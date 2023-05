Aksel (27) sa opp jobben for å dyrke grønnsaker på heltid

− Jeg hadde veldig lite erfaring med å dyrke grønnsaker fra før, men jeg har alltid synes det har sett spennende ut. Nå passet det fint med livssituasjonen å prøve det ut, så da sa jeg opp jobben som IT-konsulent for å drive med dyrking på heltid, sier Aksel Leknes til Rogalands Avis.

Randaberg er den minste fastlandskommunen i Norge, og etter 2020 er den blitt liggende som en enklave i Stavanger. Det er her Leknes skal følge drømmen om å kunne leve av å dyrke og selge grønnsaker. Han leier to mål dyrkbar jord i en kommune som helt siden høymiddelalderen har vært et landbruksområde. Den gangen var det 21 gårder på Randaberg, mens i dag er det 225 landbrukseiendommer i kommunen, ifølge kommunens egen nettside.

− Da jeg fant ut at jeg ville satse på grønnsaksdyrking, hørte jeg litt rundt, og så var jeg heldig da samboeren min kjente en på Randaberg som averterte et par mål, så nå leier jeg altså her, sier Leknes.

Jordflekken hans er like ved den mye større Slettå gård, som også har eget gårdsutsalg. Leknes får mye tips og hjelp fra de mer erfarne bøndene på Slettå, noe han setter stor pris på i oppstartsfasen.

Aksel Leknes bor på Storhaug i Stavanger, men arbeidsdagene tilbringer han på åkeren i Randaberg. (Eilin Lindvoll)

Egendyrkede og ferske reddiker rett fra jorden. Aksel Leknes dyrker mange andre forskjellige grønnsaker også. (Eilin Lindvoll)

Bygget drivhus av gammel trampoline

Han dyrker, blant annet, reddiker, beter, spinat, salat, spirer, brokkoli og gulrøtter. Selv om 27-åringen holder på med dyrking på første året, har han allerede solgt noen grønnsaker til et par lokale restauranter.

− Ettersom jeg har en ganske liten jordflekk, lønner det seg mer for meg å selge til restauranter enn via eget gårdsutsalg. Men jeg bor jo på Storhaug, så vi får se om jeg åpner en liten butikk der på sikt, sier Leknes.

Når det gjelder finansiering av prosjektet, har han ikke søkt om tilskudd, da dette ikke er så lett ettersom har leier, ikke eier åkeren han dyrker på. Likevel har det ikke vært et veldig kostbart prosjekt å starte som grønnsakdyrker.

− Jeg har spart opp en del penger. Tanken er også at jeg ikke skal eie traktor eller annet kostbart utstyr, så jeg har kommet unna med å kjøpe noe i butikk og en hel del på Finn. Drivhuset har jeg bygget selv, sier Leknes.

Og hva har han bygget drivhuset av? Jo, stillaset er laget av gamle trampolinestenger, samt trevirke − begge deler har han for det meste hentet gratis via Finn!

Til stillaset i drivhuset har Aksel Leknes brukt gamle trampolinestenger som er gitt bort på Finn. (Eilin Lindvoll)

Søker kollegaer

Det er ikke tvil om at Leknes trives med å dyrke grønnsaker da RA besøker ham i Randaberg, og han er optimistisk for prosjektets framtid.

Nå har han også kjøpt seg en liten elbil med toppfart på 45 km/t, av samme type som Posten kjører rundt i gatene med. I denne har han god plass til kassene med grønnsaker når han skal kjøre rundt til kunder. Snart kommer også logoen Jordflekken i billakken, som også er det han kaller seg på Instagram.

− Jeg kunne imidlertid godt tenke meg noen kollegaer, så om noen leser saken og har lyst å være med meg og dyrke grønnsaker, er det bare å ta kontakt, sier Leknes.

I denne doningen, likens som de Posten bruker, skal Aksel Leknes snart cruise rundt og levere grønnsaker. Han understreker at han ikke dyrker Cheese Doodles, selv om det ligger en pose i lasterommet. (Eilin Lindvoll)

Økt popularitet: − Positivt for selvforsyningsgraden

Anne Grethe Bø Cazon, fagleder for landbruk i Randaberg kommune, forteller at det generelt har blitt mer populært å dyrke egne grønnsaker i hagen.

