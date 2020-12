Det bekrefter klubben selv i en uttalelse på sine nettsider tirsdag.

«Sheffield United kan bekrefte at vi hadde et antall positive koronavirustester i den siste runden med testing», heter det der.

Klubben vil ikke oppgi hvor mange eller hvilke spillere som eventuelt har testet positivt. De involverte er nå isolert i tråd med retningslinjene til Premier League og britiske myndigheter.

Sheffield United skal etter planen møte Burnley til ligakamp klokken 19 tirsdag. At de positive virustestene får noen konsekvenser for gjennomføringen av det oppgjøret, er det ikke opplyst noe om.

Mandag ble kampen mellom Manchester City og Everton utsatt på ubestemt tid som følge av virusutbrudd hos førstnevnte. I forrige uke ble det kjent at Gabriel Jesus og Kyle Walker hadde testet positivt på viruset, og den siste runden med testing endte med nye positive prøver hos City.

Tirsdag ble det også bekreftet at Southampton-manager Ralph Hassenhüttl ikke kommer til å lede laget sitt i seriemøtet med West Ham tirsdag kveld. Årsaken er at et medlem av trenerprofilens husstand har testet positivt på viruset. Hassenhüttl må dermed gå i isolasjon.

Tirsdag bekreftet Premier League at totalt 18 positive tester ble avlagt i forrige uke. Det er ny rekord.

Det hersker stor usikkerhet rundt gjennomføringen av flere kamper i tiden som kommer. Nye utsettelser kan skape store utfordringer for en terminliste som allerede er tettpakket.

