Wester sørget for norsk VM-smell

Av Espen Hartvig

KUMAMOTO: Norge tar med seg to poeng til hovedrunden mens Nederland jublet for fire. Tess Wester vant keeperkampen mot slutten, og det ble avgjørende.

– Det blir stress og vi sliter i begge ender av banen. De som lykkes godt i 1. omgang gjør ikke det i samme grad i 2. omgang. Vi prøver å bytte spillere og spill, uten at vi får så mye igjen for det. Nederland var bedre enn oss i dag, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV3 etter kampen.

– En på trynet

– Jeg hadde ikke ventet å gå gjennom dette uten å få en på trynet, sa landslgssjefen.

Norge går til hovedrunden med to poeng og møter Danmark, Tyskland og Sør-Korea.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal dro til skikkelig fra start i Aqua Dome. Da var ikke nederlenderne i nærheten av å følge henne. Norge ledet 12–7 (18 min.) etter at Oftedal og Marit Røsberg Jacobsen hadde vært strålende gode.

Det jevnet seg litt ut, men inn mot pause ség ledelsen opp til norsk 18–14.

Oftedal scoret på seks av sju skudd i førsteomgangen. I tillegg var hun sentral med pasninger i forkant av norske mål.

Ny smell

Norge startet bra også etter pause, men Nederland ga seg ikke. De løp inn flere mål og kom opp på uavgjort 23–23 (43.30 min.).

Like før hadde Norge tatt ut sin førstekeeper Silje Solberg etter en treg periode. Inn kom Andrea Austmo Pedersen.

På 26–25 var det nederlandsk ledelse for første gang i kampen med snaut ti minutter igjen å spille. Det ble til 27–25 og 28–26 like etter.

Nederland klarte å skremme bort det norske spøkelset. Siden 2010 hadde Norge vunnet alle sju mesterskapskampene mot nederlenderne før denne.

Resultatene i B-gruppen gikk Norges vei fredag. Det betyr at ingen lag derfra har fire poeng i ryggen før hovedrunden starter.

Der spiller Norge kamper søndag, mandag og onsdag. Håpet om norsk semifinale lever, men med seier fredag ville veien videre vært langt enklere.

Les også: Håndball-VM for kvinner i Japan 2019, her er fullt program

Hat trick

Norge gikk ikke feilfritt gjennom puljespillet denne gangen heller. I fjor tapte Norge tidlig mot et begrenset tysk lag. Nederlaget klistret seg som en mare på den norske troppen i resten av mesterskapet. EM endte med 5.-plassen.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson kunne hatt et dårligere utgangspunkt foran neste fase av VM. Han kan fortsatt ta sin tredje tittel i verdensmesterskap neste søndag.

Fra før har islendingen VM-gull med Norge i 2011 og 2015. Norge «mangler» fire store navn denne gangen, men etterveksten i norsk kvinnehåndball er i særklasse.

Derfor kan laget bli verdensmester selv uten Katrine Lunde, Nora Mørk, Henny Ella Reistad og Veronica Kristiansen i troppen.

Kampprogrammet for hovedrunden i håndball-VM for kvinner ble klart etter Nederlands seier over Norge. Det starter med naboduell mot Danmark.

Dette er det offisielle oppsettet (norsk tid):

Søndag: Serbia – Sør-Korea (07.00), Nederland – Tyskland (10.00), Norge – Danmark (12.30)

Mandag: Tyskland – Serbia (07.00), Danmark – Nederland (10.00), Norge – Sør-Korea (12.30)

Onsdag: Nederland – Sør-Korea (07.00), Serbia – Danmark (10.00), Norge – Tyskland (12.30)

Stillingen: 1) Nederland 4 poeng, 2) Tyskland 3, 3) Norge og Sør-Korea 2, 5) Danmark 1, 6) Serbia 0.