Zuccarello har sjekket markedet – kan ende nesten hvor som helst

Av Stian Johnsen, NTB

Nordmannen er blant de aller heteste objektene av NHL-spillere som ikke har kontrakt fra 1. juli. Ishockeyligaens eget nettsted vurderer ham som nummer fire, bak Columbus Blue Jackets-duoen Artemij Panarin og Matt Duchene, samt San Jose Sharks-løperen Joe Pavelski.

Zuccarello fyller 32 år i september, og kontrakten han nå skal signere, blir trolig hans største og siste i NHL-karrieren. Enkelte amerikanske ishockeyjournalister skriver at nordmannen er opptatt av å sikre seg en femårskontrakt, og at han så langt ikke har fått tilbud om det fra Dallas Stars, der han har spilt de siste månedene.

– Slik jeg forstår det, har Dallas tilbudt ham en fireårskontrakt, mens han ønsker fem år. Og det kan han sikkert finne ute på markedet, sier Roy Kvatningen til NTB. Han er hockeyskribent og har dekket Mats Zuccarello i NHL i flere år.

Har trolig flere tilbud

Stars er i høyeste grad fortsatt en aktuell klubb for Zuccarello, men klubbens sportssjef Jim Nill har gjort det klart at både Dallas og Zuccarello sonderer markedet. Nylig åpnet også intervjuperioden der klubbene kan snakke med spillere fra andre lag.

– Vi har snakket litt med agenten hans, men han ønsker å teste markedet som «free agent», og det har han rett til. Vi skal snakke med andre, og det skal han også, og så ser vi hvilken retning det tar, sa Nill til NHL.com i helgen.

Flere klubber kan være aktuelle for Zuccarello, som altså er blant NHLs mest ettertraktede løpere.

– Jeg vil tippe at rundt fem lag gir ham et tilbud. Jeg har gjort analyser, og det er 10-15 klubber som trenger en topp 6-løper og har lønnstak til det. Så fem er ikke så mye. Jeg vil bli overrasket om jeg bommer særlig der, sier Kvatningen.

Store penger

Når Zuccarello skal vurdere hvor han fortsetter karrieren, tror Kvatningen han tenker over to hovedting: Den største økonomiske beslutningen i sitt liv, og et ønske om å vinne Stanley Cup-trofeet.

– Han kan i større grad enn tidligere legge vekt på økonomi. Det er veldig stor forskjell når man legger til et femte år, sier NHL-eksperten og kommer med følgende eksempel:

– Jeg forstår det slik at Dallas har kommet med et tilbud på fire år med årslønn på rundt fem millioner dollar. I markedet kan han kanskje presse det opp til 6 eller 6,5 millioner i fem år. Da blir forskjellen stor.

Forskjellen i et slikt tenkt tilfelle kan være drøyt hundre millioner kroner for kontrakten totalt (276,5 mot 170 millioner).

Klart mandag?

NHL-klubbene ønsker som regel å få sommerhandlingen raskt unna, så det er sannsynlig at Zuccarello kan bli presentert for en ny klubb – eller av Dallas – allerede i løpet av mandagen.

– De fleste signerer 1. juli. Så kan det drøye om det er en vanskelig beslutning. Mange klubber ønsker å forsterke og snakker med ulike spillere, så det er risikabelt å vente. Jeg tror vi får et svar på hvor han havner senest mandag, sier Kvatningen.

Columbus Blue Jackets nevnes av flere som en aktuell klubb for Zuccarello, ettersom de mister både Panarin og Duchene. Men treneren der er John Tortorella, som ikke hadde spesielt stor suksess som sjef for Zuccarello i Rangers.

Nordmannen har tidligere vært koblet til Nashville Predators, mens Vancouver Canucks var interessert i ham sist vinter. Hvor han ender opp, er inntil videre svært vanskelig å spå.