Dallas Stars forventer ikke at noen av deres skadde spillere er tilbake i tirsdagens oppgjør mot Philadelphia Flyers, men det var lysning hos flere av spillerne under den siste treningen. Blant annet for Zuccarello som før helgen også måtte sy noen sting etter å ha kollidert med en medspiller under trening.

Mats Zuccarello spilte under treningen i rekke med Joel L'Esperance og Brett Ritchie.

Nordmannen har vært ute med et armbrudd etter at han måtte forlate isen i Dallas-debuten 24. februar. Han var med og trente for fullt mandag, men han er ennå ikke klarert for spill. Nå er det mulig at han blir klar til helgens avsluttende kamper.

– Han blir vurdert fra dag til dag. Vi håper at han er tilbake til helgen, sa Dalls-treneren Jim Montgomery til klubbens nettside.

Dallas møter Chicago Blackhawks borte fredag, mens grunnspillet avsluttes hjemme mot Minnesota Wild lørdag kveld.