Zahid endelig på rette landslag

Sport

Av Sjur Natvig

REYKJAVIK: – Det føles veldig bra. Jeg er glad for å være her og motivert for det, sier han til NTB.

Spørsmål om hva han føler om at det tok så lang tid avviser han.

– Jeg tenker ikke mye på det akkurat nå. Jeg tenker på å vise meg fram. Jeg vil vise at jeg har noe å bidra med. Jeg er opptatt av det, ikke av hvor lang tid det tok før jeg fikk sjansen.

Zahid har storspilt for APOEL Nikosia, som var i mesterligaens gruppespill forrige sesong og ble seriemester på Kypros. Lars Lagerbäck fikk stadig spørsmål om oslogutten da han tok ut tropper uten Zahids navn, men først da Mohamed Elyounoussi meldte forfall dagen før avreise til Island fikk kyprosproffen en telefon.

– Jeg hadde aldri pratet med noen i landslagsledelsen før det, men jeg var klar, sier Zahid.

Kreativitet

Han trenger ikke betenkningstid for å melde hva han først og fremst kan bidra med i landslaget.

– Kreativitet. Det er den type spiller jeg er. Jeg har målpoeng som bare det. Ikke det at det ikke er kreative spillere her fra før. Det er mange gode spillere her, men jeg føler at jeg er en type som kan passe inn og bidra med det jeg har vært god til, spesielt det siste året, sier han til NTB.

– Livet på Kypros er bra. Jeg har hatt noen sinnssyke opplevelser det siste året som motiverer meg og holder meg gående. Jeg har spilt Champions League, vunnet serien, hatt masse målpoeng og spilt masse kamper. Jeg føler at jeg har noe å gjøre i gruppa her, og jeg er veldig glad for at jeg nå har fått sjansen.

Foreløpig er det blitt to treninger på islandsk jord. Dermed er antall spillere Lagerbäck har hatt på A-landslagstrening oppe i 45. Lørdag kan Zahid få sin debut i løpet av kampen mot VM-klare Island, som den 38. eller 39. (Vegar Eggen Hedenstad kan også bli ny) Lagerbäck har brukt i kamp.

Avbrøt ferien

Det selv om det er tre uker siden sesongen tok slutt på Kypros og Zahid ikke var forberedt på at han skulle bli bedt om å prestere for landslaget.

–Jeg har hatt ferie siden 15. mai. Det er en stund, men jeg har jo holdt meg i gang selv om jeg ikke har trent som jeg pleier. Jeg føler jeg har kommet godt i gang på de to første treningene og føler meg ganske klar, sier han.

Han er glad for mottakelsen han har fått i landslagstroppen.

– Den har vært veldig bra. Jeg er blitt tatt veldig bra imot av absolutt alle, både spillere, trenere og de andre som jobber rundt landslaget. Dagene har vært fine, opplevelsesrike og litt annerledes enn jeg er vant til, sier han.

– Alt rundt ligner mye på det jeg opplevde på U21-landslaget, mens det fotballmessige er litt annerledes. Dette blir en fin opplevelse, tror jeg. (NTB)