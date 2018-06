Warholm i angrepsposisjon på Bislett

Sport

Av Egil Sæther

Karsten Warholm (22) garanterer at han skal gjøre alt for å gjenskape Bislett-magien fra forrige sesong.

15. juni i fjor satte han norsk rekord med 45,25 på 400 meter hekk under Bislett Games. Senere i sesongen senket han rekorden til 45,22.

– Jeg er klar til å forsøke å forsvare seieren fra i fjor, men det er lett å sitte her å snakke. Jeg tror det blir råtøft. Akkurat nå er det en fyr som er bedre enn meg, og det er opp til meg å angripe. Jeg tror det kommer til å bli frekt, sa Warholm under pressekonferansen tidligere i uka.

Fyren som Warholm snakker om heter Abderrahman Samba. Han har løpt de to raskeste løpene i verden i år. I det forrige Diamond League-stevnet i Roma 31. mai ledet Warholm lenge, men i mål kom han 34 hundredeler bak løperen fra Qatar, som bare er fem måneder eldre enn ham selv.

47,82 i Roma var personlig rekord med hele fire tideler. Det er mye.

– Det var egentlig ganske bra. Det begynner å nærme seg tider som gleder dem som er interessert i friidrett. Det tar jeg med meg, og så er det surt å tape.

Plakatmann

Bislett-general Steinar Hoen tok en pokersjanse med Karsten Warholm i fjor. Da var Warholm mannen som skulle bære stevnet uten egentlig å ha prestert til et slikt oppdrag. Warholm ble satt opp mot Kerron Clement, som på den tiden var verdens beste på distansen.

Warholm leverte så til de grader.

– Det var tross alt min overmann jeg skulle møte, og det var han på det tidspunktet.

Sist år var det like før det kokte helt over for Karsten Warholm før Bislett-kvelden. Det må han unngå i kveld.

– Jeg må passe på at jeg ikke blir overtent. Sist år lå jeg nok helt på grensa.

Mer konkurranser

Allerede fredag går ferden videre til Stockholm for Warholm & co. Der venter et nytt langhekkløp i et nytt Diamond League-stevne.

Etter den tid venter mer trening igjen.

– Jeg skal ha en liten treningsperiode i sommer også, og det er selvsagt EM som blir det store. Jeg får se hva jeg gjør etter Stockholm, men det blir et par konkurranser før EM. Jeg tror at det blir Diamond League i Paris og Lausanne, sier Warholm til NTB. (NTB)