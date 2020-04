Action Network og The Times skriver at All Time English Club, som arrangerer turneringen, har tegnet slik forsikring i nesten 20 år. Prisen skal være rundt 20 millioner kroner i året.

Siden turneringen er avlyst som følge av koronapandemien, kan arrangøren dra nytte av forsikringen. Action Network anslår summen til 1,45 milliarder kroner, mens The Times tror den lyder på 1,27 milliarder kroner.

– Selvfølgelig er vi heldige som har forsikringen. Det hjelper oss, men det løser ikke alle problemene. Detaljene vil ikke være klare på flere måneder, sier Wimbledon-sjef Richard Lewis ifølge NRK.

Gressturneringen i London er avlyst for første gang siden 2. verdenskrig.