Den svenske superveteranen fant nettmaskene tidlig i begge omgangene. Første scoring kom på en straffe han selv skaffet, mens den andre gikk fra å være annullert til godkjent etter en videosjekk.

Ibrahimovic er dermed oppe i sterke tolv mål på åtte Serie A-kamper denne sesongen. Han har de siste månedene mistet flere ligakamper enn han har spilt. Koronasmitte og deretter en lårskade var årsaken til det.

Mandagens kamp på Sardinia var 39-åringens første fra start i serien siden 22. november. I lagoppstillingen var også Jens Petter Hauge med for tredje gang på rad.

Bodøværingen måtte vente lenge på å få Serie A-debuten fra start, men det har løsnet etter at den endelig kom Juventus 6. januar.

Hauge-erstatter utvist på åtte minutter

Hauges beste involvering i kampen kom etter litt over en time. Da drev han med ballen framover i banen og spilte den perfekt videre til Ibrahimovic. Målkongen var alene med Cagliaris keeper, men Alessio Cragno kom ut og reddet mesterlig.

Like etter ble Hauge tatt av banen til fordel for Alexis Saelemaekers. Det skulle ikke bli et vellykket grep for Milan. Med åtte minutters mellomrom fikk belgieren to gule kort og måtte tusle av banen igjen.

Med seieren er Milan oppe i 43 poeng etter 18 kamper. Det skiller tre poeng ned til byrival og tabelltoer Inter.

