Zuccarello hyllet for genial pasning i hans første Rangers-oppkjøringskamp

Sport

Av NTB

Etter kampen var Zuccarellos pasning som førte til Ryan Spooners scoring i overtall, 0.7 sekunder før tiden var ute i andre periode, den store snakkisen.

New York Rangers hadde gått hele andre periode uten nettkjenning og var bak med 1-4, men i overtall løsnet det for Zuccarello og co.

Nordmannen tok med seg hele Islanders-laget over på venstresiden, før han helt uventet la pucken over på motsatt side uten å se seg for.

Spooner hadde sneket seg inn på høyre, la seg bakpå og pirket pucken inn helt nede ved stolperota rett før tiden var ute.

Fete sjanser

Zuccarello fortsatte storspillet i tredje periode og skapte noen fete sjanser, men New York Islanders og Ryan Pulock punkterte i stedet kampen til 5-2.

Peter Holland sto for Rangers' første scoring i oppgjøret, mens Anthony Beauvillier x 2, Josh Bailey og Anders Lee sto for Islanders' øvrige mål.

Kampen var Zuccarellos første i oppkjøringen, da den ferske Rangers-treneren David Quinn ikke vil bruke Zuccarello og flere av de øvrige veteranene for hardt i sesongoppkjøringen. (NTB)