− Når det gjelder dyrking av grønnsaker for salg, kjenner ikke kommunen til andre enn de som driver stort nok til å søke statlig tilskudd til produksjonen. Kommunen synes det er positivt at folk ønsker å drive matproduksjon. Samfunnet trenger at vi produserer mer mat, blant annet for å få opp selvforsyningsgraden, sier Bø Cazon til RA.

I Randaberg er en stor andel av arealet dyrket mark. Kommunen har et mildt klima, lang vekstsesong og godt jordsmonn, noe som gir et ypperlig utgangspunkt for grønnsakproduksjon, ifølge faglederen.

− Vi har noe over 200 registrerte landbrukseiendommer i Randaberg, men ikke alle disse har selvstendig drift. Det er 60 foretak som søker om produksjonstilskudd, og dette tallet sier noe om hvor mange som driver næringsmessig jordbruksproduksjon. Vi har ikke tall på hvor stor andel av næringslivet i kommunen dette utgjør, men landbruket er helt klart en svært viktig næring for Randaberg, sier Bø Cazon.

Ifølge den siste rapport fra NIBIO fra 2019 om verdiskaping i landbruket i Rogaland, ligger Randaberg midt på treet. I 2017, som tallene i rapporten stammer fra, produserte kommunen verdier innen landbruk for 86 millioner kroner.

Stor interesse: − Alle kan dyrke

Veronika Skagestad, kommunikasjonssjef i Felleskjøpet Agri SA, kan melde om at det helt siden pandemien har vært økende interesse for å dyrke bær, frukt og grønnsaker i hagen.

− De siste to sesongene har veksten flatet litt ut, men vi ser at det spesielt er Midt-Norge og Nord-Norge som har den sterkeste veksten i år, sier Skagestad til RA.

− Det er varierende råd vi gir til de som kommer innom og skal starte med dyrking, men ofte er det sånn at du ikke trenger stor plass for dette. En balkongkasse, hageflekk eller takterrasse holder i massevis, og alle kan dyrke, sier hun videre.

Også Nina Holmebakken, kategorisjef hos Felleskjøpet Rogaland Agder, ser at det å dyrke frukt og grønnsaker er en voksende trend, som fikk en ekstra boost under koronapandemien.

− Vi har sett økning i salget av utstyr til såing, alt fra potter til jord, de siste årene. Kundene kjøper oftere jord av den beste kvaliteten. Videre ser vi en stor økning på salget av settepoteter, samt setteløk og, ikke minst, frøpakker. Når det gjelder frø, er det populært å dyrke spiselige vekster, men interessen for å dyrke egne blomster har også økt, sier Holmebakken til RA.

Biokull er et produkt som Felleskjøpet ser at forbrukerne er mer nysgjerrige på. Dette kan kjøpes ferdigblandet i jord- og gjødselvarer, eller i egne sekker som kunden kan blande inn hjemme hos seg selv. Biokull er også fint å bruke i forbindelse med kompostering, ifølge Holmebakken.

Selge egendyrkede grønnsaker? Dette er reglene!

Dersom du har blitt inspirert av Aksel Leknes, og vil starte med dyrking og salg av egne grønnsaker, er det greit å vite noen ting:

− Kommersiell dyrking av grønnsaker for videre salg er en registreringspliktig aktivitet. Dette vil da komme inn under Forskrift om næringsmiddelhygiene. Hvis du kun dyrker til privat bruk, er du ikke registreringspliktig, sier Arve Kolbeinsen i Mattilsynet til RA.

− Videre vil ofte kommersiell dyrking av grønnsaker medføre behov for bruk av plantevernmidler. Det skal da være sakkyndige personer som håndterer sprøyting, lagring og bruk av disse midlene, fortsetter han.

Det varierer hvor ofte Mattilsynet har tilsyn hos de som dyrker og selger grønnsaker, men tilsyn skjes ofte i forbindelse med prosjekter. Noen ganger rettes søkelys mot primærprodusenter under tilsynene, altså de som selger videre til andre grossister, andre ganger hos de som har salg av grønnsaker fra egen gård, ifølge Kolbeinsen.

