Barnetrygda øker fra 1. mars. Se de nye satsene

Her får du svar på en rekke spørsmål.

Når øker barnetrygda?

Barnetrygda øker fra 1. mars.

Første utbetaling er helt i slutten av måneden.

Mottakerne skal få pengene på konto innen fredag 31. mars.

Hvor mye er barnetrygda?

Her er de nye satsene:

Barnetrygd 0–6 år:

Gammel sats: 1676 kroner per måned.

Ny sats: 1.722 kroner per måned.

Økning: 47 kroner per måned.

Barnetrygd 6–18 år:

Gammel sats: 1054 kroner per måned.

Ny sats: 1083 kroner per måned.

Økning: 29 kroner per måned.

Hva er barnetrygd?

Hvis du har omsorg for barn under 18 år som bor hos deg i Norge, kan du ha rett på barnetrygd, opplyser Nav.

Barnetrygda skal bidra til å dekke utgifter som følger med det å ha barn.

Enslig mor eller far kan i tillegg få utvidet barnetrygd og småbarnstillegg.

Hvem kan få barnetrygd?

Barnets mor eller far kan få barnetrygd, opplyser Nav.

Hvis foreldrene har inngått skriftlig avtale om delt bosted for barnet, kan barnetrygden deles likt mellom dem. Begge foreldrene må søke for at barnetrygden skal kunne deles.

Fosterforeldre, en annen omsorgsperson eller en barnevernsinstitusjon kan få barnetrygd hvis barnet bor der fast (utover tre måneder).

Hvis du skal få barnetrygd, må barnet ditt være bosatt i Norge. Hvis barnet ditt oppholder seg i Norge i minst 12 måneder sammenhengende, blir barnet regnet som bosatt.

For EØS-borgere gjelder det egne regler, opplyser Nav.

Feriepenger eller skatt på barnetrygd?

Det er ikke feriepenger på barnetrygda.

Det blir ikke trukket skatt på barnetrygda.

Hvor lenge kan du få barnetrygd?

Dette opplyser Nav:

Du kan få barnetrygd fra måneden etter at barnet er født, eller fra måneden etter at vilkårene er oppfylt hvis retten til barnetrygd oppstår på et senere tidspunkt. Barnetrygden blir utbetalt til og med måneden før barnet fyller 18 år.

Hvis vilkårene for ordinær barnetrygd ikke lenger er oppfylt før barnet fyller 18 år, får du utbetalt til og med den måneden vilkårene ikke lenger er oppfylt.

Barnetrygden kan bli etterbetalt for opptil 3 år fra søknadstidspunktet, hvis vilkårene har vært oppfylt og barnetrygden ikke er utbetalt til barnets andre forelder og hun/han er en berettiget mottaker.

Når må du søke om barnetrygd?

Du trenger som hovedregel ikke å søke om barnetrygd. Hvis barnet blir født i Norge, vil mor automatisk få barnetrygd.

Nav opplyser at du likevel må søke om barnetrygd når:

Mor ikke er registrert som bosatt i Norge.

Barnet er eldre enn seks måneder når retten til barnetrygd inntrer.

Barnet ikke blir født i Norge.

Du kan ha rett til utvidet barnetrygd.

Far får eller har fått barnetrygd for andre barn.

Foreldrene skriftlig har avtalt delt bosted for barnet og ønsker delt utbetaling.

Barnetrygden skal vurderes etter EØS-avtalens regler eller andre trygdeavtaler.

Mor ønsker at far skal få utbetalingen. I slike tilfeller må far søke.

Du er verge for barnet. I slike tilfeller er det barnet som skal stå som søker.

Du er fosterforelder for barnet.

