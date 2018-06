Sport

Av Egil Sæther og Adrian Richvoldsen

BISLETT: Abderrahman Samba var det like lite å gjøre med, som i Roma forrige uke. 22-åringen fra Qatar vant 400 meter hekk på sterke 47,60, mens Warholm løp på 48,22, som er identisk med hans personlige rekord fra i fjor.

I Roma løp han fire tideler raskere (47,82).

– Jeg skjønner at forventningene er skyhøye, og det er klart at det er blandede følelser når du ikke kan leve opp til det folk vil ha. På den annen side så tror jeg det er lett å se at jeg springer ræva av meg, og det er dessverre vanskelig å gjøre det bedre enn sitt beste, sa Warholm i pressesonen etter løpet.

Fornøyd

22-åringen fra Ulsteinvik merket at det ikke gikk like lett mot slutten som i Roma. Det ble litt mer rotete foran hjemmepublikummet i Oslo.

– Jeg merket at det ikke gikk like «smooth» mot slutten, og jeg er nesten ikke sikker på hva jeg gjorde. Men det er fortsatt bra, og det er vanskelig å svare for seg når du er fornøyd, men du merker at folk vil ha mer. Det er en vanskelig setting.

– Er du 100 prosent ærlig når du sier at du er fornøyd?

– For pokker altså. Jeg føler fortsatt at jeg er ganske ung, og da er det klart at for en som satt på tribunen for tre-fire år siden og så på, så er det veldig gledelig for meg personlig at jeg har etablert meg på dette nivået. Nå er jeg blitt nummer to i to sterke heat både i Roma og på Bislett, og det er vanskelig å si at jeg er misfornøyd med det. Men selvsagt, jeg elsker å vinne og da blir det litt blandet.

Tøff motstander

Samba har ikke gjort livet enkelt for Warholm hittil i sesongen med tanke på å stå øverst, som han gjorde da han ble verdensmester i London sist år.

– Jeg vil jo vinne, men det er vanskelig å gjøre noe med det når det er en som løper så bra som nå. Jeg vet ikke. Jeg må bare gjøre mitt beste og la det stå til.

– Det merkes at du gikk for 13 skritt mellom hekkene hele veien. Gjør det at du blir litt usikker?

– Jeg føler ikke at jeg er usikker mot slutten. Jeg pusher grenser, og da må jeg ut av komfortsonen. Men jeg har aldri hatt så mye selvtillit som nå. Jobben er gjort, og jeg er ikke usikker på ferdighetene mine. Det er ikke alltid like lett å sette det på første forsøk, og jeg er enormt fornøyd med sesongstarten. Vi viser at vi har framgang.

– Du er klart best i Europa?

– Det er alltid viktig å være der oppe og nikke, og på europeisk nivå ser dette bra ut. Jeg skal selvsagt gjøre alt jeg kan for å være i form til EM. Det er det største målet, og så var Bislett det andre høydepunktet. Nå er det over, og jeg er fornøyd, konkluderte Warholm.

Ingebrigtsen bak

Filip Ingebrigtsen løp inn til fjerdeplass på Drømmemila under Bislett Games, og erkjente i etterkant at han i øyeblikket ikke er bedre enn resultatet tilsier.

– Jeg skulle gjerne vært lenger framme, men akkurat nå er jeg der jeg er. Da får man ta det man får, og jeg føler jeg fikk ut det jeg var god for i dag, sa Ingebrigtsen til NTB etter løpet på hjemmebane.

Han løp på 3.57,97, mens Elijah Motonei Manangoi fra Kenya vant drømmemila med tiden 3.56,96 foran Sadik Mikhou fra Bahrain.

Storebror Henrik Ingebrigtsen løp inn til sesongbeste på 3.58,46. Det holdt til sjetteplass, og begge brødrene ble stående igjen lenge etter at løpet var over for å skrive autografer og ta «selfies» med hjemmepublikummet.

– Rått

Bislett stadion var nærmest fullsatt da de to var med på å avslutte Bislett Games 2018.

– Det var helt rått å gå utpå her. Folk er så engasjerte og med at det nesten er helt merkelig. Det er sykt kult å være med, sa Filip Ingebrigtsen mens han signerte autograf på autograf for unge og håpefulle som ble igjen lenge etter at siste løper var i mål.

– Det er veldig kult at de gidder å vente. Det er mange som vil ha, og vi må stille opp.

Tregt heat

Pappa Gjert Ingebrigtsen var godt fornøyd med både Henrik og Filip til tross for at det ikke ble topplassering på noen av de to.

– Løpet gikk fryktelig seint og ingen ville gjøre en jobb, så tiden ble veldig dårlig. Jeg er glad for at Filip ser ut til å ha kommet seg ut av den lille skaden, og at Henrik er med såpass bra såpass tidlig. Det lover veldig godt med tanke på det som skal skje senere i sesongen, sa han og føyde seg inn i rekken av involverte personer som frydet seg i nydelig sommervær i Oslo.

– Det har vært en fantastisk dag og et fantastisk publikum. Bislett er alltid en stor dag for oss, og det gir alltid en ekstra nerve når du skal være på hjemmebane.

Satte norsk rekord

Amalie Iuel klinket til med personlig og norsk rekord på 400 meter hekk . Etter løpet var hun full av lovord om Bislett-publikummet.

Tiden 55,26 gjorde at hun senket den norske rekorden med åtte hundredeler på 400 meter hekk. Hun hadde selv rekorden før torsdagens løp.

Foran et nær fullstappet Bislett stadion brukte hun lang tid på æresrunden. Tiden holdt til sjetteplass i torsdagens løp, men var god som seier for Iuel.

– Dette var helt fantastisk. Jeg har løpt her en del ganger, men i dag var det helt fantastisk. Det er helt fullstappet på tribunen, og det hørte man hele veien rundt. Det hjalp meg virkelig det lille ekstra, sa hun til NTB etter løpet.

Publikumsfavoritt

Dalilah Muhammad fra USA vant med tiden 53,65, mens Shamier Little sikret amerikansk dobbeltseier med 53,94. Iuel, som fikk stor applaus fra hjemmepublikummet, strålte imidlertid etter løpet, og bekreftet floskelen om at publikum virkelig hjelper løperne fram de siste meterne.

– Det er 100 prosent riktig. De hjalp meg over de tre siste hekkene, og det er jeg kjempetakknemlig for.

Kloster med sesongbeste

24-åringen har slitt med sykdom i sesongoppkjøringen, men beviste at hun ikke er nevneverdig hemmet for øyeblikket,

– Det å trene i ny treningsgruppe har hjulpet. Det ser lovende ut, og det blir kjempegøy å fortsette videre.

Line Kloster fikk det ikke til å stemme like godt. Hun endte sist med tiden 56,48, men noterte seg til gjengjeld for sesongbeste.

Imponert

Trener Leif Olav Alnes hadde følgende å si om eleven:

– Det var et flott løp, og det så jeg også faktisk. Det var solid og veldig mye vilje. Jeg er imponert. Hun gjorde jobben.

– Hun sier at det er mye å hente?

– Jeg liker innstillingen. Det er dumt å ha løpt et perfekt løp. Da var det så god du ble. Det beste er å løpe fort og ha mye å rette på. Det er rimelig opplagt. Jeg forskutterer ingenting når det gjelder EM. Det er noe som heter at godt gjort er bedre enn godt sagt, sa Leif Olav Alnes. (NTB)