Wembley kan bli Premier League-arena igjen

Den engelske nasjonalarenaen ble brukt som hjemmebane av Tottenham mens London-klubben ventet på ferdigstillelse av sin egen arena. Nå kan det være klart for Premier League-kamper der igjen.

Ligaen informerte forrige uke klubbene om at eneste måte å få fullført sesongen er med kamper på nøytral bane. Det skal velges ut åtte til ti arenaer, der de gjenstående 92 kampene skal spilles uten tilskuere.

Den viktigste årsaken til at man vil spille på nøytral bane er å unngå sammenstimling av tilhengere utenfor arenaene. Banene som velges skal også ligge slik til at det blir mulig for politiet å hindre at folkemengder samler seg utenfor.

Velegnet

Beliggenhet er også en viktig faktor. Ideelt sett skal begge lag ha omtrent like lang reisevei til banen der de skal møtes. Wembley peker seg ut som egnet, også fordi det er tilstrekkelig hotellkapasitet i umiddelbar nærhet av stadion.

West Hams hjemmebane London Stadium skal også ligge godt an til å bli brukt, i likhet med hjemmebanene til Brighton, Leicester, Manchester City, Manchester United og Southampton.

Arenaer med boligbebyggelse i umiddelbar nærhet vil trolig ikke bli benyttet. Det gjelder blant annet hjemmebanene til Burnley, Everton, Liverpool, Sheffield United og Watford.

Ifølge Sky Sports var man inne på tanken om å legge kamper til Englands fotballforbunds treningssenter St. George's Park i Burton, men man har nå slått det fra seg.

Motstand

Britiske medier melder om motstand fra flere klubber mot planene om å spille på nøytral bane. Brighton har offentlig uttrykt motvilje mot å gi avkall på hjemmefordel i sesonginnspurten, og ytterligere fem klubber skal overfor ligaen ha uttrykt reservasjoner mot planen.

Flere av klubbene i bunnsjiktet skal ha sagt at de vil godta planen om å fullføre sesongen med kamper på nøytral bane bare dersom ingen rykker ned. De ønsker at Premier League i stedet utvides til 22 lag.

Ifølge regelverket må 14 av 20 klubber støtte en plan om å restarte Premier League-sesongen for at den skal settes i verk. Det er innkalt til videokonferanse mellom Premier League-klubbene mandag, dagen etter at regjeringen har lagt fram sitt veikart for gradvis gjenåpning av samfunnet etter viruspandemien.