Zlatan i Milan: – Flere tilbud nå enn da jeg var 28 år

Torsdag ankom den populære svensken Milano, og fredag holdt Zlatan Ibrahimovic pressekonferanse som fersk Milan-spiller, for andre gang. Der fortalte spissen blant annet at han aldri hadde et ønske om å forlate klubben i 2012, men at han ble tvunget bort av økonomiske årsaker.

– Hadde det vært opp til meg, hadde jeg blitt. Men det viktigste er at jeg nå er tilbake, sa Ibrahimovic på pressekonferansen, ifølge Expressen.

Han omtaler den rødsvarte Milano-klubben som sitt hjem og lover at han skal få hele San Siro til å hoppe igjen. Milan har så langt hatt en skuffende sesong og håper på Zlatan-magi.

Fikk telefon fra Maldini

Svensken fortalte at Paolo Maldini ringte han etter siste kamp for LA Galaxy, og at avgjørelsen om å returnere til Milan til slutt ble enkel, til tross for mange tilbud.

– Jeg fikk flere forespørsler fra ulike klubber nå enn da jeg var 28 år, sa Ibrahimovic.

– Når man er 38 år og får kontrakt med Milan. Det er ikke noe som skjer ofte. Det viser at jeg fremdeles har noe å gi. Det viser at de tror på meg. Jeg er ikke her som noen maskot som skal danse rundt.

Ydmyk Zlatan

Aftonbladet melder at Ibrahimovic fremsto som fokusert, avslappet og overraskende ydmyk på pressekonferansen.

38-åringen får draktnummer 21 i Milan og forteller at de to sønnene, Maximillian og Vincent, var med på å bestemme nummer.

– De foretrakk nummer 21, så da tok jeg det, sa Ibrahimovic til Milans TV-kanal torsdag, ifølge det svenske nyhetsbyrået TT.

Det er ennå usikkert når Ibrahimovic får sin re-debut for Milan. Laget spiller sin første kamp for året mot Sampdoria mandag. Selv sier svensken at han er klar til å spille med en gang.