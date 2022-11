Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg

Om arbeidsgiveren din har gitt feil opplysninger om inntektene dine og skattetrekket du betaler på forskudd hver måned, vil de uriktige opplysningene komme i den forhåndsutfylte skattemeldingen din.

Det kan få konsekvenser, opplyser avdelingsdirektør i Skatteetaten Regine H. Vastvedt i en e-post til FriFagbevegelse.

Hvis feilene ikke rettes opp, kan det føre til at skatten blir feil. Det kan for eksempel bety at du må betale restskatt.

Hvis du skulle bli syk, er en annen konsekvens at sykepengene dine blir beregnet på uriktig grunnlag.

– Sjekk selv

Merete Flølo Grethens forteller at du selv kan sjekke om arbeidsgiveren har rapportert riktige inntekts- og skatteopplysningene om deg.

Hun er økonomileder i Handel og Kontor (HK) og har blant annet ansvaret for at de ansatte der får riktig lønn inn på kontoen.

HK er det nest største fagforbundet for arbeidstakere i privat sektor. De rundt 78.000 medlemmene jobber for eksempel i handel, luftfart, kontor, finans og servicevirksomhet.

Sjekk inntekts- og skatteopplysningene som arbeidsgiveren rapporterer inn til myndighetene. Det kan du enkelt gjøre på Skatteetaten sine sider, forteller Merete Flølo Grethens i Handel og Kontor i Norge. (Yngvil Mortensen/FriFagbevegelse)

Slik gjør du det

Slik kan du selv kontrollere at sjefen gjør ting riktig uten å mase på arbeidsgiveren, tipser hun.

Logg inn på skatteetaten.no på «min side».

Der finner du overskriften «Hentet skattekort», og der står det en oversikt over arbeidsgiverne som har innhentet skattekortet ditt.

Under denne oversikten står det: «Se opplysningene de har sendt oss om inntekten din».

Der finner du alle opplysningene om din lønn og skatt som arbeidsgiveren din har gitt skattemyndighetene hittil i år. Står det samme opplysninger som på lønnsslippen din?

Ved utbetalingen av lønna, eller rett etter, skal arbeidstaker ha skriftlig lønnsslipp, ifølge arbeidsmiljøloven.

Dette finner du

I oversikten på «min side» på skatteetatens sider, står beløpet du har fått utbetalt i lønn og andre godtgjørelser («inntekt») og hvor mye du er trukket i skatt («forskuddstrekk»).

Det står for eksempel også hvor mye du har betalt i fagforeningskontingent og til pensjonsordningen du har gjennom jobben. Og hva du har fått utbetalt i feriepenger.

Hva hvis du finner feil?

Hvis du ser at tallene du finner hos Skatteetaten ikke stemmer overens med dem på lønnsslippene dine, hva gjør du da?

– Du bør snakke med din tillitsvalgte, eller snakke med fagforeningen din, er rådet fra kommunikasjonsrådgiver i Handel og Kontor, Gjermund Skaar.

– Hva gjør folk som er med i en fagforening, men som ikke har en lokal klubb?

– Du kan alltid få hjelp av forbundet du er medlem i. Et medlemskap i LO gir deg hjelp når det er problemer på jobben. Ikke nøl med å ringe oss, svarer Skaar.

Ikke alle syns det er lett å banke på døra til sjefen alene. Er du medlem i en fagforening, er du ikke alene. Da betaler du for at fagforeninga representerer deg når du får problemer på jobben, men også for at noen hvert år forhandler så du skal få lønnsøkning for eksempel.

Er du ikke fagorganisert?

Hvis du ikke er med i en fagforening, er det også hjelp å få.

Da kan du kontakte Skatteetaten. Du kan be om et møte med dem på skattekontoret du tilhører, eller på chat og telefon. Oversikten over hvordan du kontakter Skatteetaten finner du her: Kontakt oss – Skatteetaten

Hvis du er utenlandsk arbeider, kan du be om hjelp hos Servicesenter for utenlandske arbeidstakere, opplyser avdelingsdirektør i Skatteetaten Regine H. Vastvedt i en e-post til FriFagbevegelse.

Servicesentrene ligger i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes. Nettsiden deres har informasjon på polsk, litauisk, rumensk og russisk.

Håndskrevet lønnsslipp?

Opplever du å få håndskrevet lønnsslipp?

– Da hadde jeg sjekket opplysningene hos Skatteetaten med en gang, sier Merete Flølo Grethens.

Det er faktisk lov for arbeidsgivere å skrive lønnsslipper for hånd, bare håndskriften er forståelig og lønnsslippen inneholder det den skal, opplyser Arbeids- og inkluderingsdepartementet til FriFagbevegelse.

Sjefen har frist for å rapportere

Økonomilederen i HK forteller også noe annet viktig:

Arbeidsgiverne har frist den 5. hver måned for å rapportere inn opplysningene om siste månedslønn til skattemyndighetene. November-lønna må de for eksempel rapportere om før 5. desember. Det er samme frist for alle.

Finner du rare trekk i lønna?

Når det gjelder trekk i lønna, er det en ting som er viktig å huske:

Arbeidsgiveren din har i utgangspunktet ikke rett til å trekke deg i lønn, uten at det er skriftlig avtalt med deg.

Mange lønnstrekk må arbeidsgiveren gjøre fordi det er lovpålagt, som for eksempel trekk for skatten du må betale. Arbeidsgiveren kan også gjøre trekk for å betale din del til bedriftens pensjonsordning, og andre trekk som er skriftlig avtalt med deg og der det følger av tariffavtale.

Arbeidsgiveren har også mulighet til å trekke deg i lønn for å betale erstatning til arbeidsplassen, men bare hvis du innrømmer skriftlig at du faktisk har erstatningsansvar.

