Italia er hardt rammet av koronaviruset, og Milan-spilleren tar grep for å hjelpe de ansatte i helsevesenet.

I et video publisert på Instagram sier fotballstjernen at han vil gi noe tilbake til landet som har betydd så mye for ham gjennom fotballkarrieren.

– Italia har alltid gitt meg så mye, og i denne dramatiske tiden vil jeg gi tilbake enda mer til dette landet som jeg elsker, sier Ibrahimovic.

– Dette er en alvorlig situasjon, og vi trenger konkret hjelp som ikke bare handler om et videoinnlegg. Jeg regner med sjenerøsitet fra mine kolleger, fra alle profesjonelle idrettsfolk og de som vil gjøre en liten eller stor donasjon ut fra muligheten man har for å stoppe viruset, fortsetter han.

Selv gir Milan-spilleren én millioner kroner.

– Sammen kan vi virkelig hjelpe sykehus, leger og sykepleiere som jobber uegoistisk hver dag for å redde livene våre. For i dag er det vi som heier på dem, sier Ibrahimovic.

Over 30.000 mennesker er smittet av koronaviruset i Italia. 2503 var onsdag registrert døde.