Zidane irritert over rykter om at han kan få sparken

– Men alt jeg kan gjøre er å fokusere på det positive, sa Real Madrid-treneren på pressekonferansen mandag, i forkant av tirsdagens viktige mesterligakamp mot tyrkiske Galatasaray.

Real Madrid tapte i helgen sin første kamp for sesongen i La Liga. Da var det nyopprykkede Mallorca som ble for sterke (0-1). Tapet gjør at de nå ligger ett poeng bak serieleder Barcelona.

Heller ikke i mesterligaen går alt på skinner. Det ble 0-3-tap borte mot PSG i den første kampen, før det ble 2–2 hjemme mot Club Brugge i forrige runde. Dermed ligger den spanske klubben sist i gruppe A med ett poeng, samme poengsum som tirsdagens motstander.

En seier er derfor svært viktig i kampen om å ta seg videre i mesterligaen, en turnering Zidane vant som Real Madrid-trener tre år på rad, fra 2016 til 2018.

– Det som har skjedd hører fortiden til. I fotball blir alt man har oppnådd fort glemt. Det er hva du gjør nå som betyr noe, sa Zidane, som stor tro på at Real Madrid skal klare å snu den vonde trenden i mesterligaen og vinne klubbens 14. mesterligatittel.

– Hver eneste kamp er en finale. Jeg kom hit for første gang som 18-åring (som spiller) og jeg vet at man alltid er under press.

PSG leder gruppen med seks poeng etter to kamper. Club Brugge følger på plassen bak, med to poeng. Galatasaray og Real Madrid følger på de to siste plassene med ett poeng hver.