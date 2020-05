Zuccarello debuterte for landslaget under VM i Canada i 2008, som 20-åring, men har bare deltatt i seks mesterskap og kvalifiseringer siden den gang.

Han var svært delaktig i OL-kvalifiseringen høsten 2016 med to mål og tre målgivende på tre kamper, og hjalp Norge til OL-spill to år senere. Men «Zucca» fikk ikke delta fordi NHL sa nei til å sende utøvere til OL etter at de ikke ble enige med IOC.

Likevel håper 32-åringen at han kan ikle seg den norske landslagsdrakta igjen. OL-kvalifiseringen er flyttet til august 2021.

– Jeg har sagt ganske klart ifra om at jeg vil spille OL-kvalifisering for Norge, dersom det passer med NHL. Jeg vil alltid være på landslaget om jeg er skadefri og får sjansen, gjerne hvert år, sier Zuccarello, før han lener seg fram på stolen og fortsetter:

– Det er heller ikke til å legge skjul på at jeg blir eldre og spiller godt over 80 kamper i året. Det tar på kroppen. Jeg vil ikke dra til et VM halvskadd uten å kunne bidra 100 prosent.

– Kroppen sier ifra

Zuccarello debuterte for Frisk Asker i eliteserien i 2004, allerede som 17-åring. Han har spilt profesjonelt i 16 år i Norge, Sverige, USA og Russland, og de siste seks-sju sesongene har han i snitt spilt rundt 85 kamper per sesong.

– Kroppen sier fra når den har fått nok. Når jeg ikke føler jeg har noe mer å bidra med, er det ikke vits å være med lenger. Når det blir, vet jeg ikke. Så lenge jeg er «fit» og føler meg sterk og skadefri, så håper jeg å holde på så lenge jeg kan.

«Zucca» har vært mye skadd siden han slo gjennom i 2004.

– Jeg merker at det har vært en lang karriere. Det er ikke like lett å sprette opp av sengen om morgenen nå.

– Kan være vanskelig å prate

I den sjuende og avgjørende kampen mot Pittsburgh Penguins i kvartfinalen i Stanley Cup-sluttspillet i 2015 fikk Zuccarello en puck i hodet. Skaden holdt ham ute i flere måneder. Fem år senere forteller han følgende:

– Det kan være vanskelig å prate innimellom om jeg er sliten eller det er kaldt, men jeg merker ikke mye til det ellers.

På spørsmål om han har tenkt å avslutte hockeykarrieren med spill i USA, eller å komme hjem til Norge, svarer han:

– Jeg har ikke bestemt meg for noen klubb når kontrakten med Wild går ut. Avslutter jeg karrieren i USA, er det greit, det og. Jeg kan fint gjøre det. Men jeg har alltid hatt lyst til å avslutte i Norge, forteller Zuccarello, før han bestemt legger til:

– Men jeg skal ikke være ræva, gammel og grå, og halvskadd, dersom jeg avslutter i Norge. Som toppidrettsutøver har jeg alltid lyst til å være best og vinne. Det er et press jeg setter på meg selv. Klarer jeg ikke å oppnå det, blir det mer skuffende enn det blir bra.