er det ikke gitt at flere i årene fremover vil flytte på landet.

Ifølge SSB fikk både Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø alle en nedgang i folketallet i andre kvartal i år, men flyttestrømmen gikk i hovedsak til nærliggende kommuner.

I juli publiserte Prognosesenteret en Future Living-rapport kalt Flyttestrømmer. Rapporten påpeker at pandemien foreløpig har ført til relativt små endringer i flyttemønsteret i Norge.

En spørreundersøkelse viste imidlertid at pandemien har påvirket hvordan særlig de yngre (aldersgruppen 25–35 år) ser på sin boligsituasjon.

– Dette er en gruppe som er interessant av flere årsaker. Gruppen står for den største andelen av flyttinger i Norge og nådde en foreløpig topp i 2020 med 44 prosent av flyttingene, forklarer senior markedsanalytiker i Prognosesenteret, Andreas Brand.

I gruppen som hadde planer om å flytte de neste fem årene, svarte 42 prosent i aldersgruppen 25–34 år at koronasituasjonen og perioden med pandemi har påvirket hvordan de ønsker å bo.

34 prosent i denne aldersgruppen svarte dessuten at pandemien har fremskyndet deres flytteplaner.

– Pandemien har endret preferansene til de yngre på flere områder, og fått dem til å revurdere sin boligsituasjon. Det blir viktig å følge med på hvilke eventuelle nye ønsker og krav denne gruppen vil ha når neste bolig skal velges. I forrige Future Living-undersøkelse («Bolig og pandemi») så vi at mange forventer å fortsette å jobbe mer hjemmefra enn tidligere. Dette kan også være med på å endre både krav til boligen og hvor man ønsker å bo, forklarer Brand.

Han peker imidlertid på at folk fort kan komme tilbake i gamle vaner når pandemien er over.