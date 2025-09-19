Warholm beklaget etter VM-fiasko: – Bare tull

Nordmannen klokket inn til 47,58 fra den for ham uvante bane fire. Etter løpet var det en svært skuffet Warholm som stilte til intervju med NRK.

– Jeg er veldig skuffet. Jeg fikk en kjenning i beinet rett ut av blokka, og jeg kommer ikke inn i det. Jeg krasjet grovt i den ene hekken, og alt ble feil, egentlig. Jeg kommer rett og slett ikke inn i løpet. Det er veldig kjedelig, sa han og fortsatte:

– Jeg beklager. Jeg hadde lyst til å levere for meg selv og laget mitt og alle som ser på.

Den amerikanske OL-mesteren Rai Benjamin kom først over mål på 46,52, men ble senere diskvalifisert. Noen minutter seinere ble imidlertid diskvalifikasjonen omgjort, og Benjamin fikk tilbake gullet.

Sølvet gikk til Alison dos Santos (Brasil) og bronsen til Abderrahman Samba (Qatar). Ezekiel Nathaniel fra Nigeria tok fjerdeplassen foran Warholm.

– Forferdelig

Warholm veltet en hekk på veien og klarte ikke å holde følge med de raskeste konkurrentene. Trener Leif Olav Alnes var overrasket.

– Det var et veldig overraskende resultat. Så det har helt sikkert skjedd noe. Jeg så at han dunket borti en hekk. Men jeg vet ikke, sa han til NRK umiddelbart etter løpet.

Warholm selv beskrev løpet som «bare tull».

– Det er rett og slett et dårlig løp på en viktig dag. Det er ikke kult i det hele tatt. Alt jeg vil er å få et VM-gull til, så det er ikke gøy.

Han bekreftet at formen er god og at han derfor burde ha prestert bedre.

– Jeg er åpenbart god nok. Det er det mest irriterende. Så det er bare tull at det blir sånn. Det er forferdelig i forhold til all innsatsen som er lagt ned, sa Warholm.

Sjelden vare

Warholm er tre ganger verdensmester på 400 meter hekk fra tidligere. Han vant i London i 2017, i Qatar i 2019 og i Budapest i 2023. I 2022-sesongen var han skadet i oppkjøringen og måtte nøye seg med 7.-plass i mesterskapet i Eugene, Oregon i USA.

Sunnmøringen har vist få svakhetstegn under mesterskapsdagene i Japan. I forsøksheatet ble det 3.-plass på 48,56. Da tok han seg ikke ut.

I semifinalen løp han styggfort lenge, men bremset mot slutten og mer eller mindre jogget inn til 2.-plass med 47,72.

Warholm satte verdensrekord med 45,94 da han ble olympisk mester på friidrettsstadion i Tokyo i 2021.

Benjamin tok OL-gullet i Paris i fjor. Da ble det sølv på Warholm.