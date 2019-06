Da han oppdaterte FIFA-styret denne uken, fortalte han at det er solgt om lag 4000 billetter om dagen de siste ukene, og at man venter at omtrent 15 kamper blir helt utsolgt.

– Hva publikumsoppslutning angår har vi allerede vunnet. Vi har overtruffet forventningene ved å selge om lag 70 prosent av billettene, og vi regner med å nå 80 prosent, sa han ifølge L'Equipe.

Åpningskampen mellom Frankrike og Sør-Korea på Parc des Princes i Paris fredag er for lengst utsolgt. Det er også vertsnasjonens kamp mot Norge i Nice neste uke.

Det er stor interesse for hjemmelagets jakt på VM-suksess, og tirsdag besøkte president Emmanuel Macron spillerne under oppkjøringsleiren i Clairefontaine for å ønske lykke til.

Fakta om spillerne i fotball-VM kvinner

552 spillere har fått plass i de 24 deltakernasjonenes tropper i fotball-VM kvinner, som innledes fredag. Her er fakta og kuriositeter om noen av dem:

* Christine Sinclair fra Canada har spilt 282 landskamper. Det er flere enn hele Jamaicas tropp til sammen. Hos Norge topper Maren Mjelde listen med 136. Sinclair har scoret 181 landslagsmål og mangler bare tre på å tangere verdensrekorden til Abby Wambach, noe som kan skje i VM.

* USAs tropp har til sammen 1893 landskamper, som gir et snitt på over 82. Hele åtte av amerikanerne har tresifret antall landskamper. Til sammenligning har de norske 1053 landskamper, et snitt på 45. Maren Mjelde, Ingrid Hjelmseth, Isabell Herlovsen og Elise Thorsnes har rundet 100 kamper, og Kristine Minde gjør det sannsynligvis i løpet av VM. Oda Bogstad, som er i sitt annet sluttspill, har fortsatt debuten til gode.

* Brasilianske Formiga er VMs eldste spiller. 150 av VM-spillerne var ikke født da hun spilte sin første VM-kamp i 1995, deriblant 11 av de norske. Om Formiga får spille i løpet av VM, slår hun rekorden til Christie Rampone som eldste spiller i turneringens historie og blir den første som har spilt i sju VM. Hos Norge er 39-årige Ingrid Hjelmseth klart eldst. Hun var 19 år da lagvenninnen Frida Maanum (19 nå) ble født.

* Javiera Grez fra Chile er VMs korteste spiller. Hun måler 148 centimeter og er den eneste under halvannen meter. Hun er 39 centimeter lavere enn franske Wendie Renard som med sine 187 cm er den høyeste VM-spilleren. Ifølge FIFA er Ingrid Syrstad Engen den høyeste norske spilleren (177 cm), Therese Sessy Åsland den korteste (160).

* Samtlige i USAs tropp spiller for klubber i den hjemlige NWSL-serien. Det er eneste lag med bare hjemlige spillere, men Kina og Italia har 22 av 23. Hele 73 av de uttatte spiller til daglig i USA, mens Spania følger nærmest med 52. Norge har 16 hjemlige spillere, og seks av de andre lagene har til sammen ytterligere 12 toppseriespillere i sine tropper.

* Snittalderen for VM-spillerne er 26 år og seks måneder. Det er det høyeste snitt i VMs historie, med nesten ett års margin. Den norske spilleren som er nærmest VMs snittalder er Lisa-Marie Utland. Hun er 26 år og åtte måneder når mesterskapet sparkes i gang.

* Mary Fowler vil være 16 år og 115 dager når Australia spiller sin første VM-kamp mot Italia. Om hun får spille i løpet av VM, blir hun femte yngste spiller noensinne. Yngst var nigerianske Ifeanyi Chiejine, som i 1999 var 16 år og 34 dager gammel. Frida Maanum er yngst av de norske. Hun fyller 20 en drøy uke etter finalen.

* Barcelona har flest spillere i VM-troppene med 15. Lyon ville hatt like mange om Ada Hegerberg ikke hadde sagt nei til landslagsspill for Norge. Chelsea og Manchester City har 12 hver, og storklubbene fyller på med flere. Caroline Graham Hansen skal til Barcelona etter VM, mens Guro Reiten slutter seg til Maren Mjelde og Maria Thorisdottir i Chelsea.

* Fire av landslagssjefene har selv spilt i fotball-VM. Tysklands Martina Voss-Tecklenburg spilte både i 1991, 1995 (da det ble finaletap mot Norge) og 1999, Japans Asako Takakura i 1991 og 1995, mens vertsnasjonen Frankrikes Corinne Diacre spilte i 2003. Sør-Koreas Yoon Deok-yeo spilte i mennenes VM i 1990 og ble da utvist i en kamp mot Uruguay. Englands Phil Neville var i tre EM-sluttspill, men aldri i VM.

* Khadija «Bunny» Shaw fra Jamaica har det høyeste målsnitt i landskamper av alle spillerne i VM, med 1,41. Hun har scoret 31 mål på 22 landskamper, de fleste riktignok mot karibiske rivaler av beskjeden kvalitet. Nærmest kommer brasilianske Marta (0,81) og nederlandske Vivianne Miedema (0,77). Hos Norge har Isabell Herlovsen både flest mål og høyest snitt. 60 mål på 126 landskamper gir snitt på 0,48.

Kilder: FIFA , NTB.