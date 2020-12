Svar på Dagens Dagsavisen-quiz 8. desember

1. Hva tok nordmannen ‪Bartosz Piasecki‬ overraskende sølv i under OL i London i 2012? Fekting (kårde, menn)



2. Hva heter den nordiske kjærlighetsgudinnen? Frøya



3. Hva heter det sveitsiske klokkemerket som med sine fargerike plastklokker ble et populært merke på 1980-tallet? Swatch



4. Hvem ble den mestvinnende olympieren under lekene i Vancouver i 2010? Marit Bjørgen



5. Hvilket norsk rovdyr, som på engelsk kalles "wolverine", blir det stadig felt dyr av, til tross for at den er sterkt truet? Jerv



6. Hvem skrev «Adams dagbok»? Knut Faldbakken



7. Fra hvilken bok kommer opphavet til uttrykket kreti og pleti? Bibelen



8. Hva heter den lille andungen på barne-TV som er brettet av papir? Andungen Kvakk Kvakk



9. Hvilken Nobelpris fikk Edvard Moser, May-Britt Moser og John O’Keefe i 2014? Nobelprisen i medisin



10. Hvilke farger har det nederlandske flagget? Rødt, hvitt og blått

