Young utsatt for rasehets etter tapet i mesterligaen

Etter at Manchester United ble slått ut av mesterligaen, skal det ha blitt skrevet en rekke rasistiske meldinger om kaptein Ashley Young. Det melder flere britiske medier, blant annet SkySports , BBC og Manchester Evening News onsdag.

I en uttalelse går Manchester United hardt ut mot dem som har rasehetset Young.

– Vi fordømmer fullstendig rasistiske kommentarer som er lagt ut i sosiale medier i forbindelse med tirsdagens mesterligakamp. Vi jobber med å identifisere de involverte og vil gi dem den strengeste straffen vi kan, skriver klubben ifølge britiske medier.

– Det er ingen plass til rasisme i sporten vår eller i samfunnet, og vi vil gjøre alt vi kan for å fjerne alle former for diskriminering fra fotball, står det videre.

Ashley Young spilte hele kampen for Manchester United. Det endte med 3-0-seier til Barcelona, som dermed er videre til semifinale i mesterligaen