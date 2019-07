Zucca: – Deilig at det er over

Det har vært en lang prosess, og mange telefoner for å lande femårskontrakten til en verdi av 256 millioner kroner med Minnesota Wild, for Mats Zuccarello. Nå er han glad for at valget er tatt.

– Det har vært mange telefoner, og seine kvelder. Jeg satt oppe natt til lørdag, eller søndag, og da tok jeg det endelige valget. Det var deilig da det var over egentlig. Det er vanskelig å velge mellom lag i verdens beste liga. Alle kan vinne, alle har bra spillere, alle stedene er bra å bo, så det er ikke noe enkelt, det kan jeg love dere, sa Zuccarello på onsdagens pressekonferanse på Hotel Continental i Oslo.

– En uvant situasjon

Da det ble klart at Zuccarello ikke lenger kom til å fortsette i Dallas starta også en jobb med å selge inn seg selv. Det likte han bare sånn passe.

– Jeg føler meg ikke helt komfortabel i en sånn setting der jeg skal skryte av meg selv, og de skal skryte av meg. Det var en uvant situasjon.

Pengene ikke det viktigste

Det ble mye snakk om økonomi da gigantkontrakten ble kjent. Zuccarello selv var klar på at det først og fremst var kontraktslengden, og posisjonen i laget som var det viktigste.

– Jeg fikk en god følelse av Minnesota. Det virka som jeg var førstevalget deres, og jeg fikk en følelse av at «vi trenger deg». I tillegg var det en av klubbene som ville gi meg en femårskontrakt. Det var viktig. Nå vet jeg at jeg har fem år til foran meg i NHL. Det er jeg stolt av, smilte Oslo-gutten.