− Mange betaler fortsatt på fjorårets ferie

Kronekursen stuper, og prisveksten stiger. «Cocktaileffekten» av dette er at årets sommerferie blir betydelig dyrere. Faktisk bør du regne med at ferien blir om lag 25 prosent dyrere, som Rogalands Avis tidligere har skrevet om.

Derfor er det nok mange som gleder seg litt ekstra til feriepengene kommer på konto. Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, men det mest vanlige er at de utbetales en bestemt måned, for eksempel juni, ifølge Arbeidstilsynet.

Feriepengene tjenes opp året før du tar ut ferie. Det vil si at dersom du ikke jobbet i fjor, får du ikke utbetalt feriepenger. Byttet du arbeidsgiver i fjor, fikk du feriepengene utbetalt i fjor som en del av det siste lønnsoppgjøret.

Når du får utbetalt feriepengene, er det allerede trukket skatt fra dem, siden dette er penger du tjente i fjor som du allerede har skattet av og som arbeidsgiver har satt til side for deg. Så det at feriepengene er skattefrie, er en myte.

Elisabeth Gilje Pedersen, direktør for personmarkedet i Sparebank 1 SR-Bank. (Ruth Lycke)

− Bruk feriepengene på dette

Snittlønnen i Norge er rundt 665.000 kroner, og har du krav på fire ukers ferie, vil du få utbetalt cirka 67.830 kroner i feriepenger. Men selv om du får ekstra lønn rett før du tar sommerferie, bør du ikke brenne dem av på reise, hotell, restaurant, opplevelser og shopping uten å tenke deg om.

− Det beste rådet er å huske å betale de faste utgiftene du har. De tar ikke pause i ferien. Etterpå bør du betale ned på eventuelle kredittkortgjeld og andre dyre smålån. Vi vet jo at mange betaler ferien med kredittkort, og regningen bør tilbakebetales med feriepengene, sier Elisabeth Gilje Pedersen, direktør for personmarked i Sparebank 1 SR-Bank, til RA.

Hun mener at feriepengene gir en glimrende mulighet til å kickstarte gode økonomi- og sparerutiner, som å fylle opp bufferkontoen.

− Bruk tiden nå til å rydde opp i regninger, vaner og egen økonomi, så slipper du ha det hengende over deg i ferien, sier Gilje Pedersen.

− Høsten kan bli krevende, blant annet fordi alle rentehoppene ikke har trådt i kraft ennå. Det varierer jo fra hver enkelt, men vårt generelle råd er å ha et par månedslønner til uforutsette utgifter. Hvis du ikke har satt av det før, er dette året å begynne å sette opp feriebudsjett for å holde oversikt over utgiftene, legger hun til.

Kredittsmell: − Kan havne i gjeldsspiral

Å betale flyreise, hotell og andre ferieutgifter med kredittkort, er slett ikke en dårlig idé. På den måten er du bedre vernet mot svindel og misbruk, og om du betaler mer enn halve reisen med kredittkort, får du også reiseforsikring inkludert. Dette er noen av grunnene til at flere økonomieksperter anbefaler deg å betale ferien med kredittkort.

Men ferie på kreditt er kun smart om du passer på å betale hele regningen når den kommer etter ferien, for om du ikke gjør det og kredittkortrentene begynner å løpe, blir sommerferien for mye dyrere.

− Mange tar ikke hensyn til den virkelige kostnaden ved ferien, som inkluderer reiseutgifter, overnatting, mat og aktiviteter. I stedet for å spare opp til ferien over tid, tyr de til kredittkort for å dekke umiddelbare utgifter. Dette kan føre til en gjeldsspiral som det er vanskelig å komme seg ut av, sier inkassorådgiver Geir Grindland til RA, og fortsetter:

− Når kredittkortfakturaen kommer, er det mange som sliter med å betale den i tide. Flere mennesker betaler fortsatt på fjorårets kredittregning for sommerferien.

Det er flere gode grunner til å betale sommerferien med kredittkort, men bare hvis du passer på én ting. (Annika Byrde/NTB)

Å ta en velfortjent ferie er noe de fleste ser fram til hvert år, men de økonomiske konsekvensene av å finansiere ferien med kredittkort og forbrukslån kan bli alvorlige og føre til betalingsproblemer på lang sikt. Derfor er det viktig å være realistisk når det gjelder økonomien og sette opp et feriebudsjett som er i samsvar med din økonomiske situasjon, ifølge Grindland.

− Rentene på kredittkort kan være betydelige, og hvis betalingen utsettes, kan beløpet raskt øke og bli vanskeligere å håndtere. Noen blir så desperate etter å betale kredittkortregningen at de tar opp forbrukslån, som i seg selv har høye renter, som kan føre til enda mer og dyrere gjeld, advarer han.

Geir Grindland er inkassorådgiver i regnskapsbyrået Remake Accounting (privat)

Ulik bruk av feriepengene

I en fersk undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Sparebank 1 Utvikling kommer det fram at 55 prosent vil bruke feriepengene på nettopp ferie og reiser i år. Samtidig svarer 42 prosent at de vil spare ferielønnen, og 35 prosent vil bruke dem til vanlig forbruk. Prioriteringen av feriepengene er nå omtrent tilsvarende som før pandemien, ifølge undersøkelsen.

Andelen som vil spare feriepengene, har imidlertid tatt seg opp sammenlignet med fjoråret. Åtte prosent skal bruke av feriepengene til å betale ubetalte regninger, noe som er en økning fra i fjor, men på samme nivå som før pandemien.

Under pandemien var det enda flere som sparte feriepengene, mye på grunn av reiserestriksjonene.

Det er klart flest i aldersgruppen 25 til 34 år som skal betale ubetalte regninger med feriepengene i år, med 11 prosent.

