Svak kronekurs gir sterk vekst: − Tror på nytt rekordår

I Stavanger har det ei god stund vært cruiseskip innom daglig, og det kryr av turister i bybildet − på kaien, torget, i gamlebyen, om bord på hop-on-hop-off-bussene og fjordcruisebåtene.

− Det er stor etterspørsel etter turer, og vi går det vi kan fra kaien i Stavanger. I Flåm er det også svært høye booking tall. Hardanger, derimot, har hatt en rolig start på sesongen, men utover juni er det mange bookinger. Det er høyere bookingtall i år enn i fjor, sier Cathrine Gjertsen, kommunikasjonssjef i Norled, som blant annet opererer fjordcruise fra Stavanger og innover Lysefjorden.

− Fra Stavanger er det mange cruiseturister som reiser med oss, mens i Vestland er det helst amerikanere, men også europeere. Turistene er definitivt tilbake, og at dette forsterkes av en svak norsk krone, sier hun videre.

Norled arrangerer fjordcruise innover Lysefjorden for cruiseturistene som kommer til Stavanger (Eilin Lindvoll)

− Optimistiske

Lars A. Rødne, daglig leder i Rødne Fjordcruise som også tilbyr Lysefjord-turer fra Stavanger, forteller at de har hatt en fin utvikling, og han kan vise til bookingtall som ligger foran 2019 – som var deres beste år hittil.

− Gjennom pandemiårene har vi gjort langsiktig markedsarbeid internasjonalt. Vi erfarer at Vestlandet er et svært attraktivt reisemål, spesielt grunnet den flotte naturen. Det at Norge er i ferd med å bli et reisemål for de som vil vekk fra varmen og ha effekten av svakere krone, er også viktige forklaringer på den positive utviklingen, sier Rødne til RA.

− Vi er optimistiske for resten av sommeren, og håper på et nytt rekordår, fastslår Rødne.

Han forteller at båtpassasjerene deres kommer fra hele verden, inkludert Norge. De største markedene for Rødne er Tyskland, Nederland, Spania og Frankrike. I tillegg ser de at amerikanerne begynner å komme tilbake. Dette henger, blant annet, sammen med et godt flyrutetilbud, ifølge ham.

Turistene vil se fjell og fjord, og det kommer stadig flere til Stavanger og andre vestlandsbyer for å oppleve naturen her (Rødne)

− Ligger an til bedre resultat enn i fjor

Marita Wahlquist, markedssjef i Heimr-collection, som dekker både Hotel Victoria i Stavanger og Sola Strand Hotel, kan fortelle at de allerede har høyere belegg enn på samme tid i fjor:

− Det er en tydelig økning i etterspørsel fra utenlandske turister, spesielt fra Nederland, men ser også en økning i trafikken fra USA og England. Det er også tydelig at nordmenn heller reiser i Norge enn å ta turen til land med sterk valuta, sier Wahlquist til RA.

Valutakursen og svak krone spiller altså helt klart inn på bookingtallene til hotellene.

Ut fra de foreløpige bookingtallene, forventet Hotel Victoria i Stavanger enda bedre besøkstall enn i fjor sommer (Hotel Victoria)

− Vi ser imidlertid også på den store interessen for Hotel Victoria som en indikasjon på at forbedringene vi har gjort de siste årene har funket. I fjor sommer hadde vi en beleggsprosent på 20 prosent over gjennomsnittet, og vi ser at vi ligger an til å få et enda bedre resultat i år, sier Wahlquist videre.

Hun synes det er veldig gledelig å se økningen i etterspørselen fra både utenlandske og norske turister. Det er spesielt gøy å se at Rogaland skiller seg ut nasjonalt.

− Dette er jo en fantastisk region − her får du alt fra toppturer, fossefall, Michelin-stjerner og kilometer med sandstrand, sier markedssjefen.

Hotel Victoria i Stavanger melder om godt antall bookinger (Eilin Lindvoll)

Vestlandet på turisttoppen

Ifølge NHOs reiselivsundersøkelse for juni, som er gjort blant 285 reiselivsbedrifter, melder hele 70 prosent av bedriftene at de har samme bookingnivå som i fjor sommer, og 25 prosent rapporterer om enda bedre bookingtall.

Rogaland skiller seg ut med et høyere bookingnivå enn ellers i landet − 84 prosent i Rogaland mot 44 prosent i Norge for øvrig. Vestland er også blant de beste fylkene i landet.

Cruisebåt, sightseeing-buss og turister i Stavanger sentrum (Eilin Lindvoll)

Utenlandske turister begynte å vende tilbake til Norge i fjor sommer, men da var det fortsatt en god del reiselivsbedrifter som meldte om betydelig færre utenlandske gjester enn normalt. I år kan vi vente oss mange utenlandske gjester over hele landet. Sju av ti reiselivsbedrifter melder om høyere eller samme bookingnivå blant utlendinger sammenlignet med i fjor.

Hele 57 prosent av de utenlandske turistene kommer til Norge fra Nord-Europa − det vil si fra Tyskland, Storbritannia og Benelux-landene. Deretter kommer 45 prosent fra Norden, 32 prosent fra resten av Europa, 20 prosent fra USA, 7 prosent fra Asia og 3 prosent fra andre land.

− Robust og optimistisk reiselivsnæring

− Den svake kronen er godt nytt for store deler av reiselivet, og særlig her i Rogaland. Mange nordmenn velger nemlig sommerferie i Norge, fordi kronekursen gjør det dyrere å reise til utlandet. Samtidig er det flere utlendinger som kommer, siden det er blitt rimeligere i Norge enn før, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland til RA.

− Dette er gode nyheter for reiselivsbedriftene våre. Tallene tyder på at reiselivsbedriftene er robuste, selv i en tid der mange nordmenn har fått strammere økonomi. For tiden råder pessimismen i store deler av næringslivet, men reiselivet skiller seg ut. I denne bransjen er det flere som ser optimistisk på de neste månedene, sier Grindland videre.

Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland. (Moment studio)

Funnene i reiselivsundersøkelsen og det NHO-direktøren påpeker, er slett ikke ulikt det som også nylig kom fram i Sparebank 1 SR-Banks konjunkturbarometer. Det framkommer nemlig at halvparten av bedriftene rammes av kronekursen: 40 prosent taper, deriblant bedrifter innen varehandel, sportsbutikk og bygg, mens 10 prosent vinner, da reiselivs-, olje- og eksportnæring, for å nevne noen.

− For de som betaler med euro eller dollar, har Norge blitt 15 prosent billigere. Vi er fortsatt ikke kjempebillige, men alle monner drar. De utenlandske turistene som kommer, har flere kroner å bruke. Norske turister, på den annen side, ser også på ferieplanene og mulighet for å feriere i Norge, fordi svak krone gjør utenlandsreiser blir dyrere, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank til RA.

− Svak krone gir på denne måten grunn til optimisme for norske hotell, restauranter og andre aktører innen reiseliv, fortsetter han.

Turister på torget i Stavanger (Eilin Lindvoll)

